Pflegeverband fordert Tempo bei Umsetzung der Pflegeinitiative

Pflege «Kanton St.Gallen wartet immer, bis alles pfannenfertig ist»: Pflegeverband kritisiert zögerliche Umsetzung der Pflegeinitiative – und fordert Tempo bei Massnahmen Fast ein Jahr ist vergangen seit der deutlichen Annahme der Pflegeinitiative. Für Cornelia Hartmann, Präsidentin des Pflegeverbands SBK und die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi ist bisher zu wenig passiert. Sie üben deutliche Kritik am Kanton St.Gallen. Dieser verteidigt sich und kündigt erste Massnahmen für das Jahr 2025 an. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 15.09.2022, 19.01 Uhr

Mit 61 Prozent sprach sich die Bevölkerung im November 2021 deutlich für die Pflegeinitiative aus. Bild: Gaëtan Bally/KEY

«Es geht lange. Zu lange», sagt Cornelia Hartmann, Präsidentin der Ostschweizer Sektion des Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) auf die Frage, ob sie zufrieden sei mit der bisherigen Umsetzung der Pflegeinitiative. Dass politische Prozesse so viel Zeit brauchen, sei ihr bekannt. Nur müsse man in dieser prekären Situation viel schneller handeln.

Am Donnerstagabend forderte sie den Kanton zum schnellen Handeln auf. Im Gebäude des Berufs- und Weiterbildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe (BZGS) in St.Gallen fand nämlich ein Podium statt, bei dem neben Hartmann unter anderem auch SP-Nationalrätin Barbara Gysi sprachen.

Pflegeverband kritisiert Zögern des Kantons

Für Hartmann ist klar: Bisher ist noch nicht genug passiert. «Das grösste Problem ist, dass der Kanton St.Gallen wartet, bis beim Bund alles pfannenfertig ist», sagt sie. Bundesrat und Parlamente würden mit Hochdruck an der Umsetzung der Initiative arbeiten, während der Kanton jeweils warte, bis der Bund Geld zur Verfügung stellt.

Cornelia Hartmann, Präsidentin des Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) Sektion SG/AR/AI/TG Bild: PD

So geschehen am Dienstag. Der Ständerat sprach eine Milliarde Franken für eine Ausbildungsoffensive. Das Geld soll an Spitäler und Pflegeheime gehen, um neues Personal auszubilden. Es ist die erste von zwei Etappen, um die Pflegeinitiative umzusetzen. Für Hartmann ist das zwar eine gute Nachricht: «Es ist toll, dass sich der Ständerat einstimmig für diese Massnahme ausgesprochen hat.» Sie gehe fest davon aus, dass sie auch vom Nationalrat befürwortet wird.

«Ob das aber reicht, ist die andere Frage.»

Schliesslich steht den Pflegeinstitutionen laut Hartmann das Wasser bis zum Hals. «Die Situation ist mittlerweile sogar schlechter als vor der Abstimmung», sagt sie. Das habe vor allem damit zu tun, dass viele junge Fachpersonen nach der intensiven Coronaphase eine Auszeit benötigten und womöglich nicht mehr in den Beruf zurückkehren werden. Es haben schon verschiedenste Institutionen Betten streichen müssen, weil kein Personal mehr vorhanden sei. «So weit sind wir schon», sagt Hartmann. Sowohl bei den Spitälern, als auch bei der Langzeitpflege und der Spitex sei die Lage dramatisch.

Höhere Löhne und bessere Schichtzulagen

Für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die die zweite Etappe der Massnahmen darstellt, ist der Kanton verantwortlich. Hartmann sagt:

«Man muss jetzt endlich vorwärtsmachen.»

Kreative Mittel seien nun gefragt, um die Rahmenbedingungen in der Pflege zu verbessern. Angemessene Schichtzulagen für Sonntagsdienste und Nachtwache seien dringend nötig. Die Lohnentwicklung müsse insgesamt vorangetrieben und die Löhne der Auszubildenden erhöht werden. Auch muss laut Hartmann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert werden. «Es ist immer noch ein Frauenberuf. 90 Prozent der Angestellten sind weiblich», sagt sie.

Dass man mit all dem so lange gewartet hat, kann Hartmann nicht nachvollziehen. «Wir haben uns klar positioniert und mit allen Kantonsratsfraktionen den Kontakt gesucht», sagt sie.

«Die einzigen, die uns Gehör geschenkt haben, waren die Grünen und die SP.»

Auch wenn das Parlament klar bürgerlich geprägt sei, muss es sich der Thematik annehmen, sagt Hartmann.

Gysi: «Ich verstehe es nicht»

Barbara Gysi, Nationalrätin (SP) Bild: Alessandro Della Valle

SP-Nationalrätin Barbara Gysi erhofft sich vom Podium zum einen ein lange überfälliges Update vonseiten des Kantons. «Man hat lange nichts mehr gehört», sagt sie. Das ist nicht in Ordnung, findet Gysi: «Es geht eigentlich nicht, dass man die Verbände und Institutionen nicht aktiv in die Projektplanung miteinbezieht.»

Zum anderen nutzte sie den Abend, um Druck zu machen:

«Dass die Kantone so lange zugewartet haben, bis der Bund entscheidet, finde ich skandalös.»

Der Kanton St.Gallen sei dabei besonders zögerlich. «Ich verstehe nicht, warum man bis jetzt nicht gehandelt hat.»

Dass nun bei der Ausbildungsoffensive vorwärtsgemacht werde, sei wichtig. «Der einstimmige Entscheid des Ständerats vom Dienstag ist bedeutungsvoll», sagt Gysi. Jedoch ist es an den Kantonen, auch den Personalerhalt sicherzustellen. Wochenarbeitszeit reduzieren, Zeitkompensation oder Zulagen erhöhen, das sind Massnahmen, die es laut Gysi schnellstmöglich umzusetzen gilt.

«Generell sollte man mehr in die Arbeitsbedingungen investieren als in die Rekrutierung. Damit kann man massiv Kosten sparen.»

Je länger man warte, desto häufiger komme es zu Personalengpässen. So müssten zum Beispiel Pflegende temporär rekrutiert werden. «Damit verlagert man die Kosten nur, und zwar aus komplett unnötigen Gründen», sagt Gysi. Auch werde durch die Unterversorgung die Qualität der Pflege reduziert. In den St.Galler Spitälern könnten Dutzende Betten nicht betrieben werden. Daran könne man erkennen, wie dramatisch die Lage sei.

«Ich bin enttäuscht, dass sich der Kanton hier nicht in der Verantwortung sieht.»

Der Kanton wartet auf den Bund

Auf die Kritik von Pflegeverband und Politik antwortet Anke Lehmann, Leiterin Dienst für Pflege und Entwicklung beim Kanton St.Gallen: «Es ist festzuhalten, dass der Kanton nicht erst mit Annahme der Pflegeinitiative im Themenbereich Fachkräftemangel aktiv geworden ist.» Lehmann vertrat am Donnerstagabend auf dem Podium die Position des Kantons. Sie betont:

Anke Lehmann, Leiterin Dienst für Pflege und Entwicklung beim Kanton St.Gallen Bild: PD

«Wir beschäftigen uns bereits seit Jahren mit der Thematik und haben viele Massnahmen umgesetzt.»

Beispiele dafür seien die Ausbildungsverpflichtungen für die nichtuniversitären Gesundheitsberufe in den Akutspitälern oder die Unterstützung von Wiedereinsteigerinnen in die Pflege.

Auf die Frage, warum der Kanton bei der Umsetzung der Pflegeinitiative noch nicht weiter ist, antwortet Lehmann: «Die verbindlichen Ergebnisse aus den politischen Diskussionen auf eidgenössischer Ebene sind derzeit noch offen.» Daher seien noch keine Massnahmen getroffen worden. Die Diskussion in den eidgenössischen Räten sei in der aktuellen Herbstsession und der Frühlingssession 2023 vorgesehen.

Erste Massnahmen erst im Jahr 2025

Am 13. September habe die Kantonsregierung einen Projektauftrag zur Umsetzung des neuen Verfassungsartikels verabschiedet. Die Arbeiten zum ersten Teilprojekt für die Umsetzung der Ausbildungsoffensive werden laut Lehmann noch dieses Jahr gestartet.

Angesprochen auf die dramatische Lage in den Institutionen, wie sie Hartmann und Gysi beschreiben, antwortet Lehmann: «Bevor Mittel im Budget eingestellt werden, müssen konkrete Vorgaben auf Bundesebene in Bezug auf die erforderlichen finanziellen Rahmenbedingungen bekannt sein.» Von sofortigen Zahlungen von Bundesseite sei nicht auszugehen. Die Umsetzung der Massnahmen für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege sei gemäss Zeitplan des Projektauftrags des Kantons für das Jahr 2025 vorgesehen. «Bereits jetzt laufen jedoch schon erste Projektvorbereitungen», sagt Lehmann.

