Frauen sind im St.Galler Stadtparlament in der Mehrheit

Frauenanteil in den Parlamenten Nach historischem Moment im St.Galler Stadtparlament: Politikerinnen bringen sich in Position Im St.Galler Stadtparlament sind die Frauen erstmals in der Mehrheit – was das für die nationalen Wahlen im Herbst heissen könnte. Noemi Heule Jetzt kommentieren 06.02.2023, 05.00 Uhr

Im St.Galler Stadtparlament sitzen neuerdings 32 Frauen und 31 Männer. Bild: Ralph Ribi

Mein 19-jähriges Ich war wütend. Zuerst auf meine Mutter. Dann auf die Politik. Oder besser auf das Stimmvolk. Erstmals durfte ich 2007 Parlamentsmitglieder wählen, Nationalrätinnen und Nationalräte. Und das tat ich, ungefähr gleich viele, ob Frau oder Mann. Denn in jugendlicher Naivität spielte das Geschlecht schlicht keine Rolle. Meine Mutter dagegen wählte ausschliesslich Frauen.

Es entbrannte ein kleiner Streit, in dem ich den Standpunkt vertrat, dass man nach Gesinnung, aber sicher nicht nach Geschlecht wählen sollte. Nun, meine Mutter zeigte mir die Liste der Nationalräte und Nationalrätinnen (in dieser Reihenfolge präsentierte sich schliesslich die Auswahl; damals wie heute) und fragte, wieso der Unterschied zwischen den Geschlechtern zahlenmässig so gross sei, wenn es doch keine Rolle spielte.

Es sollten noch 15 Jahre vergehen, bis St.Gallen ein geschlechterparitätisches Parlament erleben sollte, nicht auf nationaler, aber auf städtischer Ebene. «Historischer Moment in der Stadtpolitik», titelte das St.Galler «Tagblatt» am Freitag. Zum ersten Mal sind die Frauen im Stadtparlament knapp in der Mehrheit (32 zu 31). Mein ungeduldiges 19-jähriges Ich hätte wohl nur die Augen verdreht ob der Tatsache, dass dies im Jahr 2023 noch eine Schlagzeile wert ist, ja von einer historischen Zäsur gesprochen wird. Und doch sollte man die Feste feiern, wie sie fallen. Denn allzu viel gibt es noch immer nicht zu feiern.

So ist das Geschlechterbild in anderen Parlamenten noch immer ein schiefes. 29 Prozent beträgt der Frauenanteil im St.Galler Kantonsparlament, wie die Bewegung Helvetia-ruft! ausrechnet. Knapp ein Drittel sind es im Grossen Rat Thurgau und in Appenzell Ausserrhoden, lediglich 22 Prozent beträgt ihr Anteil in Innerrhoden. In den beiden Appenzell könnte sich das Bild mit den Neuwahlen im Frühjahr aber schnell ändern.

Schaut man sich die Städte an, schwingt St.Gallen obenaus. 33 Prozent der Sitze im Gemeinderat Frauenfeld sind in Frauenhand, rund ein Viertel sind es in Wil und Gossau. St.Gallen übertrumpft neuerdings sogar Zürich, wo der Frauenanteil nach den Kommunalwahlen vor einem Jahr 40 Prozent betrug. Im links-grünen Bern dagegen kommen die Frauen auf fast 70 Prozent. Auch in Lausanne, Genf oder Fribourg gab es nach den Wahlen eine Frauenmehrheit.

Das war in St.Gallen nicht der Fall: Nach den Gesamterneuerungswahlen 2020 zogen 37 Männer und 26 Frauen ins Stadtparlament ein. Erst eine Kaskade von Rücktritten ebnete den Weg für die Umkehr des Geschlechterverhältnisses. Nachgerückt sind nämlich vor allem Frauen. Auf dem ganzen politischen Spektrum kann man allerdings noch nicht von einem ausgeglichenen Kräfteverhältnis sprechen: Links der Mitte sitzen deutlich mehr Frauen als rechts davon.

Was heisst der Zahlensalat nun für die Nationalratswahlen im Herbst? Nun sind die Parteien gefragt, damit die Frauen nicht als Nachrückerinnen oder eben Lückenfüllerinnen auf den Ersatzplätzen landen, sondern von Anfang an auf prominenten Listenplätzen in Position gebracht werden. Gefragt sind insbesondere SVP und Mitte, die am meisten Nachholbedarf haben.

Vor vier Jahren wählten die Schweizerinnen und Schweizer 42 Prozent Nationalrätinnen. 2007, als ich zum ersten Mal einen Wahlzettel ausfüllte, waren es übrigens knapp 30 Prozent. Immerhin zeigt also die Entwicklung in die richtige Richtung – in Richtung eines Gleichgewichts und einer wahrlich bahnbrechenden Schlagzeile. Und irgendwann können wir hoffentlich mit der Frauenzählerei aufhören – weil ein ausgeglichenes Verhältnis parteiübergreifend selbstverständlich ist und das Geschlecht kein Kriterium für eine Wahl oder Nichtwahl mehr sein muss. Dafür braucht es noch Geduld – und wohl auch weiterhin etwas Wut.

