Wen unterstützt die Mitte im St.Galler Ständeratswahlkampf?

Parteipolitik Stimmfreigabe oder Wahlempfehlung: Die Mitte ist im zweiten Ständeratswahlgang entscheidend Seit Mittwochmorgen steht fest: Die Kandidatinnen beider Polparteien stehen sich im zweiten Ständeratswahlgang gegenüber. Während die Fronten zwischen Bürgerlichen und Linken geklärt sind, bleibt eine Frage offen: Bezieht die Mitte im zweiten Wahlgang Stellung oder hält sie an der bisherigen Stimmfreigabe fest? Seraina Hess Jetzt kommentieren 15.03.2023, 18.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Franziska Steiner-Kaufman, Präsidentin der Mitte Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Nachdem FDP-Frau Susanne Vincenz-Stauffacher den Weg für ihre bürgerliche Konkurrentin freigegeben hat, gehen die Ständeratswahlen mit Esther Friedli (SVP) und Barbara Gysi (SP) in die zweite Runde. Die Ausgangslage legt nahe, dass Friedli, die aus dem ersten Wahlgang als deutliche Siegerin hervorgegangen ist, das Rennen für sich entscheiden wird. Will Gysi das Ruder zugunsten der SP rumreissen, ist sie nicht nur auf die grüne Wählerschaft von Franziska Ryser angewiesen, sondern auch auf die Unterstützung der Mitte.

Doch ob diese Stellung bezieht, ist alles andere als in Stein gemeisselt. Bisher hält sich die zweitstärkste Kantonalpartei bedeckt. Bereits im ersten Wahlgang hatte sie Stimmfreigabe beschlossen, ihren Mitgliedern also die Wahl überlassen – zumindest auf dem Papier. Denn ihr wohl bekanntester Vertreter, Bauernpräsident Markus Ritter, hat sich längst für die SVP-Kandidatin stark gemacht. Darauf angesprochen, relativiert Mitte-Kantonalparteipräsidentin Franziska Steiner-Kaufmann: «Markus Ritter war in keinem Wahlkomitee und hat nirgends eine Wahlempfehlung formuliert. Er hat an Veranstaltungen mit verschiedenen Kandidatinnen teilgenommen. Dass er sich aktiv für eine Kandidatin positioniert haben soll, fusst lediglich auf den Interpretationen der Medien.»

SP und SVP haben die Mitte bereits kontaktiert

Nicht als Interpretation, sondern als Tatsache darf der Umstand bezeichnet werden, dass sich die Mitte weiterhin Zeit lassen wird mit der Entscheidung. «Wir haben von beiden antretenden Parteien Signale bekommen, dass man sich austauschen möchte. Selbstverständlich werden allfällige Gespräche abgewartet, bevor sich die Parteileitung entscheidet», bleibt Steiner vage. Zu erwarten ist der Entschluss in knapp drei Wochen an der Delegiertenversammlung.

Obschon gemäss Umfrageergebnissen mehr als jeder dritte Mitte-Wähler Esther Friedli seine Stimme gegeben haben dürfte, stellt sich die Frage, ob die Mitte, die sich gern als Partei des Ausgleichs bezeichnet, mit der SP-Kandidatin besser bedient wäre. Die Mitte schreibt sich auf die Fahne, Mehrheiten zu schaffen, Kompromisse einzugehen oder den Kanton zu einen, ausserdem macht sie sich für soziale Anliegen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die Senkung von Krankenkassenprämien stark. Eine Tendenz gibt Steiner am Mittwoch aber nicht preis. Sie bleibt – wortwörtlich – in der Mitte: Ständerat Beni Würth habe «schon mehrfach bewiesen, dass er mit linken und rechten Kräften problemlos sach- und lösungsorientiert zusammenarbeiten kann.»

Felix Bischofberger, Präsident der CSP Kanton St.Gallen. Bild: PD

Bedeckt hält sich auch der christlich-soziale Flügel der Partei. Sollte eine interne CSP-Umfrage klare Voten für Gysi zutage bringen, würde CSP-Präsident Felix Bischofberger diese an der Delegiertenversammlung zwar vorbringen. «Grundsätzlich halten sich die Christlichsozialen aber an die Vereinbarung, die Wahlempfehlung der Mitte mitzutragen.»

Das war nicht immer so, blickt man auf das Jahr 2011 zurück: Damals hat die CSP SP-Ständeratskandidat Paul Rechsteiner dem CVP-Mann Michael Hüppi vorgezogen.

Mit einer der beiden Kandidatinnen arbeitet Mitte-Ständerat Beni Würth künftig zusammen: Barbara Gysi (l.) und Esther Friedli. Bild: Keystone/Christian Merz

Der FDP bleibt ein fader Nachgeschmack

Fest steht: Entscheidet sich die Mitte am 5. April für Links oder Rechts, bliebe den Freisinnigen ein fader Nachgeschmack. Dies, zumal sich die einstigen Christdemokraten im letzten Wahlgang nicht dazu durchringen konnten, sich für Susanne Vincenz-Stauffacher auszusprechen, obwohl sie als parteinächste Kandidatin galt. Trotzdem betont Steiner: «Für uns bleibt die Stimmfreigabe, die wir für den ersten Wahlgang einstimmig beschlossen hatten, auch nach der Analyse der Wahlergebnisse das richtige Vorgehen. Es zeigt sich deutlich, dass die Stimmen unserer Wählenden an alle vier Kandidatinnen gingen.»

Von einer neuen Rivalität zwischen FDP und Mitte, die sich bei den nächsten Regierungsratswahlen niederschlagen könnte, will Steiner aber nichts wissen: «Die Mitte hatte sich in der Vergangenheit oft aktiv für FDP-Kandidaturen ausgesprochen, etwa für die Regierungsräte Beat Tinner oder Marc Mächler. Das hat die FDP bestimmt nicht vergessen.»

Ramon Waser, Präsident der Grünliberalen Kanton St.Gallen. Bild: Gert Bruderer

GLP: Stimmfreigabe oder Barbara Gysi?

Die Mitte ist nicht die einzige Partei, die im ersten Wahlgang keine Stellung bezogen hat. Die Grünliberalen taten es ihr gleich, weil «keine der Kandidatinnen die Kernpositionen der GLP abdecken» konnte. Die neue Ausgangslage lässt vermuten, dass sich die Grünliberalen nun hinter Gysi stellen. Parteipräsident Ramon Waser sagt: «Diese Vermutung ist zwar nachvollziehbar, letztlich werden wir das Ganze aber intern genau analysieren.» Den Entscheid verkündet die GLP spätestens Anfang April.