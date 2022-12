Plagiatsaffäre: Kritik an HSG-Führung

Die Schlagzeilen rund um die Universität St.Gallen überschlagen sich, ständig gelangen neue Meldungen und Details über einen mutmasslich plagiierenden und abschreibenden Doktor an die Öffentlichkeit. Erstaunlich still bleibt es in Anbetracht der Schlagzeilen am Rosenberg selbst: Die Verantwortlichen der HSG äussern sich kaum zum aktuellen Plagiatsskandal.

07.12.2022, 21.00 Uhr