Pilzsaison: Geht 2021 in der Ostschweiz als Superpilzjahr ein?

Pilzsaison Nach dem grossen Regen: Folgt nun das Superpilzjahr in der Ostschweiz? Durch die anhaltenden Gewitter wurden 2021 in der Ostschweiz sämtliche Regenrekorde geknackt. Ob im Herbst auch eine Rekordmenge an Pilzen aus dem Boden schiesst, hängt jedoch nicht nur vom feuchten Wetter ab. Gabriela Schmid Jetzt kommentieren 09.09.2021, 14.03 Uhr

Die Präsidentin des Pilzvereins St.Gallen, Eva Stieger, auf Pilzsuche. Bild: Raphael Rohner

Das Schlechtwetter vermieste in diesem Jahr so manch einem die Sommerlaune. Doch nicht alle Lebewesen scheuen sich vor nassen Wetterbedingungen. Die Feuchtigkeit lockt im Zusammenspiel mit wärmeren Temperaturen eine Vielfalt beliebter Speisepilzen aus dem Erdreich. Normalerweise starte die Hauptsaison erst gegen Anfang September, sagt Manuel Mettler, Pilzkontrolleur der Gemeinde Teufen:

«Dank des Regens konnte man heuer schon relativ früh Pilze beobachten.»

So trifft man bereits jetzt auf eine grosse Zahl violetter Lacktrichterlinge. Generell zeigen sich die unterirdisch wachsenden Organismen nur ungern an der Oberfläche, erklärt Mettler. Zur Fortpflanzung müssen die Pilze jedoch zwangsläufig Fruchtkörper, welchen man im täglichen Sprachgebrauch als «Pilze» bezeichnet, bilden: «Sobald ein Pilz Luft und Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, ist dies für ihn ein enormer Stress.» Denn bei niedriger Luftfeuchtigkeit trocknet der Fruchtkörper rasch aus.

Von einem Superpilzjahr ist noch nicht die Rede

Zwar sind Feuchtigkeit und Wärme wichtige Faktoren für das Pilzwachstum. Dennoch stuft Eva Stieger, Präsidentin des Pilzvereins St.Gallen, das bisherige Sommerwetter als ungünstig ein. Lange Zeit sei es für einige Pilzarten zu trocken, zu kalt und schliesslich zu nass gewesen. «Einige kommen viel zu früh, andere lassen auf sich warten», fügt die Pilzexpertin hinzu.

Pfifferlinge seien schon seit Mitte Juni immer wieder da. Der begehrte Sommersteinpilz spross laut Stieger lediglich zwei Wochen, andere Röhrlinge wuchsen nur vereinzelt. Champignons seien wiederholt anzutreffen, vereinzelt auch Parasole. Herbsttypische Arten wie Reizker und Herbsttrompeten schossen hingegen schon früh aus dem Boden.

Der Steinpilz, der zur Familie der Dickröhrlinge gehört, ist als Speisepilz besonders beliebt. Bild: Keystone

Ob ein ausserordentliches Pilzjahr bevorsteht, hängt stets vom Wetter ab. Stieger, die während der Saison im Botanischen Garten St.Gallen unentgeltlich Pilzkontrollen durchführt, sagt:

«Wie der Herbst wird, ist den Pilzen überlassen.»

Bei ausreichend Wärme und gelegentlichen Gewittern, sei eine «traumhafte» Saison zu erwarten. Allerdings haben sich gemäss Mettler die sommerlichen Temperaturen der vergangenen Woche auch im Wald bemerkbar gemacht. «Im Moment ist der Pilzwuchs relativ mager, den Pilzen ist es inzwischen wieder zu trocken.» Die aufs Wochenende angekündigten Niederschläge könnten dies bald ändern.

Das Pilzsammeln erfordert Vorbereitung

Doch wie kann man sich als Pilzamateur auf die Sammeltour vorbereiten? Zur Grundausrüstung gehören laut Stieger gutes Schuhwerk, Korb oder Stoffbeutel, um die Sorten getrennt zu halten. Messer und Pinsel dürfen ebenfalls nicht fehlen. Zudem gelten in den Ostschweizer Kantonen verschiedene Pilzschutzreglemente. Im Kanton St.Gallen ist in zahlreichen Gemeinden in den ersten zehn Tagen des Monats das Pilzsammeln verboten. Zudem dürfen pro Tag und Person nur zwei Kilogramm Pilze aller Art gesammelt werden, dasselbe gilt in beiden Appenzell (mehr dazu in unserem Ratgeber).

Bei über 9000 Pilzarten, die in der Schweiz wachsen, empfiehlt es sich, sich im Vorhinein über Speisepilze und ihre giftigen Verwandten zu informieren. Grundsätzlich stösst man in Mischwäldern auf eine breitere Auswahl an Pilzen als in Monokulturen, so Stieger. Ein Grossteil der Pilze sind sogenannte Mykorrhiza-Pilze und leben in einer symbiotischen Lebensgemeinschaft mit Pflanzen. Der gut erkennbare Lachsreizker ist zum Beispiel nur in der Nähe von Weisstannen zu finden, ergänzt Mettler.

Ohne ein gutes Pilzbestimmungsbuch sollte man sich zudem nicht auf die Suche begeben. Anfängern rät Mettler, nach Röhrlingen Ausschau zu halten, da praktisch kein tödlicher Pilz unter ihnen zu finden ist. Dennoch sollte man als Laie die gefundenen Pilze zur Bestimmung bei der meist kostenlosen Pilzkontrolle vorbeibringen. Wichtig sei stets eine gesunde Portion Menschenverstand: Riecht ein Pilz faul oder sind im Inneren Wurmgänge zu erkennen, sollte man auf den Verzehr verzichten. Ausser Trüffeln sollte kein Pilz roh gegessen werden, sagt Stieger. «Dann steht dem Pilzvergnügen nichts mehr im Wege.»