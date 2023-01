Pflegekrise: In der Ostschweiz braucht es Sofortmassnahmen

Personalmangel Pflegekrise spitzt sich zu: Die Kantone müssen in die Gänge kommen - auch in der Ostschweiz Bund, Kantone und Spitäler schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Dabei müssten sich die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals schnell verbessern, um die Abwärtsspirale zu stoppen. Noemi Heule Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

300 Pflegekräfte kehren ihrem Beruf schweizweit den Rücken – pro Monat. Bild:Roger Gruetter

Man stelle sich vor, es ist ein Notfall und niemand fühlt sich verantwortlich. Stattdessen streiten Rettungssanitäter, Notärztin und Unfallchirurg, wer nun tatsächlich zuständig ist. Der Patient ist derweil zum Warten verdammt, während sich sein Leiden verschlimmert. Etwa so muss sich für die Betroffenen die Krise im Gesundheitswesen anfühlen.

Zwar hat das nationale Parlament Ende Jahr bis zu einer Milliarde Franken für die Ausbildungsoffensive gesprochen und damit die erste Etappe der Umsetzung der Pflege-Initiative lanciert. Bundesrat und Parlamentsmitglieder betonten jedoch zugleich, nun müssten auch Kantone handeln. Denn die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist weit dringender, als in eine Ausbildung zu investieren, die viele wieder abbrechen, weil der Berufsalltag abschreckt.

Kantone nehmen Arbeitgeber in die Pflicht

Und die Kantone? Sie nehmen die Arbeitgeber in die Pflicht. Der St. Galler Gesundheitschef Bruno Damann verweist etwa auf die Organisation der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Spitäler, welche die Rahmenbedingungen wie Entschädigungen für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdienste offiziell verantworten. Diese wiederum berufen sich auf das Personalgesetz des Kantons, dem ihre Angestellten unterstellt sind. Mehr Lohn oder bessere Zulagen sind nur mit einer Ausnahmeregelung möglich, die eine Gesetzesänderung verlangt.

Kurzum: Es ist kompliziert. Gesundheitsdepartement, Spitalverbunde und Finanzdepartement sind gefordert. Es ist deshalb richtig, dass im Dezember ein runder Tisch einberufen wurde. Doch es dauert schlicht zu lange. Denn das chronisch krankende Gesundheitswesen hat ein akutes Problem: Notfälle sind überfüllt, Hunderte Spitalbetten sind geschlossen, Operationen müssen warten.

Kantone und Arbeitgeber dürfen sich deshalb nicht hinter der Komplexität verstecken, sondern müssen jetzt handeln und Sofortmassnahmen anstossen. Bis diese umgesetzt sind und Wirkung zeigen, verstreicht auch ohne Zögern und Zaudern (zu) viel Zeit. Zeit, die davonzulaufen droht – genau wie das Pflegepersonal. 300 Pflegekräfte verlassen ihren Beruf schweizweit, und zwar pro Monat. Der Kanton St. Gallen erreichte im vergangenen September einen Höchststand an ausgeschriebenen Stellen in der Pflege. Im Oktober suchte die Branche 40 Prozent mehr Personal als drei Jahre zuvor. Im Thurgau waren es 46 Prozent und im Kanton Ausserrhoden verdoppelten sich die Stelleninserate in der gleichen Zeitspanne.

Abwärtsspirale dreht sich weiter

Es ist eine Abwärtsspirale, die dringend gestoppt werden muss: Je mehr Pflegekräfte den Beruf verlassen, desto unattraktiver wird er für die Verbleibenden, welche die Lücken schliessen müssen. Und je mehr Betten nicht betreut werden können, desto mehr Einnahmen fehlen – und damit finanzielle Mittel, um die Rahmenbedingungen zu verbessern. Was es braucht, darin sind sich die Branchenverbände einig: bessere Arbeitszeitmodelle, mehr Flexibilität und höhere Entschädigungen.

Dass diese Parameter die Pflegenden im Beruf halten können, zeigen die florierenden Personalvermittlungsfirmen, welche den Spitälern mit besseren Bedingungen Personal abwerben, um es dann mit hohen Margen an dieselben zu vermitteln. Das kann langfristig keine Lösung sein, sondern verschärft lediglich das Problem.

Die Pandemie hat gezeigt: Nicht fehlende Spitalbetten gefährden die Versorgung im Notfall, sondern fehlende Arbeitskräfte. Das Gesundheitswesen ist nur so gut wie sein Personalbestand.

