Lüthi, Bucher, Knill und Komposch: Mütter in der Ratsstube

Politik und Familie Mütter in der Ratsstube: «Wir dürfen bestehende Rollenbilder nicht weiter zementieren» Wenn Frauen mit Kindern den Schritt in die Exekutivpolitik wagen, stehen sie öfter im Rampenlicht als Männer in derselben Position. Kein Wunder: Mütter politisieren deutlich seltener als Väter. Vier Ostschweizer Politikerinnen über die Komplexität der Vereinbarkeit, veraltete Rollenbilder und eine Diskussion, die längst ausdiskutiert sein müsste. Seraina Hess Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Sie alle haben oder hatten kleine respektive schulpflichtige Kinder, als sie ein politisches Amt übernommen haben: Die St.Galler Stadträtin Sonja Lüthi und die Regierungsrätinnen Cornelia Komposch (TG), Laura Bucher (SG) und Monika Knill (TG). Bilder: Michel Canonica, Ralph Ribi, Andrea Stalder

Es ist 21.25 Uhr am Donnerstagabend, als das E-Mail von Sonja Lüthi eintrifft. Eben erst ist sie von einer Veranstaltung zurückgekehrt. Es ist eine von vielen, die wöchentlich im Kalender von Stadträtinnen und Stadträten stehen. Die Zeit ist stets knapp – nicht nur zum Beantworten von Medienanfragen, sondern auch jene, die politisch tätige Väter und Mütter mit ihren Kindern verbringen.

Damals, im Sommer 2018, waren die Augen der Ostschweiz auf Sonja Lüthi gerichtet. Erst im Vorjahr hatte sich die grünliberale Senkrechtstarterin im Wahlkampf gegen den etablierten Mitte-Politiker Boris Tschirky durchgesetzt und zu Jahresbeginn das Amt als Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit angetreten, als sie ihre zweite Schwangerschaft verkündete.

Lüthi ist zwar nicht die erste Frau in der Schweiz, die als amtierende Stadträtin ein Kind zur Welt bringt. Sandrine Salerno (SP), Stadträtin in Genf, wurde ebenfalls Mutter, als sie der Exekutive angehörte. In der Ostschweiz ist Sonja Lüthi, Familienfrau und Berufspolitikerin, bis anhin ein Novum.

Laura Bucher: «Einige sehen mich als Vorbild»

Die Debatte um die Vereinbarkeit von Exekutivamt und Mutterschaft ist vor wenigen Wochen von neuem entbrannt. Mit der Berner Regierungsrätin Evi Allemann hätte nächsten Mittwoch erstmals eine junge Mutter in den Bundesrat einziehen können – hätte sie es auf das SP-Ticket geschafft.

Ein Szenario, das die St.Galler Regierungsrätin Laura Bucher dereinst gern sähe:

«Unsere Bundesrätinnen und Bundesräte sollten die Breite der Gesellschaft abbilden, dazu gehören auch Eltern von kleineren Kindern.»

Bucher ist eine der prominentesten Ostschweizer Politikerinnen, die Familie und Amt unter einen Hut bringen – und die erste St.Galler Regierungsrätin überhaupt, die als junge Mutter den Schritt in die Exekutive des Kantons gewagt hat. Ihre Buben besuchen den grossen Kindergarten respektive die erste Klasse, um die Betreuung kümmert sich ihr Gatte. «Einige sehen mich diesbezüglich auch als Vorbild», sagt sie.

Die Vorsteherin des Departements des Innern macht keinen Hehl aus den Schwierigkeiten, die entstehen: «Ein voller Terminkalender, lange Präsenzzeiten sowie Abend- und Wochenendveranstaltungen lassen sich nicht immer mit dem Familienleben oder den Terminen der Kinder vereinbaren. Und wenn jemand krank wird, wird es erst recht anspruchsvoll.»

Marc Mächler: «Meine Kinder stehen meiner Frau näher»

Marc Mächler, Vorsteher des St.Galler Finanzdepartements. Ralph Ribi

Auf dieselbe Weise anspruchsvoll ist die Vereinbarkeit für Männer im Exekutivamt. Dennoch dominieren Väter, die mit kleinen Kindern einen zeitintensiven Politjob antreten, kaum die Schlagzeilen, obschon Schwierigkeiten geschlechterunabhängig sind. Letzteres bestätigt der St.Galler Regierungsrat Marc Mächler. «Das Amt des Regierungsrates ist zeitlich sehr intensiv; vor allem braucht es viel Präsenz, so auch an diversen Abenden. Deshalb muss man gemeinsame Zeiten oder Aktivitäten mit der Familie im Voraus planen. Trotzdem mache ich mir nichts vor: Meine Kinder stehen meiner Frau näher.»

Warum aber müssen sich Frauen der Diskussion stellen, junge Väter aber kaum? «Die Gesellschaft geht davon aus, dass primär Frauen sich um Kinder kümmern», sagt Lüthi und ergänzt:

«Es ist für Frauen immer noch schwierig, so zu leben, wie sie gern möchten. Es gibt Hindernisse und Erwartungen an das Verhalten, die für Männer nicht gelten. Dabei ist es möglich, Mutter zu werden und gleichzeitig beruflich stark eingebunden zu sein.»

Sonja Lüthi: «Als Mann hätte ich weniger diskutiert»

Anfang November gab die Berner SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen bekannt, dem familiären Gleichgewicht zuliebe (noch) nicht für den Bundesrat zu kandidieren. Auch Stadt- und Kantonsrätin Sonja Lüthi hat sich vor dem Stadtratswahlkampf im Jahr 2017 mit der Frage herumgeschlagen, die Politkarriere in der Stadtregierung zu Gunsten der Familienplanung zu vertagen. «Besonders vor meinem Entscheid zur Kandidatur habe ich mit meinem Mann diskutiert – vermutlich mehr, als wenn ich selbst ein Mann gewesen wäre», gibt sie zu bedenken.

Die Organisation ist es, die Exekutivpolitikerinnen und -politiker am meisten umtreibt. Im Hause Lüthi sei man deshalb äusserst flexibel und ändere das Betreuungsmodell abhängig vom Alter der Kinder – aktuell, mit drei Kindern, davon ein Baby, sei neben dem Gatten auch eine Nanny im Einsatz; letztes Jahr half ein Au-pair mit. Weiter nehme die Familie die Tagesbetreuung und die Kita in Anspruch, ebenso Unterstützung im Haushalt.

So flexibel sich die Organisation daheim gestaltet, so kompliziert war sie kurz nach der Geburt am Arbeitsplatz. Lüthi wäre es ein Anliegen gewesen, den 14-wöchigen Mutterschaftsurlaub früher zu unterbrechen, um bereits vor Ablauf der Frist wieder Teilzeit einsteigen zu können – ohne die verbleibende Urlaubszeit dadurch ganz zu verlieren: «Gerade in Führungspositionen ist es nicht möglich, 14 Wochen am Stück zu beziehen. Es ist höchste Zeit, dass jeder Familie frei gestellt ist, wie sie sich die Familienarbeit aufteilt. Dazu bräuchte es den Elternurlaub.»

Monika Knill: «Entweder man nutzt die Gelegenheit oder nicht»

Die Thurgauer Regierungsrätin Monika Knill kennt die Situation junger Mütter im Amt nur zu gut. Zum Zeitpunkt ihrer Wahl im Frühling 2008 waren ihre Töchter neun und elf Jahre alt. Auf die Kandidatur hätte sie aber nicht verzichtet:

«Eine Politkarriere kann oft nicht geplant werden. Entweder nutzt man die Gelegenheit oder nicht. Solche Möglichkeiten bieten sich meist nur einmal.»

Trotz der pragmatischen Haltung kam Knill nicht umhin, sich immer wieder zu erklären: «Erstaunlicherweise musste ich mich früher immer gegenüber Frauen rechtfertigen, wie ich meine Familienaufgaben mit dem Amt vereinbare. Es braucht etwas mehr unaufgeregtes Selbstbewusstsein, eigenverantwortliches Handeln und weniger Diskussion.»

Cornelia Komposch: «Die Öffentlichkeit soll nicht kommentieren»

Die Debatte ist es denn auch, die von Frauen wie Lüthi, Bucher oder Knill kritisch beäugt wird: Einerseits wollen die Politikerinnen die Diskussion vorantreiben und andere Mütter dazu bewegen, in die Politik einzusteigen. Andererseits sind sie es leid, ein Familienbild zu propagieren, das inzwischen selbstverständlich sein sollte.

Am pointiertesten drückt es die Thurgauer Regierungsrätin Cornelia Komposch aus, die ihre Politkarriere im Gemeinderat von Herdern startete, damals Mutter von drei Kindern im Schul- und Vorschulalter: «Ich bin dezidiert der Ansicht, dass jedermann und jedefrau, ob in Politik oder Wirtschaft, für sich selber entscheiden muss, ob er oder sie ein über die normale Arbeitszeit hinausgehendes Engagement anstreben und annehmen wollen. Es ist ein höchst persönlicher Entscheid, den es von der Öffentlichkeit nicht zu kommentieren gilt.»

Ähnlich sieht es Laura Bucher: «Es ist wichtig, eine breite Diskussion darüber zu führen. Gleichzeitig müssen wir aber aufpassen, dass wir bestehende Rollenbilder damit nicht noch weiter zementieren. Es sollte selbstverständlich sein, dass auch Eltern Exekutivämter übernehmen.»

Ein Patentrezept scheint es dafür noch nicht zu geben. Die Sichtbarkeit eines Familienmodells, wie es die St.Galler Stadträtin und die Regierungsrätin leben, dürfte ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung sein, sagt Laura Bucher.

Deutlich kleiner war denn auch das mediale Interesse an Sonja Lüthis dritter Schwangerschaft: Im Sommer dieses Jahres gebar die Stadträtin erneut einen Buben. Vielleicht, hofft Lüthi, habe sie als erste Frau in der Ostschweiz, die im Amt Mutter wurde, einen kleinen Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel beigetragen.

