Tag zwei der Februarsession live im Ticker und Stream

Parlament Jetzt live: St.Galler Kantonsrat spricht sich für Verdoppelung der Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung aus +++ Sessionsnachmittag beginnt Am Dienstag diskutiert das Kantonsparlament die finanzielle Zukunft des Kantons St.Gallen. Rossella Blattmann 15.02.2022, 13.00 Uhr

14:18 Uhr

Der Rat stimmt dem Auftrag zum Brain Drain klar zu.

14:08 Uhr

Weiter geht es in der Ressourcendebatte. Es geht um einen Antrag von Franziska Cavelti Häller, «Massnahmen zu entwickeln, wie der Grenzkanton St.Gallen die guten Beziehungen im Länderdreieck Deutschland/Österreich/ Schweiz gewinnbringend in die Lösungsfindung mit der Europäischen Union einbringen kann».

Cavelti Hällers Antrag findet bei den Parteien wenig Anklang.

Marc Mächler erwähnt hier die bereits existierende Internationale Bodenseekonferenz (IBK). Der Kanton St.Gallen sei interessiert daran, die Grenzbeziehungen zu pflegen, doch geht laut Mächler auch nicht im Zusammenhang mit der Ressourcenplanung.

Es wird abgestimmt. Der Rat lehnt den Antrag deutlich ab.

14:05 Uhr

Es wird abgestimmt. Der Rat stimmt dem Auftrag zur aktiven Bodenpolitik klar zu.

13:54 Uhr

Es werden Streichungsanträge der SP und Grünen im Zusammenhang mit einer Baulandmobilisierung diskutiert. Diese stossen bei den bürgerlichen Parteien auf wenig Verständnis.

«Der Kanton St.Gallen leidet an einem Fachkräftemangel, nicht zu wenig Arbeitsplätzen», hält derweil Jeannette Losa (Grüne) fest. Bettina Surber möchte hören, dass es um die Mobilisierung bestehenden Baulandes gehe. Christof Hartmann (SVP) bestätigt dies.

13:50 Uhr

Susanne Hartmann. Bild: Benjamin Manser

Bauchefin Susanne Hartmann ergreift das Wort. Der Kanton St.Gallen sei weniger schnell gewachsen. Der Bund sehe für den Kanton eine minime Entwicklung der Bevölkerung vor. Der Rat soll dem Auftrag zustimmen.

Es wird abgestimmt. Der Rat stimmt dem Auftrag mit 77 Ja- zu 32 Nein-Stimmen zu.

13:47 Uhr

Die-Mitte-Rat Mathias Mülller hingegen betont, dass der raumplanerische Spielraum im Kanton nicht genutzt werde. Er bitten den Rat, am Antrag der Voko festzuhalten. Dieser Meinung ist auch die SVP-Fraktion.

13:46 Uhr

Auch die Grünen beantragen Streichung des Antrags zur Erhöhung des raumplanerischen Spielraums.

13:43 Uhr

Susanne Schmid (SP) spricht in Zusammenhang mit dem Ressourcenbericht zum Bevölkerungswachstum. «Es braucht attraktiven Wohnraum zu erschwinglichen Preisen», sagt Schmid zum raumplanerischen Spielraum im Kanton.

13:40 Uhr

Michael Götte (SVP). Bild: Benjamin Manser

Auf eine Einführung einer Schenkungs- und Erbschaftssteuer soll verzichtet werden, sagt die FDP. Auch für die SVP sei diese kein Thema, so Fraktionspräsident Michael Götte. Der einzig richtige Weg sei eine Anpassung im kantonalen Steuerwettbewerb.

Es wird abgestimmt. Der Rat sagt mit 77 Stimmen Ja zum Antrag der vorberatenden Kommission, dass auf eine Einführung einer Schenkungs- und Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen verzichtet werden soll.

13:34 Uhr

Es geht weiter mit der Stärkung der Ressourcenkraft. Dran ist die Einführung einer Schenkungs- und Erbschaftssteuer. Die Grünen befürworten diese, wie Jeannette Losa sagt. Schenkungen und Erbschaften seien nicht reine Privatsache. «Das ein Teil wieder zurück in die Gesellschaft fliesst, ist sinnvoll», sagt sie.

13:26 Uhr

Nun geht es um parlamentarische Vorstösse. Meinrad Gschwend (Grüne) spricht, in Mundart, über die Interpellation «Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt.» Darin geht es um die Klimaproblematik. Gschwend ist mit der Antwort teilweise zufrieden, das Geschäft ist erledigt.

13:23 Uhr

Der Rat tritt ein, es folgt die Spezialdiskussion. Die sogleich abgeschlossen ist. Mit 101 Ja stimmt der Rat zu, die Vorlage ist in erster Lesung durchberaten und geht zurück an die vorberatende Kommission.

13:21 Uhr

Fredy Fässler (SP). Bild: Benjamin Manser

Fredy Fässler (SP), Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements, ergreift das Wort. Im Gesetzt werde endlich festgelegt, dass auch Kantons- und Gemeindeparlament dem Öffentlichkeitsprinzip vorlägen. Das Öffentlichkeitsprinzip auszuhebeln sei für den Rat weiterhin nicht möglich, so Fässler.

13:15 Uhr

Meinrad Gschwend (Grüne). Bild: Benjamin Manser

Wieso ist diese Vorlage so wichtig? Meinrad Gschwend (Grüne) sagt dazu: «Dieser Rat ist an sich schon öffentlich, darum ist der Nachtrag wichtig.» Auch die Grünen wollen auf die Vorlage eintreten.

13:08 Uhr

Katrin Frick (FDP). Bild: Benjamin Manser

Die SP-Fraktion ist für Eintreten auf die Vorlage; ebenso die Mitte-EVP-Fraktion.

Katrin Frick (FDP) sagt, worum es beim Nachtrag geht: Für die Offenlegung der Dokumente soll neu der Leiter der Parlamentsdienste zuständig sein. Auch die FDP ist für Eintreten, sowie die SVP auch.

13:07 Uhr

Es folgt die Eintretensdiskussion zum II. Nachtrag zum Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz).

13:03 Uhr

Kantonsrat Dominik Gemperli (Die Mitte). Bild: Benjamin Manser

Hierbei geht es um den Zugang von öffentlichen Dokumenten durch die Parlamentsdienste. Dominik Gemperli (Die Mitte) hat das Wort. Es soll dem Kantonsrat frei stehen, die Zugänglichkeit von Dokumenten zu definieren. «Massgeschneiderte Lösungen für das Kantonsparlament machen Sinn», sagt Gemperli.

13:01 Uhr

Die Ressourcendebatte wird von der Diskussion über den II. Nachtrag zum Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz) unterbrochen.

12:59 Uhr

Claudia Martin läutet die Ratsglocke, der Sessionsnachmittag startet.

11:54 Uhr

Mittagspause. Wir wünschen Ihnen En Guete! Um 13 Uhr geht es an dieser Stelle weiter.

11:51 Uhr

Es wird über die Besteuerung mittlerer Einkommen abgestimmt. Mit 87 Ja- und 27 Nein-Stimmen stimmt der Rat einer Besteuerung mittlerer Einkommen, wie von der vorberatenden Kommission vorgeschlagen, zu.

11:47 Uhr

Christian Lippuner. Bild: Benjamin Manser

FDP-Fraktionspräsident Christian Lippuner hat das Wort. Auch die FDP lehnt die Streichungsanträge der Grünen und SP bezüglich Steuerentlastung des Mittelstandes ab.

Auch die SVP lehnt den Streichungsantrag ab, sagt Michael Götte, und spricht sich für eine Steuerentlastung der mittleren Einkommen aus. «Das ist ein wichtiger Teil für unsere Standortattraktivität», sagt der Tübacher.

11:45 Uhr

Die mittleren Einkommen sollen entlastet werden, betont Patrick Dürr (Die Mitte).

11:36 Uhr

Der Rat spricht sich mit 105 Ja-Stimmen für die Startups aus.

Der Rat spricht sich deutlich für eine Verdoppelung der Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung von 5 auf 10 Millionen Franken aus.

11:35 Uhr

Der Bericht ist in einziger Lesung durchberaten.

11:33 Uhr

«Es gibt Potenzial, einen Metropolitanraum Bodensee zu schaffen», sagt Regierungspräsident March Mächler. Und: «Wir müssen aufhören, immer ein Zürich-Bashing zu machen. Wenn es Zürich schlecht geht, dann geht es uns auch schlecht.»

«Es braucht Investitionen, es braucht die Schaffung von Arbeitsplätzen», fügt Mächler hinzu.

11:27 Uhr

Dario Sulzer. Bild: Benjamin Manser

Dario Sulzer (SP) zeigt sich erfreut über die von der vorberatenden Kommission vorgeschlagene Verdoppelung der Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung.

11:23 Uhr

SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber sagt zur Unternehmenssteuer: «Steuererleichterung sind für uns schlicht kein Thema mehr.»

11:21 Uhr

Der Kantonsrat tritt auf die Vorlage ein, es folgt die Spezialdiskussion.

11:20 Uhr

«Es ist ein Fakt, dass der Kanton St.Gallen eine unterdurchschnittliche Ressourcenkraft hat», sagt Finanzchef Mächler. Es werde gejammert, anstatt das positive zu betonen. «Schälen wir das Positive heraus, dann wird es uns gelingen, den Kanton St.Gallen attraktiver zu positionieren», sagt er.

Die Regierung habe im Bericht bewusst eine breite Auslegeordnung gemacht, hält Mächler weiter fest. Es brauche mehr als nur eine Massnahme, um die Standortattraktivität zu steigern. Zur Bodenpolitik sagt Mächler, der Kanton habe ein grosses Potenzial. Die Regierung stimme den Anträgen der Kommission zu. Die Ressourcenkraft soll zum Wohle aller erhöht werden.

11:11 Uhr

Michael Götte. Bild: Benjamin Manser

Michael Götte (SVP) hat in der Eintretensdiskussion zum Ressourcenbericht das Wort. Die kantonale Ressourcenkraft soll gesteigert werden, hält Götte fest. Aus Sicht der SVP fehle im Bericht «eine klare Vision», in welche Richtung sich der Kanton entwickeln soll, so Götte.

Für den Kanton St.Gallen sei es zwingend, «stark regional differenziert» vorzugehen. Die Wichtigkeit von Start-Ups sagt Götte. Die Wohnortattraktivität soll gesteigert werden. Die SVP sei für Eintreten.

11:01 Uhr

Thomas Toldo. Bild: Benjamin Manser

Im Rahmen der Wirtschaftsgruppe im Kantonsrat spricht nun FDP-Kantonsrat Thomas Toldo. Er bedankt sich sowohl bei Regierung als auch bei der vorberatenden Kommission. Die Gruppe unterstützt Eintreten.

11:00 Uhr

Franziska Cavelti Häller sagt im Namen der GLP-Gruppe. Der Kanton St.Gallen bewege sich im Bereich ÖV-Standortattraktivität «im Mittelfeld». Cavelti Häller erwähnt den Fachkräftemangel und «die ungenügende Ausschöpfung des eigenen Potenzials». Der Kanton soll «haushälterisch» mit der Bodenpolitik umgehen.

10:57 Uhr

Jeannette Losa. Bild: Benjamin Manser

Jeannette Losa (Grüne) sagt, insbesondere in der Vereinbarkeit vom Familie und Beruf herrsche im Kanton Nachholbedarf. Die Grünen lehnen eine weitere Steuerreduktion ab. Die Einführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer hingegen erachten die Grünen «als sinnvoll».

Hinsichtlich Biodiversität sei der Bericht «enttäuschend», fügt Losa hinzu. Um die Qualität der St.Galler Gewässer stehe es schlecht. Es brauche mehr Massnahmen. Warum denkt der Kanton nicht an die Erschliessung innovativer Wohnräume? Die Grünen sind fürs Eintreten. «Dem Kanton St.Gallen fehlt ein Mutausbruch», so Losa zum Bericht. «Auch der Kanton St.Gallen hat Potenzial, einzigartig zu sein», fügt sie hinzu.

10:49 Uhr

Patrick Dürr. Bild: Benjamin Manser

Die Mitte-EVP-Fraktion zeigt sich nicht vollends zufrieden mit dem Ressourcenbericht, so Patrick Dürr (Die Mitte). Man müsse jetzt der Regierung mitteilen, in welche Richtung der Kanton St.Gallen die Weichen stellen soll.

Dürr erwähnt das unterdurchschnittliche Medianeinkommen im Kanton St.Gallen. «Andere Kantone sind besser aufgestellt als wir. Wir müssen diese Lücken schliessen.» Die Abwanderung von gut ausgebildeten Personen soll gestoppt werden.

Zur Besteuerung der mittleren Einkommen sagt Dürr: «Wir sind im Vergleich zu anderen Kantonen nicht konkurrenzfähig.» Weiter sagt er: «Es ist wichtig und richtig, dass in einer Pandemie die mittleren Einkommen entlastet werden.» Man dürfe nicht ausser Acht lassen, dass die anderen Kantone «nicht schlafen». Auch die Mitte-EVP will alle Anträge der Kommission unterstützen.

10:34 Uhr

Die FDP will den Antrag der vorberatenden Kommission in allen Punkten unterstützen.

10:31 Uhr

Bettina Surber. Bild: Benjamin Manser

SP-Fraktionschefin Bettina Surber ergreift das Wort. Sie erwähnt die tiefe Ressourcenkraft des Kantons St.Gallen im Vergleich zu anderen Kantonen. «Wir wollen nicht, dass der hohe Anteil an Industrie in unserem Kanton als Defizit verstanden wird», so Surber.

Für die SP gehe es darum, dass die Menschen gerne im Kanton St.Gallen leben sollen. Der Kanton soll selbstbewusst in die Zukunft gehen. Zum Brain Drain: Es müsse geklärt werden, warum so viele Junge abwandern würden und etwa ihre Familien nicht im Kanton gründen würden. «Die jungen Menschen, sie gehen nach Zürich, dahin, wo der Bär steppt», sagt Surber. Doch der Kanton brauche auch das Land, hält Surber fest. Der ländliche Raum müsse vor der Zersiedelung bewahrt werden.

«Der Kanton hat einen grossen Nachholbedarf im Bereich Beruf und Familie», ergänzt Surber. Dieser verunmögliche vielen Frauen der beruflichen Wiedereinstieg. «Wir haben dringenden Handlungsbedarf.»

Surber: «Wir müssen bereits sein, in die Zukunft des Kantons zu investieren.» Es brauche auch Steuersenkungen, aber ohne eine Gegenfinanzierung.

10:22 Uhr

Es folgt die Eintretensdiskussion zum Ressourcenbericht.

10:18 Uhr

Zur Erinnerung: Die vorberatende Kommission stellt diverse Anträge: Unter anderem sollen die Beiträge für die externe Kinderbetreuung von fünf auf zehn Millionen Franken aufgestockt werden, die Regierung soll günstigere Steuertarife für den Mittelstand ausarbeiten sowie Massnahmen zur Förderung von Start-ups und gegen die Abwanderung von qualifizierten Fachkräften vorlegen.

SP und Grüne wehren sich gegen weitere Steuerentlastungen. Umgekehrt will die Kommission nichts wissen von der Einführung einer Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen.

10:14 Uhr

Nun beugt sich der Rat über das Geschäft «Stärkung der Ressourcenkraft des Kantons St.Gallen.»

10:08 Uhr

Es kommt zur Gesamtabstimmung über den Aufgaben- und Finanzplan 2023–2025.

Der Kantonsrat stimmt mit 106 Ja-Stimmen dem Erlass klar zu.

10:07 Uhr

Es wird über den SP-Antrag abgestimmt. Mit 37 Ja und 75 Nein-Stimmen lehnt der Rat den Antrag ab.

10:05 Uhr

Der Fiko-Präsident Christof Hartmann (SVP) betont, beim Sockelpersonalaufwand gehe es nicht nur um die Cybersecurity.

10:03 Uhr

Mächler stimmt Simmler zu, dass im Bereich Cybersicherheit ein Nachholbedarf besteht. Doch der Finanzchef sagt auch: «Wir müssen auch die Mittel haben.»

09:57 Uhr

Monika Simmler. Bild: Benjamin Manser

Monika Simmler (SP) zeigt sich überrascht, dass die Bürgerlichen bei der Cybersicherheit sparen wollen. «Es braucht Investitionen», sagt die SP-Kantonsrätin. Simmler bittet, den ursprünglichen Regierungsantrag zu unterstützen.

09:56 Uhr

Andrea Schöb-Sturzenegger. Bild: Benjamin Manser

Die Präsidentin der Personalverbändekonferenz (PVK), Andrea Schöb-Sturzenegger (SP) spricht. «St.Gallen kann es eben nicht, wenn wir die Mittel ständig kürzen.» Sie bittet, am Entwurf der Regierung festzuhalten.

Es wird abgestimmt. Der Rat lehnt den Streichungsantrag der SP zu Ziffer 1 mit 80 zu 27 Stimmen ab.

09:50 Uhr

Nun stehen die Ergebnisse der einzelnen Departemente zur Debatte.

09:37 Uhr

Marc Mächler sagt derweil, zu viel Geld zu haben, sei auch immer ein politisches Thema.

09:34 Uhr

Guido Etterlin (SP) hat das Wort. Die SP habe die ausufernde Reservenschaffung des Kantons St.Gallen wiederholt kritisiert. Etterlin spricht von einer «unseriösen Fehlbudgetierung».

09:24 Uhr

Marc Mächler betont, insbesondere im Bereich der Digitalisierung werde im Kanton St.Gallen Personal gebraucht. «Wir können in der Informatik nicht alles outsourcen», so Mächler. Informatik sei bereichsübergreifend, betreffe alle Departemente.

09:23 Uhr

Die Eintretensdiskussion zum AFP ist erschöpft, es folgt die Spezialdiskussion.

09:20 Uhr

Marc Mächler. Bild: Benjamin Manser

Es spricht Regierungspräsident und Finanzchef Marc Mächler (FDP). Der finanzielle Spielraum in den nächsten Jahren werde eingeschränkt bleiben. Mächler erwähnt die Personalaufwände. Für die Regierung sei klar, dass es für 2023-25 wieder eine Rückkehr zur Normalität brauche. Es sei erfreulich, dass sich auch die Finanzkommission für eine allgemeine Lohnerhöhung ausspreche, sagt Mächler weiter.

09:10 Uhr

Guido Etterlin. Bild: Benjamin Manser

Guido Etterlin (SP) hat im Rahmen der Eintretensdiskussion das Wort. Er höre immer wieder vom akuten Fachkräftemangel, sagt Etterlin zum Personalaufwand. «Ich warne jetzt schon vor unglücklichen Diskussionen bezüglich einzelnen Stellen im Parlament», sagt er.

Es sei dringend notwendig, in die Cybersicherheit zu investieren, doch die SP wolle dennoch eintreten.

08:59 Uhr

Franziska Cavelti Häller. Bild: Benjamin Manser

Im Namen der Grünliberalen spricht nun Franziska Cavelti Häller. Es dürfe von einem Wirtschaftswachstum ausgegangen werden. Doch Cavelti Häller erwähnt auch die Unsicherheiten der Konjunktur. Das Personal sei ein weiterer Zankapfel. Die Personalentwicklung müsse sorgfältig geprüft werden, es gebe unterdotierte Bereiche. Auch die GLP ist für Eintreten.

08:59 Uhr

Christian Willi. Bild: Benjamin Manser

Die SVP erwarte klare Ergebnisse bezüglich Steuerentlastungen des Mittelstandes, hält Christian Willi (SVP) fest. Auch die SVP will auf die Vorlage eintreten.

Marco Fäh ergreift im Namen der Grünen das Wort. «Neue Sparpakete, wie sie wieder gefordert werden», brauche es nicht, so Fäh. In der Bildung und im Gesundheitswesen brauche es dringend mehr Geld und Personal, sagt Fäh. «Für die Standortattraktivität ist die Steuerbelastung nicht der einzige Faktor», ergänzt Fäh. Mehr Stellen zu schaffen, sei «dringend angezeigt». Auch die Grünen wollen eintreten.

08:46 Uhr

Die Mitte-EVP-Fraktion will auf den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) eintreten.

Rolf Huber (FDP) sagt, der Finanzhaushalt des Kantons entwickle sich in die richtige Richtung. Die FDP stützt den Antrag der Regierung von 0,4 Prozent für die Lohnerhöhung. Die FDP sei der Meinung, 1 Million für den IT-Bedarf (anstatt 2) würden reichen. Auch die FDP ist für Eintreten.

08:39 Uhr

Christof Hartmann. Bild: Benjamin Manser

«Das Rechnungsjahr schliesst deutlich besser ab als budgetiert», sagt Christof Hartmann (SVP). Es könne von einem Rückgang der Staatsquote ausgegangen werden.

Es bestünde allgemeine Unsicherheit bezüglich Konjunkturentwicklung wegen des ungewissen Pandemieverlaufs. «Dieser sieht nicht schlecht aus.» Der Kanton St.Gallen verfüge über einen Risikopuffer, betont Hartmann. Die Finanzkommission beantragt eintreten.

08:35 Uhr

Die Regierung beantragt ein Wachstum des Personalaufwands von 0,8 Prozent pro Jahr: 0,4 Prozent für individuelle Lohnerhöhungen, 0,4 Prozent für zusätzliche Stellen. Ausserdem sind für 2023 und 2024 je zwei Millionen Franken für den «prioritären Stellenbedarf» für die IT eingeplant, etwa im Bereich Cybersicherheit.

Die Finanzkommission ist damit nicht einverstanden. Sie will die Ausgaben für zusätzliche Stellen für 2023 und 2024 halbieren, für 2025 ganz streichen. Hingegen beantragt die Kommission eine allgemeine Lohnerhöhung für das Personal von insgesamt 0,6 Prozent bis 2025.

08:33 Uhr

Nun beugt sich der Rat über den Aufgaben- und Finanzplan 2023–2025.

08:31 Uhr

Eintreten wird nicht bestritten, der Rat tritt ein. Es liegen keine Anträge vor. Die Vorlage ist in zweiter Lesung durchberaten.

Als erstes steht die zweite Lesung des «Nachtrag zum Gesetz über die Umsetzung der eidgenössischen Covid-19-Gesetzgebung im Kulturbereich» auf dem Programm.

08:30 Uhr

Claudia Martin, Kantonsratspräsidentin. Bild: Benjamin Manser

Kantonsratspräsidentin Claudia Martin (SVP) läutet die Glocke. Der zweite Sessionstag ist eröffnet.

08:26 Uhr

Herzlich willkommen zum zweiten und letzten Tag der Februarsession im St.Galler Kantonsrat. Auch heute sind wir wieder live im Ticker und Stream aus der Olma-Halle 2.1 für Sie dabei. Sie waren am gestrigen Valentinstag damit beschäftigt, Rosen und Pralinés für Ihre Liebste oder Ihren Liebsten zu besorgen? Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen.

Der Dienstag steht nicht im Zeichen der Liebe, sondern des Geldes. Das Kantonsparlament behandelt heute den Aufgaben- und Finanzplan 2023-2025. Umstritten sind die Ausgaben für das Personal. Die Finanzkommission will – im Gegensatz zur Regierung – das Wachstum des Personalaufwands bremsen. Sie schlägt zwar eine allgemeine Lohnerhöhung vor, will aber die Mittel für zusätzliche Stellen reduzieren.

Auch wird der Kantonsrat am heutigen Dienstag darüber diskutieren, wie die Ressourcenkraft und Standortattraktivität des Kantons St.Gallen gesteigert werden kann. Die vorberatende Kommission stellt diverse konkrete, teils umstrittene, Anträge zum von der Regierung vorgelegten Bericht. So sollen etwa die Beiträge für die externe Kinderbetreuung verdoppelt und günstigere Steuertarife für den Mittelstand aufgegleist werden. Zudem verlangt die Kommission ein Förderprogramm für Startups und Massnahmen gegen die Abwanderung qualifizierter Fachkräfte.

Als drittes Finanzgeschäft steht heute das Finanzleitbild 2021–2030 zur Debatte. Die Finanzkommission verlangt vom Kanton, die Ausgaben so zu steuern, dass die Staatsquote – das heisst, der Umfang der Staatsausgaben im Vergleich zur Wirtschaftsleistung – nicht mehr zunimmt. Die Regierung widerspricht; sie hält dies für nicht realistisch.

Weiter stehen diverse parlamentarische Vorstösse auf dem Programm. Zum Beispiel eine überparteiliche Motion, die ein Verbot von Konversionstherapien fordert. Die Regierung beantragt, den Vorstoss gutzuheissen.