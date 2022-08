Aggressiver Eindringling: Tigermücke am Bodensee nachgewiesen

Parasiten «Leider wird immer auf Panik gemacht»: Asiatische Tigermücke am Bodensee nachgewiesen – wie gefährlich ist der exotische Eindringling wirklich? In Südeuropa ist sie längst etabliert, seit einiger Zeit auch im Tessin. Die Tigermücke verbreitet sich schier unaufhaltsam in vermeintlich ungünstigen Klimazonen. Kürzlich wurde sie praktisch vor unserer Haustür, in Konstanz, nachgewiesen. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 16.08.2022, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Tigermücke auf dem Vormarsch»: So titeln dieser Tage diverse Zeitungen und Fachmagazine im deutschsprachigen Raum. Der exotische Parasit treibt um. In Südeuropa hat sich die Stechmücke längst etabliert. Ihr potenzieller Lebensraum erweitert sich fortlaufend. Ein Zusammenspiel aus ausgeprägter ökologischer Anpassungsfähigkeit und Klimaerwärmung machen die Ausbreitung Richtung Norden möglich.

Unlängst wurde die Tigermücke auch am Bodensee gesichtet. Die Stadt Konstanz informierte Anfang August, erstmals eine Population nachgewiesen zu haben. In der Ostschweiz ist man wachsam.

«Die aus Südostasien stammende Tigermücke hat sich vor allem durch den internationalen Handel verbreitet», sagt Andreas Kopp vom Naturmuseum St.Gallen. Das sogenannte Monitoring, das der Bund seit 2013 entlang der wichtigsten Verkehrsachsen und Güterumschlagplätze der Schweiz betreibt, soll verhindern, dass der Parasit unerkannt eingeschleppt wird.

Im Kanton St.Gallen findet dieses Monitoring an den Standorten Thal und Schmerikon statt, im Kanton Thurgau beim Zoll in Kreuzlingen. An keiner der Lokalitäten wurden im vergangen Jahr Tickermücken nachgewiesen, in St.Gallen dafür rund 40 Eier der ebenfalls aus Asien stammenden Buschmücke.

Alles anzeigen

Dass die Eindringlinge dereinst auch den Weg in die Ostschweiz finden, hält Kopp nicht für unrealistisch. Im Tessin hat sich die Tigermücke bereits festgesetzt. «Mit der fortschreitenden Klimaerwärmung wird auch die Alpennordseiten zum potenziellen Lebensraum für die Tigermücke.» Überlebensfähige Populationen dürften dann zuerst in den Städten entstehen.

Überträger von diversen Krankheitserregern

Die wissenschaftliche Bezeichnung Aedes albopictus klingt eher ungefährlich, «Asiatische Tigermücke» hingegen so bedrohlich, wie man ein Insekt nur klingen lassen kann. Die wahre Natur des Zweiflüglers liegt irgendwo in der Mitte. So gilt die schwarz-weiss gemusterte Tigermücke als deutlich aggressiver und hartnäckiger als die hiesigen Stechmücken. Sie ist ausserdem leiser, tagsüber aktiv und sticht pro Blutmahlzeit mehrere Male zu, weshalb sie uns mehr Unannehmlichkeiten bereitet.

Die grösste Gefahr, die von der Tigermücke ausgeht, ist ihre Rolle als Überträger von bestimmten Krankheitserregern. Erwähnenswert sind etwa das West-Nil-, das Chikungunya- und das Dengue-Virus. Eine solche Übertragung wurde hierzulande gemäss dem Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut (Swiss TPH) noch nicht dokumentiert.

Damit eine Krankheitsübertragung in der Schweiz möglich wäre, müssten diese Krankheiten durch infizierte Reiserückkehrer in die Schweiz gelangen, schreibt Natalie Messner von der Fachstelle Biosicherheit des Kantons Thurgau. «Die Schweizer Gesundheitsbehörden überwachen deshalb das Auftreten dieser Krankheiten genau.» Aus diesem Grund relativiert auch Andreas Kopp. Es sei in Ordnung, die Ausbreitung der Tigermücke im Auge zu behalten. Die Population halte sich aktuell aber in Grenzen, weshalb das Risiko nicht zu überschätzen sei. Kopp sagt:

«Leider wird bei diesen Mücken immer auf Panik gemacht.»

Weit herumgekommen: Der ursprüngliche Lebensraum der Asiatischen Tigermücke (blau) und die Gebiete, in die sie in den vergangenen Jahrzehnten eingeschleppt wurde (türkis). Bild: Screenshot

Was man gegen die Ausbreitung tun kann

Wie das Swiss TPH auf seiner Website schreibt, legt die Tigermücke «ihre Eier gerne in kleine stehende Wasseransammlungen wie Regentonnen, Topfuntersetzer, Blumenvasen, Tiertränken, verstopfte Abflüsse, Regenrinnen, ungebrauchten Giesskannen und ähnlichen Gefässen» ab. Es lohne sich deshalb, den eigenen Garten oder Balkon immer wieder auf solche Brutstätten zu überprüfen und diese, wenn möglich, zu entfernen. So könne man verhindern, dass sich die Mücken ungezügelt vermehren. Besonders auf folgende Punkte solle man achten:

Stehendes Wasser in Blumentopfuntersetzern vermeiden oder mindestens einmal die Woche entfernen.

Abgestandenes Wasser nicht in den Gully giessen, sondern direkt auf den Boden kippen.

Giesskannen und Eimer nach dem Benutzen entleeren und umgedreht lagern.

Regenrinnen von Laub befreien.

Alle Wasserbehälter wie Tränken regelmässig reinigen.

Wasser in Planschbecken und Spielsachen regelmässig erneuern.

Regenfässer mit Mückennetzen verschliessen.

Wasseransammlungen auf Abdeckplanen oder Ähnlichem verhindern.

Die Tigermücke wird nicht das letzte exotische Insekt sein, das sich in der Schweiz ausbreitet. Die einen integrieren sich ohne grössere Probleme in unser Ökosystem, andere werden invasiv, sagt. Kopp Konkrete Beispiele für Neobiota, die nächstens eingeschleppt werden könnten, nennt er keine. Das sei unseriös. Denn: «Vor einigen Arten wird schon seit 20-30 Jahren gewarnt, beispielsweise vor dem Afrikanischen Baumwollwurm. Passiert ist nichts. Andere Arten wie die Kirschessigfliege erscheinen plötzlich und können grosse Schäden verursachen.»

Hinweis: Verdächtige Mücken können hier gemeldet werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen