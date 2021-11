Pflegenotstand «Kann ich die Patientensicherheit gewährleisten mit nur zwei Stunden Schlaf?»: Eine Pflegefachfrau erzählt von ihrem belastenden Alltag Manchmal schläft Anita Hartmann nur kurz, bevor sie den nächsten Dienst antritt. Immer wieder muss die Pflegende Patientinnen und Patienten vertrösten, die warten müssen, oder Kolleginnen suchen, die eine Aufgabe übernehmen können. Hartmann wünscht sich bessere Arbeitsbedingungen für ihren Beruf. Aufgezeichnet: Janina Gehrig Jetzt kommentieren 18.11.2021, 18.03 Uhr

Die Pflegefachfrau Anita Hartmann wünscht sich, die Pflegequalität leisten zu können, die allen Patienten zusteht.

Benjamin Manser

Seit sieben Jahren arbeite ich als diplomierte Pflegefachfrau im Spital. Ebenso arbeite ich einen Tag pro Woche als Berufsschullehrerin und unterrichte Fachpersonen Gesundheit.

Der Zeitdruck ist ein grosses Thema in der Pflege. Bereits zu Beginn der Ausbildung wurde ich damit konfrontiert. Ich musste es als Lernende begründen, wenn ich nicht in einer vorgegebenen Zeit meine Arbeit verrichten konnte. Wenn man am Morgen den Tagesablauf plant, muss die Organisation effizient sein und man muss Prioritäten setzen können. Das ist eine der ersten Lektionen, die man lernt. Ebenso lernt man in der Schule zwar gewisse Handlungsabläufe – im Betrieb wird es dann teils anders gehandhabt, weil keine Zeit dafür ist. Ein Beispiel: Ich habe gelernt, dass eine Anamnese (ein Gespräch mit dem Patienten, um Informationen zu sammeln) in Ruhe in einem separaten Raum durchgeführt werden soll. Im Betrieb beginne ich dieses Gespräch aber bereits, wenn ich den Patienten vom Notfall auf die Station hole, also etwa im Lift, und setze dieses während der Blutentnahme, oder wenn ich das Essen bringe, fort. Das Gespräch findet also immer dann statt, wenn ich parallel dazu noch eine andere Handlung beim Patienten ausführe.

Prioritäten von den Prioritäten setzen

In der Pflege müssen wir aus Zeitmangel oft Prioritäten von den Prioritäten setzen. Dazu ein Beispiel: Ich bin ich gerade an einem Wundverband. Der Patient nebenan meldet sich, weil er ein Schmerzmittel gegen seine Rückenschmerzen braucht. Dann kommt eine Arbeitskollegin ins Zimmer. Ich soll einen anderen Patienten von der Operation abholen. Wenn ich das nicht sofort tue, verzögert sich der ganze Operationsablaufplan. Das kostet Zeit und Geld. Hinzu kommt: Nur eine diplomierte Pflegefachperson darf einen Patienten vom Operationssaal abholen. Nun sucht meine Arbeitskollegin jemanden, der für mich den Verband fertigmacht. Sie selbst kann die Aufgabe nicht übernehmen, weil sie gerade auf Visite ist. Die Suche nach Personal kostet sie Zeit und hat zur Folge, dass die Ärzte die Visite alleine weitermachen. Dabei wäre es von Bedeutung, dass auch die Pflegenden an der Visite teilnehmen - sind wir doch die Berufsgruppe, welche am meisten Zeit beim Patienten verbringt und ihn am besten kennt.

Eine Lernende übernimmt schliesslich den Wundverband. Auf dem Weg zum OP kommt mir Herr Meier entgegen. Er ist nervös, seine Frau hat plötzlich wieder starke Atemnot. Ich gehe mit ihm zu seiner Frau und treffe die entsprechenden Massnahmen, um ihr zu helfen. Ich bleibe noch im Zimmer, bis die Atmung der Patientin wieder stabil ist und sie und ihr Mann sich beruhigt haben. Dann kann ich meinen Patienten endlich vom OP abholen. Jetzt fällt mir ein, dass der Patient im Zimmer nebenan ein Schmerzmittel verlangt hatte. Sofort bringe ich ihm eines und entschuldige mich.

Als dann die Visite bei meinen Patienten beginnt, sollte ich gleichzeitig meinen frischoperierten Patienten überwachen. Wieder brauche ich eine Arbeitskollegin, die das für mich übernimmt.

Das Problem ist nicht nur, dass wir viel Arbeit haben, sondern dass sich viele Tätigkeiten nicht verschieben lassen. Wenn der Patient Schmerzen hat, braucht er jetzt ein Medikament. Frau Meier hat jetzt Atemnot und braucht jetzt Hilfe. Dass etwas passieren könnte, weil ich nicht überall gleichzeitig sein kann, empfinde ich als wesentlich höhere Belastung, als wenn ich viel zu tun habe, ich aber eins nach dem anderen erledigen kann. Unter diesem Stress treten mehr Komplikationen bei Patientinnen und Patienten auf.

Nachtdienst mit zwei Stunden Schlaf

Wir brauchen also mehr Zeit und mehr Fachpersonen, die länger im Beruf bleiben. Dafür müssen wir die Arbeitsbedingungen verbessern, etwa mit einer sichereren Dienstplanung.

So ist es vorgekommen, dass ich vier Nachtdienste am Stück leistete und der vierte abgesagt wurde. Dafür wurde ich am Mittag – nach nur zwei Stunden Schlaf – angerufen. Doch abends um 20 Uhr rief die Station erneut an. Es seien viele Notfalleintritte gekommen und sie wären froh, wenn ich jetzt doch Nachtdienst machen könnte. In dieser Situation habe ich nicht nachgedacht, was ich will, sondern was das Beste für die Station ist. Aber kann ich die Patientensicherheit gewährleisten mit nur zwei Stunden Schlaf? Ich habe zugesagt; meine Arbeitskollegin war froh.

Dieses Beispiel zeigt, dass, sobald kurzfristig weniger Patienten auf der Station sind, das Personal reduziert wird. Kommen plötzlich viele Notfalleintritte, muss jemand kurzfristig einspringen oder wir müssen die Schicht mit reduziertem Personal bewältigen. Auch für das Privatleben ist die unsichere Dienstplanung eine Herausforderung. Selbst während der Ferien und in der Freizeit wird man mit Dienstanfragen konfrontiert oder mit Anfragen, den Spätdienst mit dem Frühdienst abzutauschen. Diese Situation verschlechtert den Anreiz für diesen Beruf und fördert den frühen Ausstieg aus dem Beruf. Das wiederum führt dazu, dass wenige eine Weiterbildung auf der Notfall- oder Intensivpflege anpacken. Dort ist der Mangel an Fachpersonal am grössten.

Ein Teufelskreis, den wir durchbrechen müssen

Aufgrund des Mangels zahlen die Spitäler viel Geld an Firmen, die diplomierte Pflegefachpersonen vermitteln. Auch ich arbeite mit Personal aus externen Firmen zusammen. Diese kennen den Betrieb, die Richtlinien und das Dokumentationssystem nicht. Es braucht mehr Zeit für das Einarbeiten. Dies bedeutet wiederum weniger Zeit für Patienten, aber mehr Kosten für das Spital. Es ist ein Teufelskreis, den wir unbedingt durchbrechen müssen!

Die Bevölkerung wird älter. Die Patienten haben mehr Erkrankungen, mehr Therapien, es braucht mehr technische Geräte und mehr Untersuchungen. Dies verlangt vom Pflegepersonal mehr Fachwissen. Deshalb braucht es mehr diplomiertes Pflegefachpersonal.

Ich arbeite immer noch sehr gerne im Pflegeberuf. Es ist sehr spannend, jeder Tag ist anders. Ich arbeite gerne im Team mit unterschiedlichen Berufsgruppen zusammen. Ich erlebe viel Positives und viel Dankbarkeit von Patientinnen und Patienten. Ich sehe Menschen, die wieder gesund werden, weniger Beschwerden haben, wieder nach Hause gehen können.

Aber ich wünsche mir bessere Arbeitsbedingungen, eine Ausbildungsoffensive, mehr Fachpersonal und vor allem wünsche ich mir, dass ich die Pflegequalität leisten kann, die jedem Patienten zusteht.

Ich wünsche mir, dass es weniger um Profit geht, sondern mehr um die Gesundheit! Die Gesundheit ist eines unserer höchsten Güter.

Die Gesundheit verdient es auch, in die Bundesverfassung eingetragen zu werden. Es geht um die Gesundheit von uns allen! Jeder von uns kann Patientin, Patient werden.

Anita Hartmann

Pflege-Initiative und Gegenvorschlag Ausbildung und Arbeitsbedingungen verbessern Die Pflege-Initiative wurde vom Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK eingereicht. Sie fordert, dass der Bund und die Kantone zusätzliche Massnahmen ergreifen, um die Ausbildung des Pflegepersonals zu fördern und die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern, etwa indem die Höhe der Löhne und ein höherer Preis für Pflegeleistungen festlegt wird und mehr Pflegeleistungen definiert werden, die das Pflegepersonal ohne ärztliches Einverständnis mit Krankenkassen abrechnen darf. Bund und Kantone sollen zudem sicherstellen, dass genügend diplomiertes Pflegepersonal für den zunehmenden Bedarf der alternden Gesellschaft zur Verfügung steht. Wird die Vorlage angenommen, wird die Bundesverfassung um einen Artikel zur Pflege ergänzt. Der Bundesrat und das Parlament unterstützen das grundsätzliche Ziel, die Initiative geht ihnen aber zu weit, vor allem, weil diese fordert, dass der Bund die Arbeitsbedingungen regelt. Das Parlament hat einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative ausgearbeitet, der bei der Ablehnung der Initiative automatisch in Kraft tritt. Dieser nimmt die wichtigsten Forderungen der Initiative auf und würde eine raschere Umsetzung ermöglichen. Um die Ausbildung zu fördern, stellen Bund und Kantone für die nächsten acht Jahre rund eine Milliarde Franken zur Verfügung. (red)

