Interne Information: HSG ruft Studierende auf, sich zu melden

Plagiatsaffäre HSG-Leitung will das Vertrauen der Studierenden gewinnen, hat aber auf viele Fragen keine Antworten Die Schlagzeilen über Verstösse gegen die wissenschaftliche Integrität an der HSG veranlassten die Universitätsleitung zu einer internen Information. Der Tenor: Die Uni will künftig aus erster Hand über Missstände verständigt werden und bittet betroffene Studierende, sich zu melden. Einen Plan, möglichst schnell aus der Misere herauszufinden, gibt es nicht. Seraina Hess Jetzt kommentieren 12.12.2022, 20.42 Uhr

Die HSG verpasse niemandem einen Maulkorb - auch nicht Studierenden, die sich mit Vorwürfen an die Medien wenden, sagt Rektor Bernhard Ehrenzeller. Bild: Keystone / Christian Beutler

«Können wir das wirklich einfach aussitzen?» Es ist vielleicht die wichtigste Frage, die an diesem Montagmittag in einem Hörsaal auf dem HSG-Campus gestellt wird. Sie stammt von Vito Roberto, Direktor am Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis. Am internen Informationsanlass der Uni ist er weniger Rechtsprofessor, sondern eher Advocatus Diaboli, der eine Vielzahl an Fragen folgen lässt, auf die selbst Rektor Bernhard Ehrenzeller keine abschliessenden Antworten weiss: «Was sollen wir denn anders machen?», lässt er zweimal verlauten.

Eingeladen hat die Universitätsleitung Studierende, Mitarbeitende und weitere Angehörige der HSG, um «offene Fragen, Sorgen, Hintergründe und nächste Schritte» rund um die jüngsten Skandale, die von der «NZZ am Sonntag» und dem «St.Galler Tagblatt» publik gemacht wurden, zu klären. Geschätzt 40 Personen sind der Einladung gefolgt, davon knapp der Hälfte aus den Reihen der Studierenden.

Vier Baustellen, zwei Professoren und ein Institut

Es ist ein regelrechter Komplex an Vorwürfen, mit denen sich die Universität inzwischen herumschlagen muss. Es geht um «vier Baustellen, zwei Professoren und ein Institut», wie Mediensprecher Joachim Podak während der Information aufschlüsselt.

Die erste Baustelle betrifft Plagiatsvorwürfe in Bezug auf die Dissertation eines Titularprofessors an einem Institut der betriebswirtschaftlichen Abteilung, die derzeit von der TU Darmstadt untersucht wird. Gleiche Vorwürfe zielen auf seine Habilitationsschrift, die an der HSG eingereicht wurde. Weiter soll besagter Professor Master- und Bachelorarbeiten von Studierenden als Erstautor veröffentlicht haben. Nicht zuletzt ist von Missständen am Institut die Rede, für die der Institutsleiter und Habilvater verantwortlich gemacht wird. Gerade wurde bekannt, dass er Studierende sogar über ein Anwaltsschreiben zum Schweigen bringen wollte.

Letztere Begebenheit ist es denn auch, die einer Verwaltungsmitarbeiterin Kopfschmerzen bereitet. Während sie der Uni die Stange hält («Die mediale Präsenz tut mir nicht nur für uns HSG-Mitarbeitende, sondern vor allem für das Rektorat leid»), gibt sie sich schockiert über das Anwaltsschreiben, das den Anschein macht, es stamme aus der Feder der HSG. «Ich hoffe diesbezüglich auf Konsequenzen», gibt sie zu bedenken und schlägt der HSG gleichauf eine Vertrauenskampagne vor, um das Verhältnis zu den Studierenden zu stärken.

HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller. Bild: Raphael Rohner

Rektor Bernhard Ehrenzeller unterstreicht am Montagmittag mehrmals, kein Institut sei berechtigt, im Namen der Universität Rechtsschritte zu unternehmen. Und: «Die HSG würde mit Sicherheit niemandem einen Maulkorb verpassen.» Gern sähe die Universitätsleitung aber, Studierende würden sich direkt an die Ombuds- oder die Meldestelle für Missstände wenden – allenfalls sogar an die Universitätsleitung selbst.

Mitarbeitende befürchtet Ungleichbehandlung

Fast alle Vorwürfe kommen in der Fragerunde zur Sprache, werden aber unterschiedlich befriedigend beantwortet.

Die Mitarbeitendenvertreterin des betroffenen Instituts weist darauf hin, Vorschläge zur Verbesserung der Betreuungsverhältnisse von Doktorierenden würden auf Widerstand stossen. Der Rektor verspricht ihr diesbezüglich baldige Fortschritte. Eine andere Mitarbeiterin, angestellt im Writing Lab, berichtet von den Ängsten der Studierenden, einzig durch Ausschläge der Plagiatssoftware Notenabzüge zu riskieren – während dieselbe Software in den Plagiatsfällen des erwähnten Titularprofessors von der HSG in Zweifel gezogen werde. Die Frage, wie solche Bewertungen zu Stande kämen, lässt Ehrenzeller weitgehend offen:

«Die Regeln des wissenschaftlichen Schreibens lernen unsere Studierenden bereits im Assessment.»

Vito Roberto, ordentlicher Professor für Privatrecht an der Universität St.Gallen und Direktor am Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis. Bild: Hanspeter Schiess

Doch wie geht man künftig mit Studierenden um, deren Arbeiten bereits durch ungenaues Zitieren drohen, als Plagiat durchzufallen? Weshalb hat man die Studentinnen und Studenten, die über eine Anwältin Vorwürfe kundgetan haben, nicht persönlich kontaktiert? Wie gedenkt die HSG zu verfahren, bis die TU Darmstadt die Dissertation des Professors geprüft hat? Und was, wenn die Technische Universität zum Schluss kommt, die Schrift sei kein Plagiat?

Es ist ein langer Fragenkatalog, den Rechtsprofessor Vito Roberto dem Rektor unterbreitet, nicht ohne ein gewisses Unwohlsein zu erwähnen, das sich bei vielen Angehörigen der Universität breitmache angesichts der aktuellen Lage.

Keine raschen Massnahmen ohne Untersuchungsergebnis

Ehrenzellers Antworten bleiben vage. «Natürlich hätten wir gern vor Weihnachten eine Lösung und sind an schnellen Aufklärungen interessiert. Und natürlich befinden wir uns in einer defensiven Haltung, zumal ohne Untersuchungsergebnis keine raschen Massnahmen möglich sind.»

Ehrenzeller stellt aber auch in Aussicht: Eine zweite Untersuchung der Habilitation und die Prüfung der vorgeworfenen Aneignung von Master- und Bachelorarbeiten dürfte rascher vonstattengehen als die noch hängige Untersuchung der TU Darmstadt. Noch schneller, wenn sich in Bezug auf die Studierendenarbeiten Betroffene melden würden.

Bis zum Läuten der Glocke bleibt dem Rektor deshalb nichts anderes übrig, als ein letztes Mal zu betonen:

«Wir wollen die Missstände klären und wir bitten betroffene Studierende, sich mit uns in Verbindung zu setzen.»

