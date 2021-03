Politische Gefangene «Alles tun, damit Natallia Hersche freikommt»: Weissrussland hält St.Gallerin gefangen – was Ostschweizer Politiker jetzt vom Bundesrat erwarten Das Schicksal der inhaftierten Doppelbürgerin Natallia Hersche in Weissrussland bewegt die Schweiz. Wie sollen sich Bundesrat und Aussendepartement gegenüber dem Regime in Minsk verhalten? Ostschweizer Parlamentsmitglieder verlangen eine härtere Gangart. Adrian Vögele 10.03.2021, 16.59 Uhr

Natallia Hersche, schweizerisch-weissrussische Doppelbürgerin, wurde im September bei einer Demonstration in Minsk verhaftet.

Die Nachrichten sind nicht gut: Das Letzte, was man von Natallia Hersche, der in Weissrussland inhaftierten St.Gallerin, gehört hat, ist, dass sie von einem Gefängnis in Minsk in eine Strafkolonie für Frauen verlegt worden sei. Zuvor war die schweizerisch-belarussische Doppelbürgerin in einen Hungerstreik getreten, weil ihr keine Briefe mehr in die Zelle gebracht wurden. Hersche war im September verhaftet worden, als sie an einer Demonstration gegen das Regime von Machthaber Alexander Lukaschenko teilnahm. Ihr wird vorgeworfen, sie habe bei ihrer Verhaftung einem Polizisten die Sturmhaube vom Kopf gerissen. Dafür wurde sie zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Im Bundesparlament wächst die Sorge über Hersches Schicksal. Die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi übernahm im vergangenen Jahr eine Patenschaft für die Gefangene im Rahmen einer Kampagne der Menschenrechtsorganisation Libereco. Im Februar unterzeichneten 88 Bundesparlamentarier einen Brief an Weissrussland mit der Forderung, Natallia Hersche und die über 240 weiteren politischen Gefangenen freizulassen. Diese Forderung hat das Nationalratspräsidium diese Woche bei einem Treffen mit der weissrussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja bekräftigt.

EDA: «Es besteht ein regelmässiger Kontakt»

Am Montag in der Fragestunde des Nationalrats sprach Clauda Friedl (SP/SG) den Bundesrat auf die Sache an. Dieser antwortet, über ihren Botschafter in Minsk unterhalte die Schweiz regelmässige Kontakte zu Menschenrechtsaktivisten. Man sei fest davon überzeugt, dass die Krise im Dialog gelöst werden müsse. Zur Situation von Natallia Hersche stehe das EDA in Kontakt mit dem belarussischen Aussenministerium. Am 1. März habe Botschafter Claude Altermatt Natallia Hersche zum siebten Mal besucht. Laut EDA bat er sie, den Hungerstreik aus Rücksicht auf ihre Gesundheit zu beenden.

«Jetzt muss der Bundesrat eingreifen»

Friedl, die Mitglied der aussenpolitischen Kommission (APK) ist, sagt, es sei gut, dass die Schweiz ihre Guten Dienste im Ausland zur Verfügung stelle. «Nur scheint das bei dieser Regierung nichts zu bewirken.» Die Schweiz habe sich zwar den Sanktionen der EU gegen Weissrussland angeschlossen, unter anderem ein Einreiseverbot für Lukaschenko erlassen und Konten blockiert. Jedoch: «Das reicht ganz klar nicht.» Jetzt müsse sich nebst den Diplomaten auch der Bundesrat einschalten. Und: «Die Bemühungen des Schweizer Botschafters in Minsk für Frau Hersche dürfen auf keinen Fall abbrechen. Es muss alles unternommen werden, damit sie frei kommt.»

«Druck auf allen Ebenen hochhalten»

Was sagen die anderen Ostschweizer Aussenpolitiker? «Ich habe die ausserordentliche schwierige Situation von Frau Hersche schon Anfang Oktober in der APK des Ständerats zur Sprache gebracht», sagt Benedikt Würth (Die Mitte/SG). «Es ist wichtig, dass der Druck auf allen Ebenen hoch bleibt - Botschaft, EDA, Bundesrat, Parlament, Medien.» Klar sei:

«Frau Hersche ist eine politische Gefangene. Weder hat ein faires Verfahren stattgefunden, noch ist das Strafmass nachvollziehbar. Die internationalen Menschenrechtsstandards sind klar missachtet.»

Ist eine Verschärfung der Sanktionen nötig? Würth sagt: «Der Bundesrat muss zumindest entsprechende Vorbereitungen treffen, damit wir bei Bedarf rasch handeln können.»

«Wir sollten nicht weiter gehen als die EU»

Nationalrat Roland Rino Büchel (SVP/SG) sagt: «Ich habe selber im konsularischen Dienst gearbeitet. Deshalb kann ich recht gut nachvollziehen, wie verzwickt die Situation für die Leute vor Ort ist.» Es sei immer schwierig, wenn Doppelbürger in anderen Ländern mit Gesetzen in Konflikt kämen, die aus Schweizer Sicht unverständlich seien.

«Ich bin mir sicher, dass unsere Leute auf der Minsker Botschaft hier im Rahmen der Möglichkeiten einen guten Job machen.»

Die aktuellen Sanktionen, vor allem diejenigen gegen die Lukaschenko-Familie, seien in Ordnung. «Wir sollten nicht weiter gehen als die EU.»

Ständerat Andrea Caroni (FDP/AR) findet hingegen, wenn der Bundesrat zum Schluss komme, es sei sinnvoll, die Sanktionen auf weitere Verantwortliche auszudehnen, solle er das tun. «Weissrussland ist eine Diktatur, die Menschenrechte und demokratische Rechte mit Füssen tritt.»