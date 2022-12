HSG-Plagiatsaffäre: Zwei Professoren werden freigestellt

Plagiatsaffäre Nun greift die HSG-Leitung durch: Beschuldigte Professoren per sofort freigestellt Knall an der Universität St.Gallen: Universitätsrat und Rektor haben zwei Professoren vorläufig freigestellt. Der St.Galler Regierungsrat und Bildungsdirektor Stefan Kölliker spricht von einem «Befreiungsschlag» und will umfassende Ermittlungen einleiten. Raphael Rohner und Regula Weik 3 Kommentare 16.12.2022, 16.00 Uhr

Frostige Zeiten an der Universität St.Gallen: Probleme und Skandale brechen nicht ab. Bild: Keystone

«Das sind bedeutsame Entscheide für die HSG», sagt der St.Galler Regierungsrat und Bildungsdirektor Stefan Kölliker. Mit ihm am Tisch sitzt HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller. Beide wirken etwas übermüdet. Ehrenzeller kommt rasch zur Sache:

«Wir sind zum Entschluss gekommen, die beiden unter Beschuss geratenen Professoren per sofort vorübergehend frei zu stellen.»

Die digitalen Zugänge der Professoren wurden gesperrt. Die beiden Professoren erhalten zudem ein Rayonverbot für das gesamte Unigelände. Ebenso wurden Massnahmen zum persönlichen Schutz vom Rektor und Regierungsrat getroffen, sagen beide. Mehr Details dazu wollen beide nicht preisgeben.

Hintergrund für die Freistellungen der beiden Professoren sind die umfangreichen Recherchen dieser Zeitung. Der österreichische Plagiatsforscher Stefan Weber hat den Anfangsverdacht bestätigt: BWL-Professor Lars Dinkel (Name geändert) hat bei seiner Habilitation plagiiert. Zudem soll er Bachelor- und Masterarbeiten von Studierenden als Erstautor publiziert haben.

Verdacht bestätigt: Arbeiten von Studierenden als eigene publiziert

«Dies hat sich leider bewahrheitet», sagt Rektor Ehrenzeller. Bei der Überprüfung einer Publikation habe sich bezeigt, dass der beschuldigte Professor «mindestens 40 Prozent» aus der Bachelorarbeit eines Studenten übernommen und den Studenten einzig in einer Fussnote erwähnt habe. Ehrenzeller sagt klipp und klar: «Das ist untolerierbar.» Der Anfangsverdacht auf «schweres wissenschaftliches Fehlverhalten» habe sich leider bestätigt. Unterdessen sammelt die Universität Hinweise von Studierenden, deren Arbeiten ebenso vom Professor in seinem Namen publiziert worden seien.

Darüber hinaus hat die Unileitung festgestellt, dass Professor Dinkel versucht hat, mögliche Beweise verschwinden zu lassen. So habe er Einträge in der Universitätsdatenbank Alexandria gelöscht. Ehrenzeller sagt: «Dieses Verhalten schockiert mich sehr und liess uns keine andere Wahl, als sofort Massnahmen zu treffen.» Der Professor – er ist krankgeschrieben – wurde per sofort freigestellt.

HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller: «Dieses Verhalten schockiert mich sehr.» Bild: Raphael Rohner

Keinen Zutritt mehr zum Institut

Sein Habilitationsvater Herbert Künzle (Name geändert), der via Anwalt Drohungen gegen Studierende ausgesprochen hat, ist eng mit dem Professor verbunden. Da die beiden als Co-Direktoren das Institut führen, habe «die Gefahr bestanden, dass eine sachliche Durchführung der Untersuchung gefährdet» sei, sagt Rektor Ehrenzeller. Auch dieser Professor wurde per sofort und vorübergehend freigestellt und auch er hat keinen Zutritt zum Institut mehr.

Zwei Freistellungen von Professoren und mehrere umfangreiche Untersuchungsverfahren. «So etwas gab es an der HSG noch nie», sagt Rektor Ehrenzeller. Für beide Professoren gilt die Unschuldsvermutung.

«Aktion der Offenlegung» soll Klarheit schaffen

Nachdem die Universität über lange Zeit zurückhaltend auf die Vorwürfe reagiert hatte, greift sie nun durch. Es bleibt denn auch nicht bei der Freistellung der beiden Professoren. Sie scheint den Ernst der Lage erkannt zu haben: Auf dem Spiel steht die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit der HSG. Eine weitere Fortschreibung von Skandalen kann sie sich nicht leisten – Spesenskandale, problematische Nebenbeschäftigungen und Eigenmächtigkeiten einzelner Professoren und nun die Plagiatsaffäre. Das sind nicht die Schlagzeilen, die sich die Institution auf dem Rosenberg künftig wünscht.

Grenzen wurden überschritten: Jetzt greift die Unileitung durch. Bild: Raphael Rohner

Kölliker, Bildungsdirektor und Präsident des Universitätsrats, kündet denn auch eine «Aktion der Offenlegung» an. Mitarbeitende, Studierende, Dozierende, die Beobachtungen machen oder Zweifel hegen, ob in ihrem Umfeld an der Uni ein Missstand herrscht, werden aufgerufen sich bis Ende März 2023 zu melden. Nicht bei der internen Ombudsstelle, auch nicht bei der Whistleblowerstelle. Denn die Plagiatsaffäre hat gezeigt: Betroffene holen sich Hilfe bei Anwälten und wenden sich nicht an interne Stellen.

Dem will die HSG entgegenwirken: Wer Auffälligkeiten, Ungeregelmässigkeiten, Missstände feststellt, soll sich an eine ausserkantonale Anwältin oder einen ausserkantonalen Anwalt wenden können – «die Unabhängigkeit dieser Person, die wir noch bestimmen müssen, ist uns sehr wichtig», sagt Kölliker. Daher werde auch eine Person ausserhalb des Kantons damit beauftragt.

«Ein Befreiungsschlag», sagt Regierungsrat und Universitätsratspräsident Stefan Kölliker. Bild: Raphael Rohner

Und was passiert mit den Meldungen? Wer nimmt sich deren an? Es wird ein «verantwortlicher Ausschuss» gebildet – ein Dreiergremium mit Rektor Ehrenzeller, Universitätsratspräsident Kölliker und der neuen Rektorin, respektive dem neuen Rektor. Die Stelle war bereits vor einigen Monaten ausgeschrieben. Ehrenzellers Nachfolge – er steht der Uni noch bis Februar 2024 vor – wird demnächst bestimmt. Dieses Dreiergremium wird die Relevanz der gemeldeten Fälle prüfen und Fachleute beiziehen.

Kölliker spricht von Befreiungsschlag

Halbherzige oder Pflästerlilösungen nützten nun nichts mehr. «Was derzeit geschieht, schadet den Instituten und der Reputation der HSG enorm», sagt Bildungschef Kölliker. «Aus dieser Negativ-Schlaufe müssen wir herausfinden. Wir müssen diese durchbrechen.» Kölliker spricht denn auch von einem «Befreiungsschlag», der nun notwendig sei. Und dem klaren Ziel, der neuen Rektorin oder dem neuen Rektor «eine so weit wie möglich bereinigte, von Problemen befreite Uni übergeben zu können». Ob dies gelingen wird?

Die aktuellen Ereignisse lassen zweifeln, ob die HSG derart rasch zur Ruhe kommt. Dies umso mehr, als nach den Spesenskandalen und den problematischen Nebenbeschäftigungen die Reglemente und die Aufsicht verschärft worden waren – und nun dennoch eine Untersuchung gegen einen der beiden freigestellten Professoren und Institutsleiter eröffnet wurde wegen unklarer Geschäftsgebaren und Abhängigkeiten. Professor Künzle soll unter anderem Forschungsgelder über eine Privatfirma abgezweigt haben. Die «NZZ am Sonntag», die Ende September über den Fall berichtete, schrieb damals von einem «kleinen Königreich», das von dem seit langem an der HSG tätigen Professor aufgebaut worden sei.

«Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht!»

Kölliker kann die Zweifel verstehen: «Sie bleiben im Raum stehen. Dem ist so. Wir müssen weiter am Kulturwandel an der HSG arbeiten.» Gleichzeitig betont er: «Die Weichen sind gestellt. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.» Das Unigesetz kommt im Februar in die politische Beratung. Es sieht unter anderem vor, die Position des Rektors zu stärken und ihm die Aufsicht der Institute zu übertragen.

Die Nebenbeschäftigungen von Professor Künzle seien «mehrfach angeschaut» worden, er habe auch Auflagen erhalten, sagt Rektor Ehrenzeller. Hat er sich an diese gehalten? Ehrenzeller: «Wir haben keine Polizei im Haus.»

Soll die Freistellung der beiden Professoren auch ein deutlicher Warnschuss sein? Kölliker und Ehrenzeller nicken.