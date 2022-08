St.Galler Mitte: So tickt ihr neue Präsidentin Franziska Steiner

Parteispitze Schulleiterin, Bäuerin, Kantonsrätin: Franziska Steiner-Kaufmann will an die Spitze der St.Galler Mitte – so tickt, denkt und führt sie Vier Monate ist es her, seit Patrick Dürr seinen Rücktritt als Präsident der St.Galler Mitte bekanntgab. Seine Nachfolge wird Franziska Steiner-Kaufmann, Kantonsrätin, Schulleiterin und Bäuerin, antreten. Das gab die Partei am Montag bekannt. Die Wahl ist Ende Monat und dürfte reine Formsache sein. Regula Weik Jetzt kommentieren 08.08.2022, 14.00 Uhr

Franziska Steiner-Kaufmann, Kantonsrätin und künftige Mitte-Parteipräsidentin, argumentiert im Parlament. Bild: Benjamin Manser (Olma-Halle, Septembersession 2020)

Gommiswald ist nicht das Epizentrum der kantonalen Politik. Bislang. Das könnte sich in wenigen Wochen leicht ändern. Denn Gommiswald ist das Zuhause von Franziska Steiner-Kaufmann – und sie wird künftig die St.Galler Mitte führen. Noch ist die neue Parteipräsidentin nicht gewählt. Doch das dürfte an der Delegiertenversammlung Ende Monat reine Formsache sein. Die Partei hat sich für eine Einerkandidatur entschieden.

Als die Findungskommission auf sie zugekommen sei, habe sie sich das gut überlegt und mit der Familie besprochen. Und sie habe sich gefragt: Wann ist in einer politischen Laufbahn der ideale Zeitpunkt für die Übernahme eines Parteipräsidiums? Dann habe sie zugesagt. Steiner-Kaufmann ist 30 und seit zwei Jahren Kantonsrätin. Sie werde sicher junge Aspekte, aber auch ihren Erfahrungsschatz, etwa in der Führung, einbringen. Und sie werde vom Know-how eines politisch erfahrenen Teams profitieren können. Nach dem Reiz der neuen Aufgabe gefragt, antwortet sie: «Eine Bereicherung mit weiterbildendem Charakter.»

Ob sie da schon über die Zukunft ihrer Partei nachdenkt? Franziska Steiner-Kaufmann, Kantonsrätin und künftige Mitte-Parteipräsidentin. Bild: Benjamin Manser (Olma-Halle, Junisession 2020)

Das sind ihre ersten zwei Anliegen

Patrick Dürr, heutiger Parteichef der St.Galler Mitte, ist im Rheintal daheim. Knapp hundert Kilometer sind es, um vom Linthgebiet um die Gonzennase herum nach Widnau zu gelangen. Die künftige Präsidentin und der abtretende Präsident liegen nicht nur geografisch einiges auseinander – Dürr ist Banker und Vertreter der Hauseigentümer, Steiner-Kaufmann ist Schulleiterin und Bäuerin.

Darauf angesprochen, antwortet Steiner-Kaufmann: Sie bringe vielleicht ein «unerwartetes Profil» mit – doch der vollzogene Namenswechsel der Partei stehe auch für einen Aufbruch. Die Mitte stehe an einem «spannenden Punkt», dieser Gestaltungsspielraum reize sie. Bei welchen Themen will sie das Profil der Partei schärfen? «Der Kompass für die laufende Legislatur ist das bestehende Schwerpunktprogramm.» Dieses enthält unter anderem Aussagen zu Familien-, Bildungs- und Energiepolitik. Und mit Blick über die Legislatur hinaus, wo will sie Akzente setzen? Sie werde sich hüten, jetzt konkrete Aussagen zu machen. Denn die Präsidentin oder der Präsident bestimmt Inhalte und Richtung nie allein.

Zwei Anliegen gibt sie dann doch preis. Da ist zum einen das politische Know-how, das heute eher zufällig von der erfahrenen Politgeneration an die jüngere übergehe, oft sei dies abhängig von persönlichen Kontakten. Da möchte sie ansetzen – sozusagen die interne, parteipolitische Weiterbildung und Aufbauarbeit fördern. Ihr zweites Anliegen ist nach aussen gerichtet.

«Wir müssen lernen, uns besser zu verkaufen, unsere Erfolge und Kernanliegen besser an die Bevölkerung heranzutragen.»

Steiner-Kaufmann weiss sehr wohl, dass dies für ihre Partei um einiges schwieriger ist als «für die Parteien an den Polen mit ihren Extremforderungen».

Ihre Wahlziele? «Dafür ist es noch zu früh»

Sind die Delegierten von Steiner-Kaufmann überzeugt, übernimmt sie gleich tags darauf, am 1. September, das Präsidium. Die nächsten Wahlen sind dann nicht mehr allzu fern, national im Herbst 2023, kantonal im Frühling 2024. Unter Patrick Dürr – der Widnauer ist seit acht Jahren Präsident – hat die Partei die Trendwende geschafft und in den letzten Wahlen erstmals seit langer Zeit wieder ihren Wähleranteil vergrössert. Zwar verlor sie trotzdem knapp einen Nationalratssitz, aber die Richtung stimmt. In der Regierung konnte die Mitte ihre beiden Sitze halten und eroberte mit Benedikt Würth einen der beiden St.Galler Ständeratssitze.

Welche Wahlziele hat die neue Präsidentin? Dafür sei es noch zu früh. Sie selber wird zwei Wahlkämpfe bestreiten – für den Kantons- und den Nationalrat. Es habe bei der Mitte Tradition, dass die Präsidentin oder der Präsident auch für den Nationalrat kandidiere, sagt Steiner-Kaufmann. Sie wolle dabei auch Vorbild sein und einen engagierten Wahlkampf führen.

Als Präsidentin wird sie daran gemessen werden, wie die Mitte durch die Wahlen kommt, ob sie Gewinne oder Verluste einfährt. Für allfällige Misserfolge wird sie den Kopf hinhalten müssen. Das müsse man wissen, wenn man eine solche Aufgabe übernehme, sagt Steiner-Kaufmann. Und als Schulleiterin habe sie bereits Erfahrung mit einer Führungsposition, in der man auch mit Kritik umgehen müsse.

Wie fand sie zur Mitte?

Steiner-Kaufmann hat ein 50-Prozent-Pensum als Schulleiterin, arbeitet auf dem Hof mit, ist bald Mutter von zwei Kindern, politisiert im Kantonsparlament und übernimmt nun das Mitte-Präsidium – ein gehöriges Fuder Arbeit. Daher die klassische Frage, die Frauen und ganz selten Männer in derselben Situation gestellt wird: Wie schafft sie das alles? Im Milizsystem sei diese Frage berechtigt, sagt Steiner-Kaufmann, «sofern sie Müttern und Vätern gestellt wird». Das Schulleiterpensum werde sie reduzieren; den bäuerlichen Betrieb, seit eh und je ein Nebenerwerbsbetrieb, führten sie zu viert als Generationenbetrieb.

Kantonsrätin und künftige Mitte-Parteipräsidentin Franziska Steiner-Kaufmann im Gespräch mit Fraktionspräsident Boris Tschirky. Bild: Benjamin Manser (Kantonsratssaal, Junisession 2022)

Wer sich mit Steiner-Kaufmann unterhält und sich erinnert, wie sehr sie sich daran stösst, dass das Ausüben der politischen Tätigkeit heute den Abbruch der Mutterschaftsentschädigung bedeutet (sie durfte deshalb an zwei Sessionen des Kantonsparlaments nicht teilnehmen – «eine unhaltbare Situation»), fragt sich: Weshalb politisiert diese junge Frau in der Mitte? Sie sagt:

«Ich bin in gesellschaftspolitischen Fragen womöglich etwas progressiver als andere in der Partei, sonst aber klassisch eingemittet.»

Am Familientisch mit Eltern und Geschwistern seien alle politischen Positionen vertreten. Da habe sie gemerkt, der konsens- und lösungsorientierte Weg sei für sie der richtige.

«Ich bin in der Mitte am richtigen Ort.»

