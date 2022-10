SP St.Gallen: Barbara Gysi für Wahl in Ständerat nomininiert

Die Geschäftsleitung der SP des Kantons St.Gallen hat an der Sitzung am Montagabend Nationalrätin Barbara Gysi einstimmig für die Wahl in den Ständerat vorgeschlagen. Am Dienstag informierte die Kantonalpartei zusammen mit der designierten Kandidatin an einer Medienkonferenz.

25.10.2022, 11.26 Uhr