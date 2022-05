Polizeieinsatz nach Amokdrohung an Schule in Rapperswil-Jona

An der Primarschule Herrenberg in Rapperswil-Jona ist es vor wenigen Tagen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Auslöser: Ein Bub hatte in einem WC einen Drohbrief aufgehängt, in dem ein Amoklauf angekündigt wurde. Später erklärte das Kind, es habe sich von einem Tiktok-Trend inspirieren lassen.

1 Kommentar 28.05.2022, 08.50 Uhr