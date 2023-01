Pendlerabzug: Kanton St.Gallen entlastet wohl Autofahrer

Pendlerabzug Null Franken von der Nationalbank: Trotzdem senkt der Kanton St.Gallen die Steuern noch mehr, diesmal für Autofahrer Der St.Galler Staatskasse drohen hohe Defizite. Das Kantonsparlament zieht währenddessen eine Steuersenkung nach der anderen durch. Im Februar ist der Pendlerabzug dran. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 09.01.2023, 17.00 Uhr

Autopendler, die weite Strecken zurücklegen, können im Kanton St.Gallen wohl bald einen höheren Steuerabzug abziehen. Bild: Tobias Garcia

Jetzt steht es fest: Die Schweizerische Nationalbank schüttet dieses Jahr kein Geld an Bund und Kantone aus. Sie schreibt für das Jahr 2022 einen Verlust von circa 132 Milliarden Franken, wie sie am Montag mitteilte.

Verschiedene Kantone dürfte dies empfindlich treffen. Der Kanton St.Gallen hat für dieses Jahr 150 Millionen Franken Einnahmen von der Nationalbank budgetiert, jetzt sind es 0. Finanzchef Marc Mächler (FDP) hatte schon vergangene Woche gewarnt, dass dieser Fall eintreten werde. Die Prognosen im St.Galler Finanzplan für die nächsten Jahre sehen düster aus, das Finanzdepartement erwartet hohe Defizite. Sie sind vorerst verkraftbar, weil der Kanton 1,4 Milliarden Franken Reserven hat.

Zugleich ziehen die bürgerlichen Parteien Steuersenkungen durch - eine nach der anderen. Auf Anfang 2022 wurde der kantonale Steuerfuss um fünf Prozent gesenkt. Die Mehrheit des Parlaments verlangte aber noch weitere Entlastungen, vor allem bei den Steuertarifen für den Mittelstand. Noch während diese Tarifanpassungen in Arbeit sind, senkte das Parlament den Steuerfuss per Anfang dieses Jahres erneut um fünf Prozentpunkte, was weitere 75 Millionen Franken an Einnahmen kostet.

4460 Franken: Andere Kantone sind grosszügiger

Das ist noch nicht alles. Schon im Februar zeichnet sich die nächste Steuerentlastung ab: Der Fahrkostenabzug für Pendlerinnen und Pendler wird voraussichtlich erhöht. Heute können Steuerzahlende im Kanton St.Gallen maximal 4460 Franken für die Fahrt zum Arbeitsort von den Steuern abziehen.

Zu wenig, findet die SVP: Sie verlangte schon im Frühling eine Erhöhung der Limite, wegen der gestiegenen Treibstoffpreise. Später sprangen auch FDP und Mitte-EVP auf - die drei Fraktionen reichten eine gemeinsame Motion ein. Weil sie im Rat eine solide Mehrheit haben, wird die Motion in der Februarsession wohl angenommen - alles andere wäre eine Überraschung.

Der Kanton St.Gallen sei im nationalen Vergleich sehr streng, argumentieren die Bürgerlichen. Die meisten anderen Kantone hätten entweder gar keine Limite, oder dann eine zwischen 6000 und 9000 Franken. Wie stark die Obergrenze in St.Gallen konkret erhöht werden soll, lassen die Motionäre offen - sie erwarten einen Vorschlag der Regierung.

Die heutige Limite ist an den Preis eines SBB-Generalabonnements zweiter Klasse gebunden (3860 Franken). Hinzu kommt ein Zuschlag von 600 Franken, den das Parlament erst vor wenigen Jahren beschlossen hat, was 4460 Franken ergibt.

Früher waren die Abzüge nicht limitiert, die Obergrenze kam als Massnahme im kantonalen Entlastungsprogramm 2013. Die SVP ergriff das Referendum, unterlag aber in der Volksabstimmung 2015 knapp. Die Mehreinnahmen für Kanton und Gemeinden wurden damals auf jährlich etwa 28 Millionen Franken geschätzt.

Regierung will Mobilität nicht noch fördern

Die Regierung ist gegen die Erhöhung des Pendlerabzugs. Die letzte Anpassung sei erst 2020 in Kraft getreten - und eine erneute Änderung sei nicht angezeigt. «Im Gegenteil», schreibt die Regierung: «Seither ist das Bewusstsein in der Politik und in der Bevölkerung stark gestiegen, dass Anstrengungen gegen den Klimawandel nötig sind. Eine steuerliche Entlastung für Pendlerinnen und Pendler mit dem privaten Motorfahrzeug würde dem entgegenstehen.»

Die Regierung ist auch aus raumplanerischen Überlegungen dagegen, weite Pendelstrecken steuerlich mehr zu begünstigen. «Mit der heutigen Begrenzung des Fahrkostenabzugs wird eine sinnvolle Nähe von Wohnen und Arbeiten gefördert.» Denn die Bevölkerung wachse von Jahr zu Jahr und damit auch die Mobilität. «Der Siedlungsdruck hält an und die Infrastrukturkosten steigen.»

Dass der Kanton St.Gallen als Standort wesentlich attraktiver würde, wenn er den Pendlerabzug erhöhte, glaubt die Regierung nicht. Im Steuerwettbewerb der Kantone sei dieser Punkt «von untergeordneter Bedeutung».

30 Autokilometer oder ein 1.-Klasse-GA

Dennoch: Wenn die grossen bürgerlichen Fraktionen nicht noch eine Kehrtwende vollziehen, wird die Regierung nicht darum herumkommen, eine Erhöhung der Pendlerabzug-Limite vorzulegen. Vermutlich würde diese Anpassung in einer Gesetzesbotschaft kombiniert mit den Entlastungen bei den Steuertarifen für mittlere Einkommen, die das Parlament bereits in Auftrag gegeben hat.

Klar ist, dass die Kosten vieler Pendlerinnen und Pendler in der heutigen Steuerregelung bereits abgedeckt sind. Gemäss einer Auswertung unserer Zeitung würden von einer weiteren Erhöhung des Maximalabzugs vor allem Personen profitieren, die mit dem Auto pendeln, und zwar täglich rund 30 Kilometer oder noch mehr. Bei den ÖV-Nutzern würde die Verbesserung wohl nur jene betreffen, die nachweisen können, dass sie für den Arbeitsweg auf ein GA erster Klasse angewiesen sind.

