HSG-Plagiatsaffäre: Wo stehen die Untersuchungen der Vorwürfe?

Plagiatsaffäre Ein HSG-Professor soll seine Habilitation auf Plagiaten aufgebaut haben: Wo stehen die Untersuchungen der Vorwürfe? Ein Professor der Universität St.Gallen soll seine Habilitation zu weiten Teilen abgeschrieben haben. Für einen Plagiatsexperten ist der Fall klar. Die HSG will die Beschuldigungen klären. So geht sie dabei vor, so weit sind die Untersuchungen fortgeschritten. Regula Weik und Raphael Rohner Jetzt kommentieren 30.01.2023, 17.00 Uhr

Nach den neuesten Skandalen hängen erneut düstere Wolken über der Universität St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Hat er abgeschrieben oder hat er nicht? Für den österreichischen Plagiatsforscher Stefan Weber ist der Fall klar. Er stellte in der Habilitationsschrift eines Professors der betriebswirtschaftlichen Abteilung mehrere Fremd- und Eigenplagiate fest. Die Vorwürfe waren der Unileitung schon länger bekannt. Sie liess daraufhin die Habilitation des beschuldigten Professors untersuchen. Ihr Gutachter gelangte zum Schluss: Es liegen keine Plagiate vor. Weber schüttelt darüber nur den Kopf.

Die Ergebnisse des Plagiatsforschers – Weber prüfte die Habilitation des beschuldigten Professors im Auftrag dieser Zeitung – brachte die HSG arg in die Bredouille. Sie nehme die neuerlichen Vorwürfe sehr ernst, teilte die Uni im Dezember mit. Und: Noch vor Weihnachten kam es zu einem Austausch der beiden Gutachten. Seither kennt die HSG die Feststellungen des Plagiatsexperten. Sie werde sich mit seinen Untersuchungsergebnissen auseinandersetzen, sollten sich diese erhärten, wolle sie die Habilitation erneut prüfen. Dies stellte sie damals in Aussicht.

Viele Fragen und eine Pauschalantwort

Seither sind einige Wochen ins Land gezogen. Und männiglich fragt sich: Was tut sich eigentlich in der Plagiatsaffäre? Eine Nachfrage bei der Uni bringt wenig Klarheit. Man danke für die Fragen, könne dazu aber nicht Stellung nehmen.

Somit bleibt offen, wie weit die Abklärungen fortgeschritten sind, ob die Uni eine erneute Untersuchung der Habilitationsschrift veranlassen wird und wann mit einem Entscheid zu rechnen ist. Auf Nachhaken reagiert HSG-Mediensprecher Achim Podak mit einer Pauschalantwort: «Die gründliche Auseinandersetzung mit den Vorwürfen wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sobald Ergebnisse vorliegen, werden wir Sie und die Öffentlichkeit informieren.»

Das dürfte noch dauern. Dies umso mehr, als die Untersuchungskommission, welche den Verdacht wissenschaftlicher Integritätsverletzungen untersuchen soll, noch nicht steht. Sie konstituiere sich derzeit, sagt Podak. Bereits entschieden ist: Sie wird einen externen Experten beiziehen, die Suche läuft.

Da und dort wird gemunkelt, die Uni wolle Plagiatsforscher Weber ins Boot holen. Die Medienstelle der HSG lässt auch diese Frage unbeantwortet. Weber erklärt auf Anfrage, er habe seit Wochen nichts mehr aus St.Gallen gehört. «Dass die Universität mich engagiert, ist eher unwahrscheinlich. Ich würde ihnen dann ja vor Augen führen, dass ihre Kontrollmechanismen nicht funktionieren.»

Die Doktorarbeit wird in Darmstadt untersucht

Der beschuldigte Professor soll auch bei seiner Dissertation plagiiert haben. Allerdings: Doktoriert hatte er nicht an der HSG, sondern an der Technischen Universität Darmstadt. Diese Vorwürfe untersucht daher die deutsche Universität; sie hat seit Herbst 2021 Kenntnis vom Plagiatsverdacht. Macht die HSG Druck auf die Technische Uni Darmstadt, mit ihren Untersuchungen der Dissertation zügig vorwärtszumachen? Schweigen auf dem Rosenberg.

Die Technische Universität Darmstadt erklärt auf Anfrage: Oberste Priorität habe eine «sorgfältige und fundierte Prüfung» der Arbeit des beschuldigten Professors. «Wir müssen die Kontexte der als Plagiate markierten Stellen anschauen und die Quellen überprüfen. Dieser Prozess ist sehr aufwendig und dauert noch an.» Die Prüfung sei anfangs dadurch erschwert gewesen, da keine elektronische Version der Arbeit vorgelegen habe, um sie digital durchsuchen zu können. Inzwischen gebe es diese und die Kommission habe die Arbeit aufgenommen. Wann Ergebnisse vorliegen werden, sei derzeit noch offen, so die Mediensprecherin.

Zweite HSG-Kommission ist seit Herbst an der Arbeit

Bernhard Ehrenzeller, Rektor der Universität St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Die Kommission an der Universität St.Gallen wird auch prüfen, ob und in welchem Umfang der beschuldigte Professor Bachelor- und Masterarbeiten von Studierenden unzulässigerweise in seinem Namen als Erstautor veröffentlicht hat. Der Anfangsverdacht auf ein «schweres wissenschaftliches Fehlverhalten» habe sich leider bestätigt, informierte Rektor Bernhard Ehrenzeller im Dezember.

Bei der Überprüfung einer Publikation habe sich gezeigt, dass der beschuldigte Professor «mindestens 40 Prozent» aus der Bachelorarbeit eines Studenten übernommen und den Studenten einzig in einer Fussnote erwähnt habe. «Das ist untolerierbar», so der Rektor. Der beschuldigte Professor wurde per sofort vorübergehend freigestellt.

Gleichzeitig wurde auch ein zweiter Professor desselben Instituts vorläufig freigestellt. Sein Name ist inzwischen bekannt, nachdem er sich öffentlich gegen seine Freistellung gewehrt und sich zu den Vorwürfen gegen ihn geäussert hat. Es handelt sich um Wolfgang Stölzle, Professor für Logistikmanagement am Institut für Supply-Chain-Management. Die beiden freigestellten Professoren führten das Institut als Co-Leiter.

Stölzle wird vorgeworfen, Druck auf Studierende ausgeübt zu haben. Zudem stehen Vorwürfe unklarer Abgrenzung zwischen wissenschaftlicher Tätigkeit und privater Beratungsfirma im Raum. Seit Herbst beschäftigt sich denn auch eine Untersuchungskommission mit Compliance-Fragen rund um das betroffene Institut. Sie wird von Alt-Bundesrichter Niklaus Oberholzer geleitet. Erste Ergebnisse sollen im Frühling vorliegen. Für beide Professoren gilt die Unschuldsvermutung.

«Die HSG untersucht die Vorwürfe gegen die beiden Professoren, die derzeit freigestellt sind, umfassend und mit grossem Nachdruck», hält der HSG-Mediensprecher fest. «Doch bis Ergebnisse vorliegen, können wir die Arbeit der Untersuchungskommissionen nicht öffentlich kommentieren.» Die Fragen sind deponiert, die Antworten lassen auf sich warten.

