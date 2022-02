In den Ostschweizer Impfzentren herrscht gähnende Leere

Pandemie «Wir werden keinen weiteren Impfstoff beim Bund beziehen»: In der Ostschweiz herrscht Impfflaute Wegen mangelnder Nachfrage reduzieren die Ostschweizer Kantone das Impfangebot. Schliessungen der Impfzentren sind aber noch nicht vorgesehen. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Gähnende Leere in den Ostschweizer Impfzentren. Bild: Kevin Roth

Die Impfnachfrage in der Schweiz lässt nach. Die aktuelle Entwicklung der Pandemie mit der milderen Omikron-Variante sowie die vom Bundesrat angekündigten Lockerungspläne haben in den vergangenen Tagen zu einer Impfflaute im ganzen Land geführt. Der Kanton Zürich etwa hat aufgrund des deutlichen Rückgangs der Impfnachfrage am Montag die Schliessung mehrerer Impfzentren angekündigt.

Wie reagiert die Ostschweiz?

Schrittweise Reduktion der Öffnungszeiten

Karin Faisst, Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Die Impfnachfrage nehme bereits «seit einiger Zeit» ab, bestätigt Karin Faisst, Impfchefin des Kantons St.Gallen. Sie sagt dazu:

«Wir werden keinen weiteren Impfstoff beim Bund beziehen.»

Laut Faisst mussten bis jetzt nur vereinzelt Impfdosen weggeworfen werden. Die Pop-up-Impfstellen in Rorschach, Uznach, Altstätten, Walenstadt und Wattwil schliessen per Ende Februar. «Die Impfzentren in Wil, St.Gallen, Jona und Buchs sind weiterhin geöffnet, allerdings mit reduzierten Öffnungszeiten», sagt Faisst. Auch Hausarztpraxen und Apotheken hätten ihr Impfangebot angepasst.

Der Informationsdienst des Kantons Thurgau sagt auf Anfrage:

«Der Rückgang ist auch bei uns spürbar.»

Die Anzahl wöchentlich verabreichter Impfungen im Thurgau belegt den Abwärtstrend. In der vergangenen Woche wurden 2079 Impfungen pro Woche verabreicht. Zum Vergleich: Drei Wochen zuvor waren es noch 9248.

Eine Schliessung des (einzigen) Impfzentrums in Weinfelden ist zwar noch nicht vorgesehen, doch die Impfzeiten werden reduziert. Ab kommender Woche bleibt das Impfzentrum sonntags geschlossen. In einem nächsten Schritt wird das Thurgauer Impfzentrum laut Informationsdienst – Stand jetzt – nur noch an einzelnen Tagen nachmittags oder vormittags geöffnet sein.

Impfschlusslicht Innerrhoden: Nur 20 Impfungen pro Tag

Markus Schmidli, stellvertretender Innerrhoder Kantonsarzt. Bild: PD

Im Appenzellerland zeichnet sich ein ähnliches Bild. Der stellvertretende Innerrhoder Kantonsarzt Markus Schmidli sagt:

«Das kantonale Impfzentrum wird nicht geschlossen, aber die Öffnungszeiten entsprechend der Nachfrage angepasst.»

Pro Woche würden momentan 20–30 Grundimmunisierungen verimpft. Boosterimpfungen wurden in der ersten Januarwoche 587 verabreicht, drei Wochen später nur noch 132.

Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

«Wie in der ganzen Schweiz stellen auch wir einen Rückgang der Impfungen fest», sagt Georg Amstutz, Leiter des Kommunikationsdienstes Appenzell Ausserrhoden. Die Impfzentren seien denn auch nicht mehr durchgängig geöffnet. Doch eine Schliessung der Impfzentren stünde derzeit noch nicht zur Debatte. Schon im vergangenen Sommer hat sich dieses Vorgehen laut Amstutz als erfolgreich bewährt.

«Nach reduziertem Betrieb konnte mit Aufkommen der neuen Welle der Betrieb der Impfzentren schnell und unkompliziert wieder hochgefahren werden.»

Appell an Impfmuffel

Trotz Impfflaute rufen die Ostschweizer Kantone die Bevölkerung nach wie vor auf, sich impfen zu lassen. Im Kanton St.Gallen gebe es nach wie vor Personen, die weder geimpft noch genesen seien, hält Karin Faisst fest. «Die Covid-19-Impfung verringert das Risiko einer Ansteckung und schützt vor einem schweren Krankheitsverlauf.» Die Leiterin des St.Galler Amtes für Gesundheitsvorsorge erinnert weiter an das Risiko von Long Covid.

«Eine Impfung kann Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung vermeiden.»

Franziska Kluschke, Kantonsärztin Appenzell Ausserrhoden. Bild: David Scarano

«Die Impfung ist und bleibt eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Bewältigung der Coronapandemie», ergänzt die Ausserrhoder Kantonsärztin Franziska Kluschke. Und:

«Eine Impfung verbessert auch beim Auftreten neuer Virusvarianten die immunologische Ausgangslage.»

Zudem unterstütze eine Impfung «den raschen und sicheren Aufbau einer Grundimmunität». Dies sei Grundvoraussetzung für den zeitnahen Übergang in die endemische Phase. Kluschke hält abschliessend fest: «Es gilt, die Zeit über den Sommer zu nutzen und diejenigen, die sich bisher nicht für die Impfung entscheiden konnten, abzuholen, um die bestehenden Impflücken vor dem Herbst bestmöglich zu verringern.»

