Hitzewochenende fordert Ostschweizer Kantonspolizeien

Polizei Anlässe, Nachtruhestörungen, Streitereien – und dann auch noch Neonazis: Das Hitzewochenende fordert die Ostschweizer Polizeikorps «Wir kamen schlicht an unsere Belastungsgrenze»: Die Ostschweizer Kantonspolizeien blicken auf ein intensives Wochenende zurück. Schuld ist auch die Hitze. Aber nicht nur. David Grob 20.06.2022, 12.10 Uhr

Ein Polizist im Einsatz: Insbesondere die Kantonspolizei St.Gallen kam an ihre Belastungsgrenze. Bild: Raphael Rohner

In aller Kürze: Ja, das Hitzewochenende fordert so einiges von den Polizistinnen und Polizisten der Ostschweizer Kantonspolizeikorps ab. Unisono sprechen die Polizeisprecher von einem intensiven Wochenende.

Am stärksten hat es die Kantonspolizei St.Gallen getroffen. In einer ersten Medienmitteilung am Montagmorgen ist von mehreren hundert Einsätzen von Freitag- bis Sonntagabend die Rede, praktisch sämtliche Patrouillen seien im Einsatz gestanden, heisst es weiter. Mediensprecher Hanspeter Krüsi spricht von einem aussergewöhnlichen Wochenende mit ausserordentlich vielen Einsätzen. «Wir waren ausgeschossen und hatten nicht genügend Leute für alle Einsätze.»

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Ein Beispiel: Zwei Unfälle mit Leichtverletzten konnte die Kantonspolizei St.Gallen nicht abdecken, die Kapazitäten fehlten. Fotos wurden von der Sanität geschossen, der Unfall wurde später durch die Polizei aufgenommen. Ein weiteres Beispiel: Mehrere Polizistinnen und Polizisten, die eigentlich freihatten, mussten aufgeboten werden, da nicht alles bewältigt werden konnte. Krüsi:

«Wir kamen schlicht an unsere Belastungsgrenze.»

Kaum Pausen für die Patrouillen

Von aussergewöhnlich vielen Einsätzen spricht auch Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. «Unsere Leute waren stark gefordert, nicht nur wegen der Hitze.» Die Patrouillen fuhren ununterbrochen von Einsatz zu Einsatz. In den beiden Appenzell sahen sich die Polizistinnen und Polizisten insbesondere mit mehr Verkehr konfrontiert, die vereinzelt zu Unfällen führten. So verunfallte beispielsweise ein Töfffahrer auf der Schwägalp.

Ein heisses Wochenende bedeutet für die Polizei in aller Regel mehr Aufwand: Die Leute halten sich draussen auf, trinken mehr, es kommt zu Lärmbelästigungen, Streitereien, Drohungen, Tätlichkeiten – Vorfälle, die in allen Kantonen vorkamen. Hinzu kamen Anlässe, die viel Personal binden: Im Kanton Thurgau etwa das Mittsommerfest in Frauenfeld, im Kanton St.Gallen die Tour de Suisse im Rheintal oder der Ironman in Rapperswil, im Kanton Appenzell Ausserrhoden das Eventspiel zwischen dem FC Urnäsch und dem FC St.Gallen.

«Kommt dann ein aussergewöhnliches Ereignis hinzu, so sprengt es den Rahmen», sagt Krüsi. Damit spricht er ein geplantes Treffen von Rechtsextremen aus der Schweiz und Deutschland an, welches am Samstag in Kaltbrunn hätte stattfinden sollen. Die Kantonspolizei St.Gallen bekam einen Hinweis und sprach ein Veranstaltungsverbot im gesamten Kanton aus. Die Polizei sei auf normale Ereignisse justiert, sagt Krüsi.

«Es gibt zu wenige Polizistinnen und Polizisten, um die heutige Gesellschaft zu bewältigen.»