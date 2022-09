Neues zum HSG-Cannabis-Experiment in St.Gallen

Pilotversuch Stadt St.Gallen will Cannabis-Abgabe nur über Apotheken – zwei HSG-Forscher sind anderer Meinung Niklaus Reichle und Florian Elliker von der HSG wollen zusammen mit der Ost-Fachhochschule ein Cannabis-Pilotprojekt durchführen. Ausgewählte Personen sollen während dreier Jahre legal Cannabis kaufen dürfen. Das Team hätte für diesen Versuch gerne die Bewilligung der Stadt St.Gallen. Ob es diese erhält, ist aber alles andere als sicher. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Niklaus Reichle (links) und Florian Elliker (rechts) von der HSG vor dem Plakat für ihre neue Cannabis-Studie. Diese geht einem Pilotprojekt voraus, bei dem eine gewisse Anzahl Menschen legal Gras kaufen darf. Bild: Donato Caspari

Beim Thema Cannabis scheiden sich die Geister. Die einen würden das bewusstseinsverändernde Kraut am liebsten sofort legalisieren, die anderen verteidigen mit aller Härte den Status quo. Eine wichtige Argumentationsstütze für die Legalisierungsbefürworter dürften künftig die geplanten Pilotprojekte in der Schweiz sein, bei denen ausgewählte Personen legal Cannabis aus Apotheken beziehen dürfen.

Solche Projekte haben laut der offiziellen Website des Bundesamts für Gesundheit (BAG) ein konkretes Ziel: Sie sollen eine wissenschaftliche Grundlage für künftige gesetzliche Regelungen liefern. Im Kanton Basel-Stadt hat so ein Pilotversuch am 15. September gestartet.

Erste Studie hat begonnen

Auch in St.Gallen planen Forscher einen dreijährigen Pilotversuch, wie diese Zeitung vor gut einem Jahr berichtete. Daran arbeiten die beiden HSG-Forscher Florian Elliker und Niklaus Reichle seit Februar 2021. Seit kurzem kooperieren sie dafür mit einem Team der Fachhochschule Ost.

Vor drei Wochen begannen Elliker und Reichle mit der Durchführung ihrer Studie «Cannabis im Alltag». Dass diese fast zeitgleich mit «Weed-Care» in Basel startete, sei nur ein Zufall. Denn bei dieser Studie handelt es sich noch um keinen Pilotversuch. Dieser soll erst später stattfinden.

Die beiden Forscher haben eine Onlineumfrage erstellt, bei welcher Konsumenten Auskunft über ihren momentanen Umgang mit der Droge geben können. Auf dem dazugehörigen Flyer steht:

«In der Schweiz wird der Cannabis-Konsum bald neu geregelt. Dafür braucht es Ihr Wissen.»

Florian Elliker, ständiger Dozent für Soziologie an der Universität St.Gallen (HSG) und Co-Leiter «Unexplored Realities». Bild: Donato Caspari

Jetzt gehe es darum, dass möglichst viele Personen diesen Fragebogen ausfüllen, sagt Elliker. «Wir sind nämlich auf eine möglichst diverse Teilnehmerschaft angewiesen.» Der Start verlief vielversprechend: «Es haben sich verschiedene Leute gemeldet, die nicht dem Stereotyp eines Cannabis-Konsumenten entsprechen», sagt Reichle.

«Einer der Teilnehmer konsumiert die Droge sogar schon seit 50 Jahren.»

Vertieft werde die Studie durch Interviews mit ausgewählten Personen, die weiter Aufschluss über das Konsumverhalten geben sollen. Am liebsten würde man die interviewten Personen direkt in den anschliessenden Pilotversuch übernehmen, bei dem ihnen legales Cannabis zur Verfügung stünde, sagen die beiden Forscher. Allerdings gibt es dabei ein Problem.

Niklaus Reichle, Co-Leiter «Unexplored Realities», Universität St.Gallen. Bild: Donato Caspari

Stadt St.Gallen nicht offen für Experimente

Die meisten der bisher befragten Personen wohnen in oder nahe der Gallusstadt. Und mit der St.Galler Stadtregierung scheiterte bereits einmal eine Zusammenarbeit. «Als wir unseren ersten Antrag für eine Durchführung in St.Gallen einreichten, wurde dieser abgelehnt», sagt Reichle. Der Grund laut Elliker:

«Die Stadt priorisiert andere Untersuchungsziele als jene, die wir vorgeschlagen haben.»

Bei den schweizweiten Pilotversuchen beschränke man sich meistens auf das Thema Gesundheit. Reichle und Elliker wollen einen anderen Weg gehen. Die Probandinnen und Probanden würden auch während dieses Projekts ärztlich begleitet, wann immer es nötig sei. Weil der Versuch zusammen mit der Fachhochschule Ost durchgeführt wird, habe man die nötige Expertise an Bord, um diesen Schutz zu gewährleisten.

Statt die gesundheitlichen Folgen von Cannabis zu untersuchen, möchten Elliker und Reichle allerdings lieber die soziologischen Aspekte des Cannabis-Konsums in den Blick nehmen. «Wir wollen wissen, wie die Leute Cannabis gebrauchen und was ihnen beim Erwerb wichtig ist», so Elliker.

Dazu gehöre, dass man auch verschiedene Vertriebswege untersuche. Andere Pilotprojekte liessen das legale Cannabis nur über Apotheken an die Studienteilnehmer gelangen. Elliker sagt:

«Wir können uns aber nicht vorstellen, dass wir die Konsumenten damit abholen, wenn sie ihr Cannabis an einem Ort beziehen müssen, wo sonst nur Arzneimittel verkauft werden.»

Wissenschaftlich ergebe eine Abgabe ausschliesslich über Apotheken keinen Sinn.

Die Stadtregierung sah dies anders. Für sie sei nur der Verkauf in Apotheken in Frage gekommen. «Man sagte uns, die Regierung habe entschieden, sich dem Berner Pilotversuch anzuschliessen, in welchem der Fokus auf die Gesundheit gelegt wird», so Elliker.

Lüthi: «Apotheken haben viel Erfahrung»

Sonja Lüthi, St.Galler Stadträtin für Soziales und Sicherheit. Bild: Benjamin Manser

Sonja Lüthi, Stadträtin für Soziales und Sicherheit, nimmt Stellung zur Kritik, die Ergebnisse des Versuchs wären durch die Nutzung nur eines Vertriebswegs unvollständig:

«Aus Forschungssicht mag man zu diesem Schluss kommen, aus Suchtpräventionssicht ist ein anderes Vorgehen jedoch nicht verantwortbar.»

Auf die Frage, weshalb die Stadt St.Gallen auf Apotheken als einzigen Vertriebsweg bestehe, antwortet Lüthi: «Die Apotheken unterliegen schon jetzt hohen medizinischen Anforderungen und haben viel Erfahrung in und mit der Abgabe von Substanzen, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen.» Die bestehenden Standards würden zudem einer ständigen Qualitätskontrolle unterzogen und seien somit durchgängig garantiert.

Eine ausführliche Aufklärung und die regelmässige seriöse Prüfung der Personendaten seien damit ebenfalls gewährleistet. «Ebenso die Option der professionellen und schnellen Triage zu Fachpersonen bei medizinischen Problemen.» Dies könne ohne grossen Mehraufwand gewährleistet werden.

Daten gingen verloren

Angewiesen sei man grundsätzlich nicht auf die Stadt St.Gallen, sagen Reichle und Elliker. Das Ost-Team um Lukas Schmid und Lars Willi habe bereits vor Beginn der Kooperation mit der Planung eines Pilotversuchs begonnen und dafür die Bewilligung von zwei Gemeinden eingeholt.

Trotzdem hätten die Forscher kürzlich einen neuen Antrag bei der Stadt eingereicht, diesmal mit Apotheken als einzigen Vertriebsweg. Dieser sei aktuell in Prüfung, schreibt Lüthi in ihrer Antwort. «Wenn wir nicht mit den Umfrageteilnehmenden weiter zusammenarbeiten können, gehen uns Daten verloren. So können wir nicht untersuchen, wie sich das Konsumverhalten im Vergleich zur Zeit vor dem Pilotprojekt unterscheidet», so Reichle. «Das war der bestmögliche Kompromiss.»

St.Gallen sei die wichtigste Stadt in der Region. «Wenn zwei Hochschulen einen selbstfinanzierten Versuch zum Cannabis-Konsum in der Ostschweiz machen wollen, sehe ich keinen Grund, dies zu verhindern», sagt Reichle. Es gehe bei diesem Pilotprojekt auch darum, den hiesigen Wissenschaftsstandort zu stärken.

«Mit einem eigenständigen Pilotversuch hätte die Stadt St.Gallen die Chance, schweizweit Wissen beizusteuern, das in den anderen Versuchen nicht erhoben wird.»

Florian Elliker und Niklaus Reichle. Bild: Donato Caspari

