Bund zahlt keine Coronatests mehr: Für St.Gallen kein Problem

Pandemie «Wir können damit gut leben»: St.Galler Gesundheitsdirektor über Entscheid des Bundes, keine Covid-Tests mehr zu zahlen Seit dem 1. Januar 2023 kommt der Bund nicht mehr für Covid-Tests auf. So hat es das Parlament in der Wintersession entschieden. Für einige Kantone kam dieser Schritt zu früh. Regierungsrat Bruno Damann, der dem St.Galler Gesundheitsdepartement vorsteht, sieht darin kein Problem. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 12.01.2023, 18.39 Uhr

Wer sich heute auf Covid testen lassen will, muss selber dafür aufkommen. Nur in bestimmten Fällen übernehmen Krankenkassen die Kosten. Bild: Sandra Ardizzone/ AGR

Von der Covid-Pandemie, die über zwei Jahre hinweg auch das Leben der St.Galler Bevölkerung bestimmt hat, ist 2023 nicht mehr viel übrig. Das Thema Impfung ist aus den täglichen Gesprächen weitgehend verschwunden, genauso die Testzentren aus den Innenstädten. Wohl ist das der Grund, weshalb sich das Parlament in der Wintersession 2022 dazu entschieden hat, die Kosten für repetitive Covid-Tests ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr zu übernehmen.

Kritik kam von der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) der Kantone. Dort hätte man es begrüsst, wenn der Bund keinen «abrupten Systemwechsel in der kalten Jahreszeit» vorgenommen hätte, sagt der Sprecher der GDK, Tobias Bär zu CH Media. Man hätte damit lieber bis März gewartet, ergänzt er. Auch der Präsident der GDK, Lukas Engelberger, der dem Gesundheitsdepartement Basel-Stadts vorsteht, übt Kritik.

«Man hätte auch bis Frühling warten können»

Der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann schliesst sich dieser Kritik nur teilweise an: «Es ist sicher kritisch, dass man diese Entscheidung so kurzfristig getroffen hat», sagt er. Er würde auch den Zeitpunkt als nicht ideal bezeichnen. Zumal sich Infektionskrankheiten im Winter schneller verbreiteten und gerade eine Grippewelle im Gange sei. Womöglich verunsichere es zudem einige Leute, dass ihre Tests nicht mehr kostenlos seien. Gemäss Damann hätte man damit auch bis Frühling warten können.

Trotzdem sagt er:

«Wir sehen es nicht so kritisch wie andere Kantone.»

Er sei schon lange dafür, dass sich nur noch Menschen testen lassen, die einer Risikogruppe angehören. Wird der Test ärztlich angeordnet, würden die Kosten von der Krankenkasse übernommen. «So haben wir es auch in der kantonalen Vernehmlassung empfohlen», sagt er. «Wir können mit dem Entscheid des Bundes also gut leben.»

Flächendeckendes Testen nicht sinnvoll

Doch was, wenn plötzlich eine neue Covid-Welle ausbricht? Wäre die Test-Infrastruktur schnell wieder einsatzbereit? Laut Damann ist das flächendeckende Testen überhaupt nicht «matchentscheidend». «Glaubt man der Wissenschaft, hat die ganze Testerei nicht viel gebracht», sagt er. In so einem Fall müsste man stattdessen wieder auf Abstands- und Hygieneregeln sowie Schutzmasken zurückgreifen.

Jetzt könne man aber in den Normalzustand zurückkehren, sagt Damann. «Bei einer Grippewelle testen wir schliesslich auch nicht jede Person auf Influenza.» Er glaube, dass die Ärzteschaft im Kanton genau wisse, bei welcher Person ein Test medizinisch nötig sei und bei welcher nicht.

«Auch die Spitäler sind wegen Covid nicht stärker belastet», ergänzt Damann. Die Immunität sei mittlerweile hoch genug. Bei einer erneuten Welle würde das Gesundheitssystem wahrscheinlich nicht an den Anschlag kommen. Es sei eher ein Problem für die Arbeitgeber, da diese dann mit vielen Ausfällen zu rechnen hätten.

Testzentren brechen schweizweit weg – auch hier?

Der Entscheid, die Kosten für Covid-Tests nicht mehr zu übernehmen, hatte Folgen für mehrere Testzentren in der Schweiz. Die Kantone Solothurn und Baselland schlossen ihre Zentren auf Ende 2022. Die Anzahl an Tests hat sich schweizweit über Neujahr halbiert. Wie sieht die Lage im Kanton St.Gallen aus?

Bruno Damann sagt: «Der Kanton St.Gallen hatte keine eigenen Zentren.» Teils hätten Spitäler welche aufgebaut oder private Firmen hätten Tests angeboten. Soweit er wisse, hätten die meisten davon mittlerweile aufgehört. Dies könne er aber nicht mit Sicherheit sagen, weil diese dafür keine Bewilligungen brauchten.

Seit kurzem sei dies aber anders, schreibt die Kommunikationsstelle des Kantons auf Nachfrage. Nach der Ankündigung einer Bewilligungspflicht im Herbst 2022 sei der Grossteil der Testzentren von den Betreibern geschlossen worden. Grund dafür sei vor allem die tiefere Nachfrage an Tests. Aktuell gebe es noch zwei Anbieter mit drei Teststellen. Bei diesen gehe man aber davon aus, dass sie das Angebot bald beenden.

Hausarzt oder Apotheke

Auf seiner Website informiert der Kanton St.Gallen über weitere Möglichkeiten, sich testen zu lassen. Dort wird aber auch darauf hingewiesen, dass es im Kanton St.Gallen aktuell keine Testempfehlung gibt. Wenn man einen Antigen- oder PCR-Test benötige, solle man sich an den Hausarzt beziehungsweise die Hausärztin wenden. Auch in einer Reihe von Apotheken oder Laboren könne man noch sich testen lassen. Diese sind dort aufgelistet.

Die Preise reichen gemäss deren Websites von etwa 135 bis 150 Franken. Antigen-Schnelltests kosten in den meisten Apotheken um die 36 Franken.

