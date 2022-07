Bis Herbst: St.Galler Polizei schliesst einige Polizeistationen

Polizeiarbeit Wegen Personalengpässen: St.Galler Kantonspolizei schliesst temporär einige Polizeistationen Die Kantonspolizei St.Gallen sieht sich gezwungen, gewisse Polizeistationen vom 18. Juli bis in den Herbst 2022 temporär zu schliessen. Grund dafür sind Personalengpässe aufgrund personalintensiver Veranstaltungen und zunehmende Einsätze zur Regelung zwischenmenschlicher Probleme. 15.07.2022, 09.07 Uhr

Die Polizeistation Wittenbach ist eine von mehreren, die vorübergehend geschlossen werden müssen. Bild: Andri Vöhringer

Betroffen von den Schliessungen sind die Polizeistationen Goldach und Wittenbach. Diese werden bis 23. Oktober geschlossen, wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden im Zuständigkeitsgebiet dieser Stationen stehe die Polizeistation Rorschach zur Verfügung. Auch die Polizeistationen Bad Ragaz und Walenstadt werden bis zum selben Datum geschlossen und von den Mitarbeitenden bei der Polizeistation Mels beziehungsweise Flums vertreten. Gleich verfahren wird bei der Polizeistation Oberriet, die durch die Polizeistation Altstätten vertreten wird.

Weiter teilt die Polizei mit, dass die Polizeistationen Schänis, Uznach, Flums, Gams und Flawil personalseitig reduziert werden. «Allenfalls können von diesen Polizeistationen keine polizeilichen Leistungen bezogen werden. Jederzeit garantiert die Kantonspolizei St.Gallen mobile Einsatzkräfte.» Die Kantonspolizei ersucht die Einwohnerinnen und Einwohner aber, sich vorgängig bei der jeweiligen Polizeistation zu erkundigen, ob diese auch besetzt ist.

Starke Zunahme von Überzeit

Was aber sind die Gründe für die Schliessungen? Wie die Kantonspolizei weiter in der Mitteilung schreibt, musste in den vergangenen Monaten sehr viele Veranstaltungen, davon mehrere internationale Konferenzen (Weltwirtschaftsforum in Davos, Ukrainekonferenz in Lugano, Internationaler Währungsfonds in Bad Ragaz) zum Teil alleine und zum Teil gemeinsam mit anderen Korps begleitet werden.

«Während diesen Einsätzen musste bereits eine Ferien- und Ruhetagssperre über das ganze Korps verfügt werden.»

Weiter musste die Kantonspolizei St.Gallen für diverse Festanlässe im ganzen Kanton polizeiliche Einsatzkräfte stellen.

Alle diese Ereignisse fanden in den Abend- und Nachtstunden und vor allem an Wochenenden statt. Die Überzeitsaldi und die damit verbundenen Belastungen der Mitarbeitenden hätten stark zugenommen. Was zur Folge hat, dass die Überzeiten in Kombination mit den aufgelaufenen Feriensaldi kaum mehr abgebaut werden können. «Es müssen dienstplanerische Freiräume geschaffen werden. Zudem muss die persönliche Einsatzfähigkeit der Mitarbeitenden erhalten bleiben.» Dies könne nur durch eine Konzentration der Kräfte, eine Verlagerung in die mobile Patrouillentätigkeit und daher auch mit der unumgänglichen vorübergehenden Schliessung von Polizeistationen erreicht werden.

Bild: Kapo SG

Hinzu kämen ausserdem weitere Belastungen für die Mitarbeitenden aufgrund der in Kürze beginnenden Fussball- und Eishockeysaison.

Einsätze werden anspruchsvoller

Neben den erwähnten Einsätzen verzeichnet die Kantonspolizei St.Gallen eine Zunahme von zeitintensiven Einsätzen im zwischenmenschlichen Bereich, namentlich bei privaten und öffentlichen Festivitäten und Veranstaltungen sowie in Nachbarschaftsstreitigkeiten. Diese Veränderungen müssen insbesondere seit der Pandemie festgestellt werden, teilt die Polizei mit. «Obwohl sich die Anzahl der Einsätze nur unwesentlich verändert hat, sind diese jedoch viel anspruchsvoller geworden. Sie gestalten sich zeit- und wegen zunehmender Aggressivität auch personalintensiver.» Bei immer mehr Einsätzen müssen daher Fachspezialisten zur Beratung und Begleitung beigezogen werden.

Wie sehr die Menschen in der aktuellen Situation belastet sind, zeige sich für die Polizei darin, dass die Zahl fürsorgerischer Unterbringungen von Menschen in psychischen Ausnahmesituationen in psychiatrische Einrichtungen spürbar zugenommen habe. Hierbei ist die Polizei von den Verfügbarkeiten von medizinisch geschultem Personal stark abhängig, was sich auf den Zeitbedarf für jeden einzelnen Einsatz auswirkt.

Anzeigen online tätigen

Begleitend zu den temporären Schliessungen von Polizeistationen sieht sich die Kantonspolizei St.Gallen gezwungen, die personellen Mittel zur Erbringung der Leistungen zu konzentrieren. «Notfalleinsätze haben stets höchste Priorität und werden mit Sicherheit garantiert. Nicht zeitkritische Anliegen, wie beispielsweise Anzeigeerstattungen im tiefen Vermögensbereich oder Ruhestörungen, werden mit tieferer Priorität behandelt werden müssen», heisst es im Communiqué.

Alternativ können die Einwohnerinnen und Einwohner die digitalen Möglichkeiten von suisse-epolice zur Anzeigeerstattung nutzen. Dieser digitale Schalter stehe rund um die Uhr zur Verfügung. Darüber können Anzeigen von einfachen Diebstählen, Sachbeschädigungen, Gesuche von Waffenerwerbscheinen und Kontrollschilderverluste angezeigt werden.

Über die Webseite suisse-epolice können Anzeigen digital erstattet werden. Printscreen suisse epolice

Reduzieren muss die Kantonspolizei St.Gallen zudem die freie polizeiliche Tätigkeit. Darunter fallen Geschwindigkeitskontrollen, Fahndungen, Poser-Kontrollen, allgemeine Lärmkontrollen und allgemeine präventive Aufgaben. Die Kantonspolizei St.Gallen bittet die Bevölkerung um Verständnis. Und betont, dass die Sicherheit im Kanton St.Gallen stets gewährleistet bleibe - mit der Patrouillentätigkeit und kurzen Einsatzzeiten der mobilen Polizei.(kapo/lex)