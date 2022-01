So gehen Polizei und Co. mit Omikron-Ausfällen um

Personalengpässe «Wir würden Polizeistationen schliessen»: So sind Sicherheitskräfte, Bahn und Post in der Ostschweiz auf die Omikron-Welle vorbereitet Mit dem Anstieg an Omikron-Infektionen steigt auch die Zahl der Erkrankten. Im Gegensatz zur restlichen Schweiz ist das ÖV-Angebot in der Ostschweiz noch nicht reduziert worden. Bei Engpassen würde die St.Galler Kantonspolizei Aufgaben an Sicherheitsfirmen auslagern, die Post könnte ihre interne Jobbörse wieder aktivieren. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 07.01.2022, 18.00 Uhr

Omikron breitet sich auch in der Ostschweiz immer weiter aus. Weil das Virus schneller und einfacher übertragbar ist als seine Cousins, gehen immer mehr Firmen und Betriebe von Personalausfällen aus. So haben sich Kantonspolizeien, Sicherheitsfirmen, ÖV-Betriebe und die Post auf die Omikronwelle vorbereitet:

Schon vor Jahren auf solche Szenarien vorbereitet

Florian Schneider ist Mediensprecher für die Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Die Kantonspolizei St.Gallen würde im Notfall nicht hoheitliche Aufgaben – zum Beispiel die Auslieferung von Gerichtsakten – an private Sicherheitsfirmen, abgeben, sagt Mediensprecher Florian Schneider. «Es gab jedoch in der mehr als 200-jährigen Geschichte der Kantonspolizei St.Gallen noch nie einen derartigen Personalengpass», sagt er. Denn «schon vor Jahren» habe sich die Kapo St.Gallen auf verschiedene Szenarien im Zusammenhang mit einer Pandemie vorbereitet. «Wir würden beispielsweise Polizeistationen schliessen und das dort stationierte Personal auf Stützpunkten zusammenziehen und so die mobile Polizei verstärken», sagt Schneider zu den potenziellen Massnahmen. Sollte die polizeiliche Grundversorgung nicht mehr möglich sein, dann würden sie in Absprache mit der Staatsanwaltschaft und dem politisch vorgesetzten Departement Einsätze bei Bagatelldelikten nicht mehr durchführen.

Dionys Widmer ist stellvertretender Leiter der Kommunikation für die Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Bei der Stadtpolizei St.Gallen weist Mediensprecher Dionys Widmer darauf hin, dass bei einem zu grossen Ausfall an Personal die Notrufe nicht mehr bedient werden könnten. Wie schon beim Lockdown vor zwei Jahren könnte auch die Polizeidienstkompanie des Zivilschutzes wieder eingesetzt werden.

Im Nachbarkanton Thurgau ist man vorbereitet. Seit Beginn der Pandemie verfüge die Kantonspolizei Thurgau über Eventualplanungen. Diese würden laufend an die Situation angepasst.

Ähnlich sieht es bei den Kantonspolizeien beider Appenzell aus. In Appenzell Innerrhoden sind alle Polizisten und Polizistinnen entweder genesen oder geimpft. Roland Koster, Innerrhoder Mediensprecher, sagt:

«Wir hatten nur vier gleichzeitige Ausfälle auf fast alle Mitarbeiter während der ganze Pandemie.»

In Appenzell Ausserrhoden führt die Kantonspolizei wöchentlich Pool-Tests durch.

Sicherheitsfirmen auf personelle Schwankungen vorbereitet

Bei der grössten Schweizer Sicherheitsfirma, der Securitas AG, setzt man auf zeitlich flexible Mitarbeiter und strikte Schutzmassnahmen. Hinzu kämen, wie Generalsekretär Urs Stadler sagt, die überregionalen Reservepools von Mitarbeitern der Firma. Ausserdem würde die Verkürzung der Quarantäne auf vier bis fünf Tage die Aufrechterhaltung der Dienste unterstützen.

Manuel Egli, von der Sicherheitsfirma Abacon aus Altstätten, erklärt auf Anfrage, dass bei ihrer Firma die Auftragslage entscheidend sei. Die Auftragslage ändere sich fortlaufend. Deswegen ist Abacon auf personelle Schwankungen vorbereitet. «Ich denke, wenn es kurzfristig zu Ausfällen bei Sicherheitsfirmen kommen wird, dann fällt es der Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht auf», sagt Egli.

Kürzlich Pensionierte wieder eingestellt

In Zürich wird ab Montag die Tramlinie 15 stillstehen. Der Zürcher Verkehrsverbund hat laut NZZ angekündigt, dass er in einem nächsten Schritt sehr wahrscheinlich eine Buslinie streichen werde. In der Ostschweiz wurde das ÖV-Angebot vorerst noch nicht reduziert.

Ralf Eigenmann ist Leiter der Verkehrsbetriebe St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Zurzeit gibt es keine Ausfälle bei den Verkehrsbetrieben St.Gallen (VBSG). Laut Unternehmensleiter Ralf Eigenmann werden schon jetzt kürzlich pensionierte Fahrer wieder eingestellt. «Schwieriger wird es, wenn Mitarbeitende an ihren Ruhetagen einspringen müssen», sagt Eigenmann. Am Fahrplan schraube man erst, wenn die Situation akut werde. Dann wechsle die VBSG auf den Sommer- und Sonntagsfahrplan.

Bei der SBB bestehen teilweise keine personellen Reserven mehr und kurzfristige Ausfälle seien nicht ausgeschlossen. Doch bisher konnte das SBB-Netz ohne Fahrplanänderungen aufrechterhalten werden. Bei Reisen in die Nachbarländer komme es partiell zu Fahrplanänderungen aufgrund von fehlendem Personal im Ausland.

Die Südostbahn AG (SOB) hat noch keine Ausfälle, wie Mediensprecher Conradin Knabenhans bestätigt. Auch wenn sie Reservepersonal habe, sehe die SOB zurzeit von einer Anpassung des Fahrplans ab. Das Bahnunternehmen versucht den Personalaufwand zu reduzieren, indem es zum Beispiel auf Begleitpersonen im Führerstand verzichtet. Ausserdem arbeitet die SOB eng mit der SBB zusammen, um bei Bedarf gegenseitig Personal auszutauschen.

Post analysiert Ausfälle

Bei der Post befindet sich zurzeit eine tiefe dreistellige Zahl von Angestellten in Quarantäne. Léa Wertheimer, Leiterin Media Relations bei der Post, sagt:

«Wir verzeichnen zwar einen Anstieg der infizierten Mitarbeitenden, aber wir können die Dienstleistungen aktuell wie gewohnt sicherstellen.»

Die regelmässige Analyse der Statistik über die aktuellen Ausfälle im schweizweiten Postbetrieb ermögliche es der Post, Hotspots zu erkennen und darauf zu reagieren, sagt Wertheimer. Es wäre auch denkbar, dass die Post die interne Jobbörse wieder aktiviere. Im Rahmen einer Eventualplanung sei die Post mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Sport in Kontakt, damit sie der Zivilschutz verstärken könnte.

