Rechsteiner-Nachfolge: Barbara Gysi will in den Ständerat

Politik «Ich bin bereit»: Barbara Gysi will Nachfolgerin von Paul Rechsteiner werden Barbara Gysi will in den Ständerat und die Nachfolgerin von Paul Rechsteiner werden. Die 58-Jährige gab dies via Twitter bekannt: «Ich bin bereit und will in den Ständerat», heisst es in ihrem Tweet. 13.10.2022, 15.49 Uhr

Vom National- in den Ständerat? Barbara Gysi während der Sommersession in Bern. Bild: Anthony Anex, Keyston (8. Juni 2022)

Barbara Gysi will die Nachfolgerin von Paul Rechsteiner im Ständerat werden. Die 58-Jährige gab dies am 13. Oktober via Twitter bekannt:

«Ich bin bereit und will in den Ständerat», heisst es in ihrem Tweet. Sie habe deswegen am Donnerstag, 13. Oktober ihre Kandidatur bei der SP St.Gallen eingereicht. (red)

