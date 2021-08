Was Ostschweizer Spitäler zu Tests und Impfpflicht sagen

Pandemie «Wir setzten auf Information und Überzeugung»: Was Ostschweizer Spitäler zu regelmässigen Coronatests und Impfpflicht fürs Personal sagen An den Ostschweizer Spitälern wird das Personal nicht regelmässig getestet. Ungeimpfte Besucherinnen und Besucher hingegen müssen sich teilweise testen lassen. Rossella Blattmann 30.08.2021, 05.00 Uhr

Das Ostschweizer Spitalpersonal wird nicht regelmässig getestet. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Geimpft, genesen, oder getestet: Diese drei G führen dieser Tage zu so mancher hitzigen Diskussion. Auch in der Ostschweiz gehen die Meinungen zum Covid-Zertifikat, insbesondere bezüglich der Ausweitung der Zertifikatspflicht, auseinander.

Weil es im Kantonsspital St.Gallen und in den drei Krankenhäusern der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland (SRRWS) immer mehr Coronapatienten gibt, haben beide Spitalregionen ein Besuchsverbot eingeführt. Besuche sind, wie in vorherigen Phasen der Pandemie, nur auf Voranmeldung und in Ausnahmefällen gestattet. Neu aber nur gegen Vorweisen eines gültigen Covid-Zertifikats.

Philipp Lutz, Kommunikationsbeauftragter Kantonsspital St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Keine gleichwertige Alternative

Wollen Ungeimpfte in St.Gallen, Altstätten, Grabs oder Walenstadt hospitalisierte Patientinnen oder Patienten besuchen, müssen sie sich testen lassen. Doch während für ungeimpfte Spitalbesucherinnen und -besucher kein Weg an einem Coronatest vorbeiführt, sieht die Lage beim Personal anders aus. Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen, sagt:

«Aktuell werden am Kantonsspital St.Gallen nicht geimpfte Mitarbeitende nicht regelmässig getestet.»

Das Spital schütze die Patientinnen und Patienten, indem die Mitarbeitenden die Hygienemassnahmen konsequent umsetzten. Krankheitsfälle beim Personal würden rückverfolgt und allfällige repetitive Tests von asymptomatischen exponierten Mitarbeitenden und Patientinnen und Patienten rasch eingeleitet, um Ausbrüche zu verhindern. «Es wird dort getestet, wo ein Nutzen vorliegt», sagt Lutz.

Gleichzeitig sei das Spital bestrebt, die Mitarbeitenden mittels transparenter Information und Aufklärung zur Impfung zu motivieren. Lutz sagt:

«Repetitive Testung ist keine gleichwertige Alternative zur Impfung.»

In der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland gilt dasselbe Testregime wie am Kantonsspital St.Gallen, wie es auf Anfrage heisst. In der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg (SRFT) sowie im Spitalverbund Ausserrhoden wurde noch kein Besuchsverbot eingeführt. Eine regelmässige Testpflicht für das ungeimpfte Spitalpersonal besteht auch in Wil, Wattwil sowie in Herisau keine.

Impfaufruf vom CEO

Doch wie viel Prozent des Spitalpersonals ist geimpft? «Bis zur Aufhebung der Impfstrasse am Kantonsspital St.Gallen Ende Juni 2021 war rund 60 Prozent des gesamten Personals zweimal geimpft», sagt Lutz. Es sei aber nicht erfasst worden, wer sich während dieser Zeit – und in der Folge auch nach dem 30. Juni – an anderen Stellen impfen liess. Man lasse deshalb aktuell den Impfstatus pro Organisationseinheit mittels Umfrage anonym erheben. «Aufgrund der ersten Rückmeldungen gehen wir davon aus, dass aktuell etwa 70 Prozent des gesamten Spitalpersonals geimpft sein dürfte», sagt Lutz. Die Erhebung laufe noch bis Mitte September, weshalb noch keine genaueren Angaben gemacht werden könnten.

Eine Impfpflicht ist bei sämtlichen Spitalregionen aktuell kein Thema. Kantonsspital-Mediensprecher Philipp Lutz sagt:

«Rein rechtlich würde es das Epidemiengesetz in der Schweiz wohl ermöglichen, für gewisse Personengruppen eine Impfpflicht zu verfügen.»

Doch so klar und eindeutig sei das nicht. Man halte sich an die Vorgaben der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) und plane aktuell keine Impfpflicht. «Dass aber eine Impfung von allen Mitarbeitenden erwartet wird, wurde intern klar kommuniziert», sagt Lutz. Sämtliche Mitarbeitenden hätten über mehrere Wochen hinweg die Möglichkeit gehabt, sich während der Arbeitszeit am Arbeitsort impfen zu lassen, hält Lutz fest. Neueintretende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden vom Personalärztlichen Dienst auf die Dringlichkeit der Impfung hingewiesen. «Zudem wurden alle Mitarbeitenden vom CEO direkt angeschrieben», sagt Lutz.

Andrea Bachmann, Leiterin Kommunikation der SRRWS, zeichnet ein ähnliches Bild. Zirka 60 Prozent der Mitarbeitenden seien geimpft oder genesen. Da die SRRWS seit März nicht mehr selbst impfe, könne sie nicht genau sagen, wie viele Mitarbeitende seither in den Impfzentren geimpft worden seien. Bachmann ergänzt:

«Statt Impfpflicht setzen wir auf Information und Überzeugung.»

Barbara Anderegg, Kommunikationsbeauftragte SRFT. Bild: PD

Auch die Mitarbeitenden der Spitäler Wil und Wattwil wurden laut Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation der SRFT, via Mail vom CEO zum Impfen aufgerufen.

«Testpflicht am Arbeitsplatz befürworte ich absolut»

Nicht geimpfte Besucherinnen und Besucher müssen sich testen lassen, wenn sie kranke Verwandte besuchen wollen, das ungeimpfte Spitalpersonal hingegen wird nicht regelmässig getestet, und eine Impfpflicht besteht auch keine. Edith Wohlfender, Thurgauer Kantonsparlamentarierin (SP/Kreuzlingen) und Geschäftsleiterin der Ostschweizer Sektion des Berufsverbands Pflege (SBK), sagt dazu:

«Der SBK hat die Pflegenden aufgerufen, sich impfen zu lassen. Eine generelle Impfpflicht hingegen kann in der Schweiz bis jetzt nicht eingefordert werden, da die Integrität zu wahren ist.»

Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin der Ostschweizer Sektion des Berufsverbands Pflege (SBK SG/TG/AR/AI). Bild: Donato Caspari

In Genf müssen Pflegefachpersonen, die sich weder testen noch impfen lassen wollen, seit vergangener Woche mit einer Geldbusse rechnen. Wie diese Sanktion letztendlich ausgehen werde, sei noch offen. Sie nehme an, dass es Rechtsstreitigkeiten geben werde, sagt Wohlfender. Und ergänzt:

«Testpflicht am Arbeitsplatz befürworte ich absolut.»

Sie stelle fest, dass entweder Impfen oder Testen für nicht Genesene eine hohe Akzeptanz habe.

Thurgau: Ab Montag nur mit Zertifikat

Ob die Spital Thurgau AG die Einführung eines Besuchsverbots plant und wie das Testregime für ungeimpftes Personal aussieht, bleibt unklar. Eine Anfrage blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Jedoch sind jegliche Besucherinnen und Besucher ab Montag nur mit Zertifikat zugelassen, wie es auf der Website der Spital Thurgau AG heisst. Patientenbesuche ohne gültiges Zertifikat seien, abgesehen von genau definierten Ausnahmen, nicht möglich.