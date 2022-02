Pflegequalität in St.Galler Heimen nicht mehr gewährleistet

Pflegenotstand «Die Pflegequalität ist nicht mehr gewährleistet»: Der Personalmangel in St.Galler Heimen spitzt sich zu Das Pflegepersonal ist in vielen Alters- und Pflegeheimen im Kanton St.Gallen am Anschlag. Die Geriatrische Klinik St.Gallen schliesst vorübergehend eine Station. Meret Bannwart Jetzt kommentieren 17.02.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Geriatrische Klinik St.Gallen: Um die Mitarbeiter-Ressourcen zu bündeln, wurde die kleinste Station vorübergehend geschlossen. Bild: Michel Canonica

Die Abwärtsspirale setzt sich fort. «Mittlerweile rufen Pflegedienstleitungen mich an, ob ich nicht Personal vermitteln könnte», sagt Edith Wohlfender zum akuten Fachkräftemangel in der Pflege. «Fehlt diplomiertes Pflegepersonal, so nimmt die Pflegequalität ab, das ist auch wissenschaftlich belegt», sagt die Geschäftsleiterin des Berufsverbandes Pflege der Kantone St.Gallen, Thurgau und beider Appenzell. Den Pflegenden geht seit langem der Atem aus, geändert hat sich nichts. Viele verlassen den Beruf endgültig.

Die Geriatrische Klinik St.Gallen setzt nun auf unkonventionelle Methoden, um Gegensteuer zu geben: Mit hippen Werbeplakaten soll Personal gefunden werden. Junge Menschen richten den Zeigefinger auf den Betrachter und in Grossbuchstaben steht der Schriftzug: «WIR SUCHEN DICH!» Eigentlich versucht die Geriatrie, selbst Nachwuchs für die Pflege auszubilden. «Für die Nachwuchssicherung leistet die Geriatrische Klinik einen wichtigen Beitrag mit rund 38 Lernenden und Studierenden in der Pflege», sagt Direktor René Alpiger. Zur offensiven Werbeaktion sagt er:

René Alpiger, Direktor Geriatrische Klinik St.Gallen. Bild: PD

«Um unsere vakanten Stellen zu besetzen, haben wir eine Personalmarketingoffensive gestartet.»

Die Vakanzen waren durch Covid-bedingte Abwesenheiten und Mutterschaftsurlaube entstanden.

Station geschlossen um Ressourcen zu schonen

Eine drastische Konsequenz hat die Geriatrie bereits gezogen: Die kleinste Station wurde ab Mitte Dezember vorübergehend geschlossen. Dieser Entscheid hat René Alpiger am erst vierten Tag in seiner Funktion als Direktor der Geriatrischen Klinik getroffen. Der richtige Schritt, findet Edith Wohlfender:

Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin des Berufsverbandes Pflege der Kantone St.Gallen, Thurgau und beider Appenzell. Bild: PD

«So wird das Personal vor Überlastung geschützt und die Pflegequalität für Patientinnen und Patienten bleibt gewährt. Das müsste eigentlich jeder Betrieb machen.»

Doch warum genau hat sich die Geriatrie zu diesem Schritt entschlossen? «Wir haben zur Bündelung der Ressourcen die kleinste Abteilung mit acht Betten vorübergehend geschlossen», sagt René Alpiger. So hätten seine Mitarbeitenden über die Festtage und Neujahr auch die Möglichkeit gehabt, etwas Zeit mit der Familie zu verbringen.

Diese Abteilung werde mit einer spezifischen Ausrichtung im Bereich der Alterstraumatologie im April 2022 wieder eröffnet. «Generell kann ich sagen, dass der Fachkräftemangel in der Pflege wie in den Spitälern, Heimen und bei der Spitex der Schweiz auch uns beschäftigt», so Alpiger.

Kanton St.Gallen besonders betroffen

Im Kanton St.Gallen gibt es laut Wohlfender zwei Punkte, die das Problem des Personalmangels in der Pflege verschärfen. Der erste Punkt: Die Gemeinden sind gleichzeitig für die Qualitätssicherung und die Finanzierung der Pflegeheime zuständig. «Finanzierer und Kontrollorgan zugleich zu sein, funktioniert selten gut», sagt sie. In anderen Kantonen sind die Kantone selber für die Finanzierung zuständig.

Der zweite Punkt, der die Situation im Kanton St.Gallen besonders schwierig macht: Es gibt Mindestrichtlinien, was die Anstellung von Pflegenden angeht, an die sich die Alters- und Pflegeheime halten müssen. Die vorgeschriebene Personalauflage bei diplomierten Pflegenden ist aber viel zu tief, sagt Edith Wohlfender.

Das heisst: Bei einem Altersheim mit 50 Bewohnenden mit mittlerem Pflegebedarf sind nur zweieinhalb diplomierte Pflegende vorgeschrieben. Die Pflege ist ein 24-Stunden-Betrieb; man stelle sich vor, jemand gehe in die Ferien oder falle aus, führt Wohlfender weiter aus. «Uns ist bekannt, dass es Pflegeheime gibt, die diese Mindestrichtlinien nicht mehr erreichen.» Was passiert, wenn ein Pflegeheim die Auflagen nicht mehr erfüllt? «Nichts», sagt Wohlfender. Ausser, dass die Pflegequalität für Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr gesichert und dass das Personal noch stärker überlastet sei.

Zu wenig familienfreundlich?

Das Problem verortet sie jedoch bereits bei der Orientierung am Minimalstellenschlüssel. Wenn man sich an der Minimalbesetzung orientiere und mit so wenig Personal wie möglich arbeite, dann brennen die Mitarbeitenden schneller aus wegen der hohen Belastung. So nehme die Abwärtsspirale ihren Lauf, Kolleginnen und Kollegen müssten einspringen, mehr arbeiten und seien mit der Zeit alle ausgelaugt. Ausserdem werde das Problem oft nicht ernst genommen.

«Vor einem Jahr habe ich drei Pflegende in einer grossen Institution im Kanton St.Gallen beraten und den Missstand gemeldet, da sie am Anschlag waren», erzählt Wohlfender. Man habe beweisen können, dass die Mindestrichtlinien nicht erfüllt seien und zu wenig diplomiertes Pflegepersonal angestellt sei. Die Institution sei aber nicht auf das Anliegen eingegangen. «Heute arbeitet keine der drei mehr dort», sagt Wohlfender.

Auch sonst kommt man den Pflegenden vielfach nicht entgegen. Eine Forderung, um den Beruf attraktiver zu gestalten, sei auch die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit. «Heute hatte ich den Fall einer jungen Mutter, die jetzt Teilzeit arbeitet. Trotz Teilzeitarbeit und Familie hätte sie an zwei Wochenenden im Monat, das heisst Samstag und Sonntag, arbeiten müssen. Sie steigt nun aus dem Beruf aus.» Auch zu wenig in die Kinderbetreuung zu investieren, sei bei einem weiblich dominierten Beruf verheerend.

Dass etwas geschehen muss, hat auch das Stimmvolk gemerkt. Das Ja der Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Pflege-Initiative im vergangenen Herbst war ein deutliches Signal. Das Volk will nicht nur eine Ausbildungsoffensive für Pflegefachkräfte, wie sie der indirekte Gegenvorschlag vorsah, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen in der Branche. Allerdings herrscht noch Uneinigkeit darüber, wer für die Umsetzung zuständig ist.

Der Bundesrat sieht die «Kantone, Betriebe und Sozialpartner» in der Pflicht, wie er nach der Abstimmung bekanntgab. Der Berufsverband der Pflegefachpersonen (SBK) ist anderer Meinung: Wichtige Eckpunkte seien im Bundesrecht geregelt, etwa im Arbeitsgesetz. Also müsse auch der Bund handeln. Und so kann das politische Verhandeln über Verantwortung noch andauern, bevor sich für die Pflegenden etwas ändert.

Trägt Corona Mitschuld?

Ist gar Corona schuld, dass sich die Lage so zugespitzt hat? Klar ist: Der Fachkräftemangel bestand schon vor der Pandemie seit Jahren. Die erschwerten Arbeitsbedingungen während der Pandemie hätten die physische und psychische Belastung aber noch verstärkt. Wohlfender sagt, sie höre immer wieder, dass die Pflegenden müde seien. Viele kehrten dem Beruf den Rücken. Wohlfender:

«Diejenigen, die kündigen, legen sehr oft eine längere Pause zur Erholung ein und nehmen eine Einkommenslücke in Kauf. Das spricht für sich.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen