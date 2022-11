Personalmangel trotz Spitalschliessungen: Was läuft da schief?

Pflegepersonal Personalmangel trotz Spitalschliessungen: Weshalb können die St.Galler Spitäler das Pflegepersonal nicht halten? Was läuft da schief? Den St.Galler Spitälern fehlt trotz Spitalschliessungen das Fachpersonal. Weshalb ist es dem Kantonsspital nicht gelungen, genügend Fachkräfte von Rorschach und Flawil zu übernehmen? Das fragt sich die SP und befürchtet, das Problem könnte sich in Grabs wiederholen. Regula Weik Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Trotz Spitalschliessungen: Es fehlt Fachpersonal. Bild: Ralph Ribi

66 Betten konnte das Kantonsspital St.Gallen im Sommer nicht betreiben. Es fehlte das Personal. Im Herbst stieg die Zahl vorübergehend auf über 80 Betten an. Das grösste St.Galler Spital ist kein Einzelfall. Schweizweit mussten Spitäler ihren Betrieb einschränken, da sie nicht über genügend Fachkräfte verfügen, um alle Betten betreiben zu können. Und dennoch ist die Situation in der Ostschweiz speziell – denn es wurden gleich mehrere Spitäler geschlossen, in Rorschach, Flawil, Wattwil, Appenzell und Heiden.

Es müsste eigentlich genügend Personal für die verbliebenen Spitäler vorhanden sein. Insbesondere für das Kantonsspital St.Gallen, nachdem die Spitäler in Rorschach und Flawil geschlossen wurden. Wo sind diese Fachkräfte geblieben? Haben sie ausserhalb des Kantons eine neue Stelle gesucht? Sind sie nicht mehr in der Pflege tätig?

Fragen über Fragen, die auch die St.Galler SP umtreiben. Ihre Kantonsratsfraktion wollte denn auch wissen, weshalb es dem Kantonsspital nicht gelungen ist, genügend Fachkräfte der Landspitäler zu übernehmen. Und sie befürchtet, die Geschichte könnte sich in wenigen Jahren im Rheintal-Werdenberg wiederholen, dann nämlich, wenn das Spital Altstätten geschlossen wird. Nun liegt die Antwort der Regierung vor.

Gründe für Austritte bleiben im Dunkeln

Daraus geht hervor: Die Zahl der Mitarbeitenden der beiden inzwischen geschlossenen Spitäler Rorschach und Flawil, die von sich aus gekündigt und das Stellenangebot des Kantonsspitals St.Gallen ausgeschlagen haben, ist weit höher als von den Verantwortlichen erwartet. Die Gründe dafür seien nicht bekannt, hält die Regierung in ihrer Antwort fest. Der Grund: An den St.Galler Spitälern finden keine systematischen Austrittsbefragungen statt. Das soll sich nächstes Jahr ändern. Allerdings, so die Regierung, dürfte die Covid-19-Pandemie Auslöserin zahlreicher Kündigungen gewesen sein.

Dass Pflegende vermehrt aus ihrem Beruf aussteigen, ist auch in anderen Kantonen zu beobachten. In der ganzen Schweiz verliessen monatlich bis zu 300 Pflegefachpersonen ihren Beruf, gab ihr Berufsverband im Oktober bekannt.

Die Hälfte wechselte nach St.Gallen

Wie verhält es sich nun mit dem Personal von Rorschach und Flawil? Insgesamt nahmen 210 Mitarbeitende der beiden inzwischen geschlossenen Spitäler das Jobangebot des Kantonsspitals an, 170 verliessen das Unternehmen oder traten wegen Pensionierung aus. Es hätten fast keine Kündigungen ausgesprochen werden müssen, so die Regierung. In Rorschach sind weiterhin 25 Mitarbeitende am Ambulatorium tätig, in Flawil haben zehn Gastronomie-Mitarbeitende ins benachbarte Wohn- und Pflegeheim gewechselt.

In Wattwil war auf Anfang Jahr die Zahl der Mitarbeitenden von rund 210 auf 140 reduziert worden, dies, weil die Angebote zurückgefahren wurden. Die lange Unsicherheit über die Zukunft des Toggenburger Spitals hatte dazu geführt, dass 45 Mitarbeitende gekündigt hatten. 75 der noch 140 Mitarbeitenden blieben schliesslich in Wattwil bei der Berit Klinik oder im Ärztezentrum oder wechselten ans Spital Wil. Anders als in Rorschach und Flawil kam es in Wattwil zu zahlreichen Kündigungen, über 60 Mitarbeitende waren davon betroffen.

Die Zahlen zeigen auch: Ein Wechsel in einen anderen Spitalverbund kommt für viele Mitarbeitende nicht in Frage. Lediglich zwei Mitarbeitende hätten sich dazu entschlossen, schreibt die Regierung.

Wiederholt sich die Geschichte in Grabs?

Die SP befürchtet, die Geschichte könnte sich dereinst in Grabs wiederholen, wenn Altstätten geschlossen wird. Sie will von der Regierung wissen, was unternommen wird, um das Personal das Rheintaler Spitals zu halten. Auch den Mitarbeitenden von Altstätten würden Stellenangebote unterbreitet, hält die Regierung fest. Und weiter: Es seien grosse Anstrengungen nötig, um in Zeiten des Fachkräftemangels Personal halten oder gewinnen zu können.

Bislang ist dies nur mässig gelungen. Die Situation wird angespannt bleiben. Bis die Pflegeinitiative greift, fliesst noch viel Wasser den Rhein hinunter. Hinzu kommt: Die Vorarlberger Unternehmen bemühen sich vermehrt ums Personal, denn auch ihnen fehlen Fachkräfte. Die Schweiz hat für Grenzgänger an Reiz verloren, auch für Pflegepersonal, die Lohndifferenzen dies- und jenseits des Rheins nehmen ab. Das Gesundheitswesen würde ohne Grenzgänger nicht funktionieren, sagte Barbara Gysi, SP-Nationalrätin und Präsidentin des Gewerkschaftsbundes St.Gallen, kürzlich auf einem Anlass zum Fachkräftemangel. Doch einseitig auf Grenzgänger zu setzen, werde je länger, desto weniger funktionieren. «Wir müssen die Arbeitsbedingungen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern und selbst genügend Personal ausbilden», forderte sie und nannte als Beispiele die Gastronomie und die Pflege.

