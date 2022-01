Politik «Ich denke schon über ein baldiges Ende nach» – Die höchste Thurgauerin Brigitte Kaufmann spricht im Interview über Hass im Netz und ihre rebellische Seite Unter viel Applaus wurde die FDP-Kantonsrätin im Mai zur Präsidentin des Thurgauer Grossen Rats gewählt. Im Interview erzählt sie, wie sie dieses Amt bisher erlebt hat, weshalb sie seit letztem Frühling nur noch auf Instagram zu finden ist und was sie in ihrer Kindheit nachhaltig geprägt hat - auf für ihre Karriere in der Politik, die sie bald beenden möchte. Aylin Erol Jetzt kommentieren 29.01.2022, 12.00 Uhr

Nicht ganz so rebellisch: Die Präsidentin des Grossen Rats «lismet» auch in ihrer Leseecker gerne mal einen Schal, Decken oder Stülpen: «Aber nichts zu Kompliziertes.» Bild: Michel Canonica

Brigitte Kaufmann, Sie sind seit Mai höchste Thurgauerin. Wie haben Sie Ihre Zeit als Präsidentin des Thurgauer Grossen Rats bisher erlebt?

Brigitte Kaufmann: Das Ehrenamt macht mir in erster Linie Freude. Ich leite die Sitzungen gerne und es ist eine Ehre, als Repräsentantin für den Grossen Rat unterwegs zu sein.

Sie sind aber nicht gerade in der einfachsten Zeit eine Repräsentantin in der Politik.

Ja, das stimmt. Aber ich sehe das auch positiv. Ich und mein Vorgänger sind in der – aus politischer Sicht natürlich – spannendsten Zeit seit Ende des Zweiten Weltkriegs an der Spitze der kantonalen Legislative: in einer Krisensituation. Es stellen sich auf einmal spannende institutionelle Fragen, zum Beispiel welche Bedeutung das Parlament in einer Krise hat. Obwohl ich mich ja schon sehr lange politisch engagiere, lerne ich so tagtäglich viel Neues, über die Politik, aber auch fürs Leben. Diese Erfahrung läutet nun ein guter Schluss meiner politischen Laufbahn ein.

Das heisst, Sie werden sich nach Ihrer Amtszeit aus der Politik verabschieden?

Ich werde nicht sofort von all meinen politischen Ämtern zurücktreten.

Aber ich denke schon über ein baldiges Ende nach. Im April werde ich vierundsechzig.

Der Brief von der AHV war schon in meinem Briefkasten. Das macht mich nachdenklich. Ich möchte nicht eine dieser Personen sein, die bis ins hohe Alter Politikerin ist und keinen Platz für die Jungen frei macht. Ich engagiere mich jetzt schon zwanzig Jahre in der Politik. Irgendwann ist auch einmal gut.

Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Urs Martin hat schon einen kleinen Galgen zugeschickt bekommen. Kommt Ihnen auch manchmal Hass von Andersdenkenden entgegen?

Der Hass gegen einzelne Personen in der Politik hat wirklich zugenommen. Ich bekomme ab und zu auch seltsame E-Mails. Ich glaube, die Leute müssen ihrem Zorn manchmal einfach Luft machen und vergessen dabei, dass der Empfänger am anderen Ende auch nur ein Mensch ist. Ich versuche solche Sachen nicht zu nahe an mich heranzulassen. Das würden natürlich alle an dieser Stelle sagen, klar. Aber ich glaube, das gelingt mir bisher ganz gut. Vielleicht ist es auch mein Alter. Ich nehme nicht mehr alles so persönlich. Es hilft mir aber sicher auch, dass ich im Frühling 2020 mein Facebook-Profil gelöscht habe.

Das ist eine einschneidende Entscheidung. Muss man in der Politik nicht auf Social Media aktiv sein?

Ja, vielleicht schon. Früher hat man immer über die Printmedien kommuniziert. Heute kann jeder sein eigener Kommunikator sein. Ich weiss nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Für die Bürgerinnen und Bürger ist es bestimmt nicht einfacher geworden, wenn auf so vielen verschiedenen Kanälen kommuniziert wird. Auf Instagram bin ich noch aktiv. Aber bei Facebook musste ich mir irgendwann sagen: So ein Gugus, der die ganze Zeit geschrieben wird! Dafür hast Du doch gar keine Zeit.

Wofür nehmen Sie sich denn stattdessen jetzt gerne Zeit?

Dass ich gerne auf dem Bodensee rudern gehe, das wissen mittlerweile wohl viele. Sonst bin ich auch sehr geschichtsinteressiert und betreibe Ahnenforschung. Ich kann meine Familie bis ins sechzehnte Jahrhundert zurückverfolgen – auch die weibliche Linie, was mir sehr wichtig ist. Ich finde es spannend herauszufinden, wo meine Wurzeln sind. Gleichzeitig erfahre ich so auch viel über das Leben der Menschen in den unterschiedlichen Epochen.

An Ihrem Dialekt hört man es noch: Ihre nächsten Wurzeln stammen nicht aus dem Thurgau, sondern dem Bernischen. Fühlen Sie sich dennoch zu Hause im Thurgau?

Absolut. Ich glaube, die Landschaft prägt auch die Menschen. Der Thurgau hat eine sehr liebliche, sanft hügelige Landschaft und so erlebe ich auch meine Mitmenschen. Man geht grundsätzlich respektvoll und freundlich miteinander um und ist auch offen für Neues. Ich, als Auswärtige sozusagen, bin ebenfalls offen und herzlich aufgenommen worden und fühle mich mittlerweile nirgends wohler als im Thurgau.

Haben Sie einen Lieblingsort?

Natürlich Uttwil! Und das sage ich nicht nur, weil ich hier Gemeindeammann gewesen bin und man ein kleines Wegli nach mir benannt hat – obwohl ich daran natürlich sehr Freude habe. Ein Freund von mir hat nämlich mal angemerkt: ‹Brigitte, Du kannst Dich geehrt fühlen. In der Schweiz bekommen meist nur jene Personen eine Strasse, die entweder verstorben oder männlich sind.› Das stimmt natürlich nicht mehr so ganz, aber es freut mich trotzdem.

In Uttwil wohnt auch die derzeitige Apfelkönigin.

Ja, ist das nicht lustig? Sozusagen die beiden «wichtigsten» Frauen des Thurgaus wohnen im gleichen Dorf.

Haben Sie ein Motto?

Spontan fällt mir höchstens «Carpe Diem» ein. Nutze den Tag.

Man hätte ein etwas ... originelleres Motto erwarten können ...

Ich kann nichts mit esoterischem Zeugs anfangen. Ich finde, wir sollten uns viel mehr an der Realität orientieren. Diesen modernen Wohlfühlkult finde ich komisch. Die Diskussionen über eine Work-Life-Balance zum Beispiel; ich bin der Überzeugung, dass es so etwas wie eine Work-Life-Balance gar nicht braucht, wenn man aus allen Lebensbereichen versucht, für sich persönlich etwas rauszunehmen. Deshalb eben: Carpe Diem.

Sind Sie demnach auch kein spiritueller Mensch?

Kommt drauf an, wie man das sieht. Ich bin Christin und glaube an die Kraft des Gebets.

Das klingt alles so, als wäre in Ihrem Leben alles sehr geordnet. Gab es dennoch eine Zeit, in der Sie rebellischer waren?

Rebelliert habe ich sozusagen 1985 für die Revision des Eherechts. Das war mir sehr wichtig. Seite an Seite mit Politikerinnen aus allen Parteien bin ich damals auf die Strasse gegangen. Und vielleicht könnte es auch rebellisch gewesen sein, als ich mit zwölf Jahren meine erste Zigarette geraucht habe.

Brigitte Kaufmann (63) lässt sich von nichts mehr so schnell aus der Ruhe bringen, weder von Hass im Internet, noch von Gremien, in denen sie die einzige Frau ist. Bild: Michel Canonica

Mit zwölf? Das ist schon sehr jung.

Ja, es war wohl einfach Neugier. Ich weiss nicht einmal mehr, wie ich zur Zigarette gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich sie auf dem Nachhauseweg vom Gitarrenunterricht geraucht und danach natürlich alles unternommen, damit meine Eltern nichts bemerken. Aber es half nichts. Meine Mutter hat den kalten Rauch natürlich gerochen und mir unerwartet meine erste und einzige Ohrfeige meines Lebens gegeben. Geraucht habe ich seither tatsächlich nie mehr.

Haben Sie noch andere Erinnerungen aus Ihrer Kindheit, die Sie nachhaltig geprägt haben?

Ich bin mit vier Brüdern aufgewachsen. Einerseits war ich dadurch als einziges Mädchen etwas privilegiert. Dafür musste ich mich auch immer gegen meine Brüder behaupten können. Das hat mir nicht geschadet, im Gegenteil. Ich war in meiner Karriere oftmals Teil von Gremien, in denen ich die einzige Frau, oder sogar noch die erste Frau überhaupt, war. Dank meiner Brüder haben mir solche Konstellationen nie Mühe bereitet.

Ihre Laufbahn Am 26. Mai 2021 wurde die Kantonsrätin Brigitte Kaufmann mit viel Applaus von ihren Kolleginnen und Kollegen zur Präsidentin der Thurgauer Legislative, dem Grossen Rat, gewählt. Damit ist die FDP-Politikerin für ein Jahr lang die höchste Thurgauerin –obwohl sie im Kanton Baselland und in Bern aufgewachsen ist. Die Liebe habe sie aber in den Thurgau gezogen, genauer nach Uttwil, wo Kaufmann schon seit dreissig Jahren lebt und von 2001 bis 2015 das Amt der Gemeindepräsidentin bekleidete. Danach trat sie die Nachfolge von Hermann Hess im Kantonsrat an. (aye)

