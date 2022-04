SG: Kantonsrat bewilligt 34 Millionen für Notruf-Provisorium

Polizei Ein provisorisches «Herz und Hirn»: Kantonsrat bewilligt Millionenkredit für Notruf-Provisorium Am ersten Tag der Aprilsession sagte der St.Galler Kantonsrat Ja zu einem Sonderkredit für ein Provisorium der kantonalen Notruf- und Einsatzleitzentrale im Gebäude des Einkaufszentrums Lerchenfeld im Westen St.Gallens. Dies nicht ohne Widerwillen. Rossella Blattmann und Adrian Vögele 19.04.2022, 22.02 Uhr

Der Kantonsrat hat am ersten Tag der Aprilsession einen 34-Millionen-Kredit für ein Provisorium der kantonalen Notruf- und Einsatzleitzentrale im Gebäude des Einkaufszentrums Lerchenfeld in St. Gallen bewilligt. Bild: Benjamin Manser

«Sie ist das Herz und Hirn unserer Sicherheitsorganisationen.» Mit diesen Worten beschreibt Kantonsrat Thomas Warzinek (Die Mitte) am Dienstag die Calatrava-Muschel. Im markanten Gebäude des spanischen Stararchitekten im Klosterhof befindet sich aktuell die kantonale Notrufzentrale (KNZ). Die Notfall- und Einsatzzentrale ist sieben Tage während 24 Stunden für alle Blaulichtorganisationen im Kanton St.Gallen sowie im Bereich Rettung auch für die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden sowie Glarus zuständig – sprich für die Notrufnummern 117 (Polizei), 118 (Feuerwehr), 144 (Rettung) und 112 (europäischer Notruf). An den zwölf Arbeitsplätzen führen die Disponentinnen und Disponenten – rund 50 Personen, wovon 30 bei der Polizei und 20 bei der Sanität – jährlich 480'000 ein- und ausgehende Telefonate sowie 51'000 Funkgespräche. Tendenz steigend.

Thomas Warzinek (Mels/Die Mitte). Bild: Benjamin Manser

Wegen der mangelhaften Raumverhältnisse und in die Jahre gekommenen Technik soll die Notrufzentrale während zehn Jahren provisorisch im Obergeschoss des Einkaufszentrums Lerchenfeld unterkommen. Provisorisch, weil: Der Kanton plant im Westen St.Gallens ab 2033 ein Sicherheits- und Verwaltungszentrum. Dafür erwarb er 2015 das 20'000 Quadratmeter grosse Industrieareal der Firma Armstrong westlich des Westcenters in Winkeln.

Am Dienstag genehmigte das Kantonsparlament mit 78 zu 19 Stimmen bei 10 Enthaltungen einen Kredit in der Höhe von 34,4 Millionen Franken für das KNZ-Provisorium. Zudem erteilte es der Regierung gleichzeitig den Auftrag, bis im Juni 2023 eine Immobilienstrategie für alle notwendigen Bauten des Sicherheits- und Justizdepartements vorzulegen.

Alles nur «Salamitaktik»?

Die Dringlichkeit des Vorhabens war im Rat zwar unumstritten. Dennoch sorgte das Geschäft bei den Kantonsrätinnen und -räten für Zähneknirschen. Zu reden gaben vor allem die Baukosten in der Höhe von 25 Millionen. Die Investitionskosten belaufen sich insgesamt auf knapp 40 Millionen Franken,

Cornel Aerne (Eschenbach/Die Mitte). Bild:

Der Parteilose Ruedi Mattle sagte, es falle angesichts der kantonalen Sparpakete schwer, solch teure Übergangslösungen zu akzeptieren. Grüne-Kantonsrätin Jeannette Losa bezeichnete die hohen Kosten als happig.

Es sei sehr bedauerlich, dass heute nur über das Provisorium und nicht über eine definitive Lösung entschieden werden könne, sagte Cornel Aerne namens der Mitte-EVP-Fraktion. Der Kanton habe es versäumt, rechtzeitig die Weichen zu stellen. Leider sei die Planung des Sicherheitszentrums in Winkeln zu wenig weit fortgeschritten. Die Kosten für das Provisorium seien hoch, und weitere Provisorien für die Polizei seien absehbar. «Ist das eine Art Salamitaktik der Regierung?» Die Situation sei höchst unbefriedigend.

Der neu gewählte St.Galler Regierungspräsident, Sicherheitschef Fredy Fässler. Bild: Benjamin Manser

Sicherheitschef Fredy Fässler wehrte sich gegen die Vorwürfe, die Regierung habe die Planung des neuen Sicherheitszentrums verschlafen. Seit 2005 stünden diese Überlegungen im Raum. Machbarkeitsstudien für verschiedene Standorte seien erstellt worden, alle mit negativem Ergebnis. Gegen eine Lösung auf dem Güterbahnhofareal etwa habe sich die Stadt St.Gallen gewehrt – dann sei das Armstrong-Areal in Winkeln zum Thema geworden. «Ich habe schon 2013 beantragt, das Projekt ins priorisierte Investitionsprogramm aufzunehmen.» Doch schon im Sparpaket 2013 habe das Parlament beschlossen, die Investitionen in die Bauten zu reduzieren:

«Die Regierung hat damals schon darauf hingewiesen, dass das teure Provisorien zur Folge haben wird. Das hat damals einfach niemanden interessiert.»

Rückweisungsanträge der SVP lehnte der Rat deutlich ab.

10 Millionen für die Sicherheitspolizei

Am Mittwoch befasst sich der Kantonsrat mit dem zweiten Polizeiprovisorium. Ebenfalls im Westen der Stadt, an der Mingerstrasse 2 (im Militärdepot nahe der Empa) soll bis zum Einzug ins Sicherheits- und Verwaltungszentrum die Sicherheitspolizei, die heute über mehrere Standorte verteilt ist, unterkommen. Kosten soll das Provisorium der Sicherheitspolizei zehn Millionen Franken. Auf dem Areal, das heute vom Amt für Militär und Zivilschutz und vom Bund genutzt wird, soll das bestehende Depotgebäude umgebaut werden und ein Ergänzungsbau für Büro- und Rapporträume entstehen. Insbesondere sollen auch die Arbeits-, Material- und Lagerräume den heutigen Anforderungen angepasst werden. Die vorberatende Kommission will die Vorlage über den Um- und Ergänzungsbau an der Mingerstrasse 2 für die Zusammenführung der Standorte der Sicherheitspolizei zurückweisen und zuerst die kantonale Immobilienstrategie abwarten.

Sollte der Kantonsrat dem Rückweisungsantrag der vorberatenden Kommission nicht folgen, liegt ein Antrag der Kommission vor, den Kredit von 10 Millionen Franken um 520'000 Franken zu erhöhen. In der Vorlage seien die Mietkosten in den Anlagekosten vergessen gegangen, so der Präsident der vorberatenden Kommission, Rolf Huber (FDP), in dieser Zeitung. Dieser Betrag solle deshalb in den Baukredit aufgenommen werden.