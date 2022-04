Polizeieinsatz Bluttat in Hamburg: Zwei Ostschweizer tot in Treppenhaus gefunden – Polizei geht von Totschlag aus Wie deutsche Medien berichten, hat die Hamburger Polizei am Dienstagmorgen zwei Tote in einem Treppenhaus im Stadtteil Ottensen gefunden. Man geht derzeit davon aus, dass der Mann zuerst die 22-jährige Frau und dann sich selber erschoss. Der mutmassliche Täter und das Opfer kommen aus der Ostschweiz. Miguel Lo Bartolo 06.04.2022, 12.26 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei in der Nähe des Tatortes in Hamburg-Ottensen. Bild: Keystone (Hamburg, 5. April 2022)

Was sich in einem Treppenhaus in Hamburg-Ottensen zugetragen hat, betiteln deutsche Medien als «Bluttat», als «unfassbaren Vorfall». Bei der Einsatzzentrale der Polizei ging am Dienstagmorgen ein Notruf ein. Eine Anruferin meldete Schüsse in einem Treppenhaus nahe dem Bahnhof Altona. Als die Polizei um 8.45 Uhr am Tatort eintraf, fand sie zwei Leichen und eine Schusswaffe vor.