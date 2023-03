Berset zur Pflegeinitiative an der OST: «Es geht rasch voran»

Pflegeinitiative Bundespräsident Berset verheisst dem Pflegepersonal baldige Besserung – Gesundheitsdirektor Damann verspricht höhere Ausbildungslöhne ab 2024 Wo steht die Umsetzung der Pflegeinitiative? Zu dieser Frage nahmen am Dienstag an der Fachhochschule OST in St.Gallen politische Verantwortliche aus Bern und St.Gallen sowie Ausbildungs- und Berufsleute aus der Pflege Stellung. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 14.03.2023, 22.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bundespräsident Alain Berset diskutiert an der Fachhochschule OST mit Pflegefachstudentinnen und SP-Nationalrätin Barbara Gysi. Bild: Ralph Ribi

Ein Bundespräsident an der St.Galler Fachhochschule, das kommt nicht alle Tage vor; der Andrang zum öffentlichen Infoanlass «Pflegeinitiative: Die Umsetzung geht voran» am Dienstagvorabend an der OST ist gross. Und der Stargast Alain Berset freut sich offensichtlich, an diesem Tag dem tobenden Entrüstungssturm über seine «Kriegsrausch»-Aussage mit Auftritten an den St.Galler Hochschulen ostwärts zu entkommen. Er lässt sich nichts anmerken, nur ein Satz weist auf die Bredouille hin: Falls er den Saal vorzeitig lasse, sei das nicht «Desinteresse, sondern der Presse» geschuldet.

Berset kommt mit Good News zur Pflegeinitiative: Die Ausbildungsoffensive im November vom Parlament abgesegnet und die zweite Etappe zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen Ende Januar in Auftrag gegeben, sei die Umsetzung der Pflegeinitiative 15 Monate nach der Abstimmung auf Kurs. Der Fortschritt passiere «für ein solch komplexes Thema rascher» als bei den meisten Volksinitiativen. «Bundesrat und Parlament haben das Gesetz in Rekordzeit verabschiedet, die grosse Hürde sind nun die Gesetze auf Kantonsebene», sagt der Gesundheitsminister. «Und viele Kantone sind noch nicht bereit.»

Polizisten in Ausbildung verdienen viermal mehr

Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Löhne werde allerdings länger brauchen, räumt Berset ein. Den Pflegenotstand belege, dass derzeit in der Schweiz bis zu 8000 Arbeitsplätze offen seien. «Nur Klatschen reicht nicht, wie wir in der Pandemie gelernt haben», betont OST-Gesundheitsdepartementsleiterin Birgit Vosseler und lädt Studierende zur Fragerunde mit Berset ein.

Die machen dann rasch deutlich, dass bessere Ausbildungslöhne für Quereinsteigende ein Muss sind. Eine angehende Fachperson Gesundheit (FaGe) habe einen Lohn von 1200 Franken, während man bei der Polizei im ersten Ausbildungsjahr 5000 Franken erhalte, sagt Christopher Reich und will vom Bundesrat wissen, wie er diese Stiftenlöhne angleiche. «Der Bund hat hier wenig bis gar nichts zu sagen», bedauert Berset. In die Bresche springt SP-Nationalrätin Barbara Gysi, Vizepräsidentin der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit. In der gesprochenen Milliarde seien auch Beiträge für die Ausbildungslöhne enthalten, sagt sie, sprich durchschnittlich zusätzliche 2500 Franken für Leute, die mitten im Leben eine höhere Fachschule absolvieren. Nebst Geld wünschen die Studierenden mehr Zeit zum Lernen in der Praxis und vermehrte Lernbegleitungen. Und «die offizielle Anerkennung der Pflegeberufe in der Gesellschaft».

Billige Arbeitskraft mit schlechtem Gewissen

Der Umgang mit dem Bundesrat ist, naja, pfleglich, und freilich streichen die vielen Fachkräfte auf mehreren Podien die Freude über den sinnstiftenden, vielfältigen und dankbaren Beruf heraus. Doch die stärksten Reaktionen im Publikum rufen zwei Voten hervor, die nah an der harschen Realität sind. Sie gehe, «in ethischen und arbeitssituativen Fragen allein gelassen, oft mit einem schlechten Gewissen nach Hause», erklärt Rahel Ulmann, Bachelor-Studentin Pflege. «Man merkt, dass man eine billige Arbeitskraft ist. Eine harte Aussage, aber die Realität.» Wenn sie in einem Pflegeheim die Tagesverantwortung habe und je nachdem nicht gut reagiere, «verletzt es mich, weil ich in diese Rolle gedrängt werde».

Mehr Personal auf den Schichten, mehr Geld, mehr Zeit für die Erholung: Stichworte unter den fünf Sofortmassnahmen, die Gewerkschaften und der Berufsverband der Pflegefachpersonen (SBK) seit Herbst fordern. Sie anerkenne den tatsächlich raschen Lauf der Demokratie, aber es brauche trotzdem diese Sofortmassnahmen, sagt SBK-Geschäftsführerin Yvonne Ribi. Man habe diese bei der Gesundheitsdirektorenkonferenz beantragt, soeben habe sich auch die Spitex Schweiz den Forderungen angeschlossen. Prompt erhält Ribi den lautesten Beifall.

St.Gallen zahlt ab 2024 bessere Ausbildungslöhne

Klare Ansagen macht der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann: «Wir bilden genug Pflegefachkräfte HF und FH aus, aber der Austritt ist zu hoch.» Attraktivere Arbeitsplätze bedeute auch bessere Bezahlung. St.Gallen erhöhe ab 2024 die Löhne, verspricht Damann. Weil ein Gesetz unter Dach und Fach sei, werde man die Anschubfinanzierung ins Budget nehmen und erst dann dem Kantonsrat unterbreiten. Dabei favorisiere St.Gallen eine unbeschränkte Verbesserung über acht Jahre hinaus, was aufgrund des obligatorischen Finanzreferendums wohl eine Volksabstimmung nötig mache. «Lieber eine Abstimmung als sich durchzuschlängeln.»

Zweitens begrüsst der Kanton die Ausbildungsverpflichtung, die heute vom Goodwill der einzelnen Institutionen abhängt. Ein solches Gesetz werde «bald kommen», sagt Damann. Dies entspricht auch den Erwartungen von Gysi, die von den Kantonen aber auch Finanzmittel fordert. St.Gallen müsse die spezifischen Anforderungen der Pflege im Personalreglement berücksichtigen: «Gesundheitsberufe lassen sich nicht mit der Verwaltung vergleichen.»

Nach den zwei Stunden ist man sich im Publikum einig, dass es vorwärts geht mit der Umsetzung der Pflegeinitiative. Was nimmt Mitte-Kantonsrätin Luzia Krempl-Gnädinger, eine von zwei Pflegefachfrauen im Kantonsparlament, mit? «Bruno Damann hat heute sowie in der Februarsession klare Zusagen gemacht», sagt sie. «Im Gesundheitsdepartement werden nun Vorlagen ausgearbeitet. Ich hoffe, dass auch der Kantonsrat den Willen der Bevölkerung nicht vergisst und sich für die Pflege einsetzt, wenn es künftig um die Finanzierung der Massnahmen geht.»