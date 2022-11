Podium «Dieser Krieg ist eine ganz andere Dimension»: Bundesrätin Karin Keller-Sutter spricht in Wattwil über die Weltlage An der Toggenburger Tagung der St.Galler FDP ist Karin Keller-Sutter der Stargast. Die Wilerin spricht über die Herausforderungen des Ukraine-Kriegs, die globale Rangordnung und einen Coiffeur. Renato Schatz 1 Kommentar 06.11.2022, 18.22 Uhr

Bundesrätin Karin Keller-Sutter (in der Mitte) ist in Wattwil auf Heimatbesuch. Was sie über Europas Lage erzählt, ist nicht nur positiv. Bild: Michel Canonica

«Schön, dich wieder einmal persönlich zu sehen. Sonst sehe ich dich ja nur noch im Fernsehen», sagt eine ältere Frau zu Karin Keller-Sutter. Die Bundesrätin ist am Samstagmorgen zu Gast bei der Toggenburger Tagung der St.Galler FDP im Thurpark in Wattwil. Es ist auch ein Heimkommen für die Wilerin, die früher in der Region politisiert hat. Sie sagt: «Als ich hierher gefahren bin, habe ich mir gedacht: X-mal war ich im Thurpark, bei so vielen Versammlungen.»

Die Versammlungen von Keller-Sutter finden inzwischen im Chalet fédéral statt. Oder in Lille, wo die 58-Jährige Anfang Februar am Treffen der Innenminister der Europäischen Union (EU) teilnahm. Auf der Bühne in Wattwil sagt sie:

«Damals sagte der tschechische Kollege: ‹Ihr in Zentraleuropa habt keine Ahnung, mit wem ihr es zu tun habt. Wir kennen die, und sie werden kommen.›»

Er sprach von den Russen, vor allem aber von Wladimir Putin. Und behielt recht. «Am Morgen, am frühen Morgen des 24. Februars war es dann so weit», sagt Keller-Sutter über den Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Sie erinnert sich noch genau.

Es ist einer dieser Tage, von denen man wahrscheinlich noch Jahre später weiss, wo man war und was man tat. «Corona war schlimm», sagt die Bundesrätin, «aber dieser Krieg ist eine ganz andere Dimension.»

Die 58-jährige Bundesrätin (in der Mitte) ist der Stargast im Thurpark. Bild: Michel Canonica

«Fortsetzung der Neutralitätspolitik von 1990»

Ob dieser Krieg auch eine «Zeitenwende» sei, fragt Sven Bradke, Vizepräsident der kantonalen FDP und Moderator des Talks mit der Magistratin. Er zielt mit der Frage auf die Neutralität der Schweiz ab. Keller-Sutter sagt, sie habe «gerade heute Morgen» noch das Protokoll der Bundesratssitzung vom 7. August 1990 gelesen:

«Damals hat der Bundesrat entschieden, sich dem Handelsembargo der UNO anzuschliessen.»

An jenem Tag hätte man von einer Zeitenwende in der Schweizer Neutralitätspolitik sprechen können. Die heutigen Sanktionen gegenüber Russland bedeuteten deshalb «keinen Bruch, sondern eine Fortsetzung der Neutralitätspolitik, die 1990 eingeläutet wurde».

Sven Bradke (links), Vizepräsident der FDP St.Gallen, im Gespräch mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Bild: Michel Canonica

Eigentlich hätte das 30-minütige Gespräch mit der Bundesrätin ein Rückblick auf das Jahr 2022 sein sollen, so kündigte es Bradke an. Doch die beiden kommen kaum über den Februar hinaus, gehen vielmehr hin und her, in der Geschichte und in der Schweiz – von der Ostschweiz («Hans-Rudolf Merz war beim selben Coiffeur») nach Bern (im bundesrätlichen Sitzungszimmer seien es «auch nur noch 19 Grad»). Früher oder später landen sie wieder in der Ukraine, damit hängt fast alles zusammen.

«Schutzshopping» soll beendet werden

«Der Bundesrat schliesst einen Einsatz taktischer Nuklearwaffen nicht aus. Vor allem, wenn Russland stark unter Druck kommt», sagt Keller-Sutter. Weil die Lage nach wie vor prekär ist, geht sie davon aus, dass es einen «weiteren Zustrom» von Schutzsuchenden geben werde.

Ein Mann im Publikum gibt zu bedenken, dass es keine europäische Datenbank für Schutzsuchende mit S-Status gebe. Die Vorsteherin des Justiz- und Polizeidepartements sagt erst: «Doch, es gibt eine Datenbank.» Und dann: «Wir verhandeln.» Sie hätte mit EU-Innenkommissarin Ylva Johansson vor zwei Wochen darüber gesprochen. «Sie hat mir versichert, dass das klappen sollte.» Die Bundesrätin stellt den 1. Januar in Aussicht.

Damit liesse sich das «Schutzshopping» verhindern, wie es der Fragesteller nennt. Heisst: Wer in der Schweiz wegen des Schutzstatus Hilfe bekommt, könnte in Deutschland künftig keine Sozialleistungen mehr beziehen. Denn dank der Datenbank würde die Schweiz dem Nachbarland die erneute Registrierung melden können, was Doppelbezüge verunmöglicht.

Hochkarätige Gäste (von links): Jens Jäger (Kantonsratspräsident), Susanne Vincenz-Stauffacher (Nationalrätin und Ständeratskandidatin), Raphael Frei (Präsident der Kantonalpartei), Karin Keller-Sutter (Bundesrätin), Morten Keller, Marcel Dobler (Nationalrat), Beat Tinner (Regierungsrat). Bild: Michel Canonica

Die Diskussionen rund um die vielen Migranten, die über das nahe Buchs ein- und in die Nachbarländer weiterreisen, streifen Bradke und Keller-Sutter nur am Rande. Die Bundesrätin sagt, die Migration sei ein «Dauerdruck, der auf Europa lastet». Und verweist auf die Zusammenarbeit mit Deutschland und Österreich.

Gemeinsam habe man Druck gemacht auf die zuständige Kommission. Diese wiederum hätte Druck auf Serbien gemacht, das derzeit eine Art Schlupfloch ist. Menschen aus verschiedenen Kontinenten können ohne Visum in den Balkanstaat reisen. Und von dort aus weiter. Doch Serbien hat seine Visapolitik inzwischen teilweise angepasst.

Etwa 150 Besucherinnen und Besucher zählte der Anlass. Bild: Michel Canonica

«Europa wird der Verlierer sein»

Gut möglich, dass Keller-Sutter das Migrationsdossier aber bald abgeben wird. Im Zuge der Bundesratsersatzwahlen vom 7. Dezember werden auch Departementswechsel erwartet. Sie lässt sich jedoch nicht in die Karten blicken. Stattdessen beantwortet sie Fragen über die globale Rangordnung. Keller-Sutter sagt: «Man redet zu wenig über Indien.» Das Land werde mit seinem Bevölkerungswachstum China «überrunden und wirtschaftlich aufholen».

Und die anderen Big Player? «China ist und bleibt eine Weltmacht. Im Gegensatz zu Russland auch wirtschaftlich.» Die Volkswirtschaft von Russland habe nämlich nur «etwa die Grösse der spanischen». Entsprechend sei Russland vor allem geopolitisch von Bedeutung, «mit Ausnahme der Rohstoffe». Keller-Sutter prophezeit:

«Ich persönlich glaube, dass Europa in diesem Krieg ein bisschen der Verlierer sein wird.»

Die Abhängigkeiten von Russland seien zwar «relativ drastisch gekappt» worden. «Aber man kann jetzt nicht den Eindruck haben, dass Industrieländer wie Deutschland über Nacht so viel erneuerbare Energien zur Verfügung haben, um die Volkswirtschaft laufen zu lassen.» Ihre Schlussfolgerung: «Es wird neue Abhängigkeiten geben.»

Es ist ein eher düsteres Bild, das Keller-Sutter zeichnet. Sie kennt sich aus mit Krisen: «Ich bin jetzt vier Jahre im Bundesrat, und drei Jahre waren Krisenjahre.» Da kommt ein Heimatbesuch doch gerade recht.

