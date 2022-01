Die Ostschweizer Kantone wappnen sich für die Omikron-Welle

Pandemie Vor der grossen Omikron-Welle: Die Ostschweiz zwischen vorsichtigem Optimismus und Alarmbereitschaft Schwierige Prognosen und akute Personalausfälle: Die Lage ist labil, wie die Bundesratssitzung vom Mittwoch zeigte. Die Ostschweizer Kantone fühlen sich gewappnet. Noemi Heule Jetzt kommentieren 12.01.2022, 19.05 Uhr

Aktuell ist die Belegung der Ostschweizer Intensivstationen stabil. Bild: Reto Martin (Münsterlingen, 4. Februar 2021)

Die Omikron-Welle rollt auf die Ostschweiz zu. Wie gross diese Welle tatsächlich sein wird, darüber gehen die Schätzungen auseinander. 1000 bis 10'000 zusätzliche Hospitalisationen erwartet die wissenschaftliche Taskforce des Bundes allein innert Wochenfrist in der ganzen Schweiz. Diese Spannbreite erschwert die Vorbereitung auf die kommenden Tage. «Die Situation bleibt schwierig zu deuten», sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch vor den Medien. Diese Unsicherheit zeigt sich auch in den Kantonen. Sind sie und insbesondere die Spitäler vorbereitet?

Es sei schwierig Prognosen zu stellen, heisst es aus dem Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen. Aktuell seien die Fallzahlen sowie die Belegung der Intensivstationen stabil. 2220 Neuansteckungen pro 100'000 Einwohner verzeichnete der Kanton in den letzten zwei Wochen. Nur wenige mehr als im Kanton Thurgau, während der Schweizer Schnitt bei 3426 liegt. Im Kanton St.Gallen befinden sich derzeit 15 Personen mit Covid-19 auf der Intensivstation, neun Plätze sind frei. Im Thurgau sind noch drei Intensivbetten frei.

Bisherige wissenschaftliche Daten deuten zwar darauf hin, dass Ansteckungen mit Omikron milder verlaufen als jene mit früheren Virus-Varianten. Wegen der hohen Infektionszahlen werden aber gravierende Personalausfälle erwartet. So warnte das Bundesamt für Gesundheit Anfang Woche die kantonalen Gesundheitsdirektoren davor, dass 10 bis 15 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung ausfallen könnten.

Kantone begrüssen Verkürzung der Quarantänefristen

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin. Bild: Tobias Garcia

Dass der Bundesrat mit Blick auf diese Zahlen die Isolations- und Quarantänefristen neu auf fünf Tage verkürzt hat, begrüsst man in der Ostschweiz. Die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren seien mit dieser Forderung bereits vergangene Woche an den Bund gelangt und nun entsprechend erfreut über die Umsetzung, sagt der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin. Die Massnahmen, die der Bundesrat am Mittwoch in die Vernehmlassung schickte, werde man im Kreis der Ostschweizer Gesundheitsdirektoren besprechen und gemeinsam kommunizieren.

Der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer. Bild: Michel Canonica

«Wir stehen Gewehr bei Fuss und tun alles daran, der kommenden Welle entgegenzutreten», sagt er zur aktuellen labilen Lage. Die Spitäler seien trotz gehäufter Personalausfälle vorbereitet, so Martin. «Die Kapazitäten sind derzeit ausreichend», heisst es auch aus St.Gallen. «Wir gehen aktuell davon aus, dass die Kapazitäten mit den getroffenen Massnahmen – trotz hoher Fallzahlen, aber aufgrund milderer Krankheitsverläufe – ausreichen werden», lässt sich der Ausserrhoder Gesundheitschef Yves Noël Balmer zitieren. Man gehe Stand heute davon aus, dass die vom Bundesrat am Mittwoch kommunizierte Massnahme der Isolations- und Quarantäneverkürzung ausreichend sei.

Keine Zwangsrekrutierung geplant

Während die Ostschweizer Kantone besorgt optimistisch klingen, bereitet der Kanton Graubünden die Zwangsrekrutierung von Pflegepersonal vor. Es sei davon auszugehen, dass die starke Zunahme der Coronafälle die personellen Ressourcen in den Pflegeberufen an ihre Grenzen bringen werde, sagte die Kantonsregierung am Mittwoch. Alle Personen mit Wohnsitz im Kanton, die einen Abschluss als Pflegefachperson haben und derzeit nicht im Beruf tätig sind, sollen verpflichtet werden, sich bei den Behörden zu melden. Der Kanton gehört mit 6033 Fällen pro 100'000 Einwohner momentan zu den schweizweiten Sorgenkindern.

Eine solche Massnahme auf Geheiss der Kantonsregierung ist in den Nachbarkantonen nicht vorgesehen. «Die einzelnen Institutionen haben sich seit Beginn der Pandemie innerbetrieblich auf solche Situationen vorbereitet», heisst es aus Ausserrhoden. Derzeit stehe man in engem Austausch mit den Spitälern. «Es besteht eine Eskalationsplanung wie im Fall einer Zuspitzung vorgegangen wird, auch in Bezug auf das Personal.»

«Wir setzen auf Freiwilligkeit», sagt auch Urs Martin. Bereits jetzt verfüge der Kanton Thurgau über einen Pool von 50 bis 70 Freiwilligen – zum Grossteil Pensionierte aus dem Gesundheitssektor –, welche sich auf einen früheren Aufruf des Kantons gemeldet hätten und heute etwa beim Impfen aushelfen würden.

Der Personalengpass spitzt sich zu Bereits Ende der vergangenen Woche sprach das Kantonsspital St.Gallen von einem besorgniserregenden Anstieg der Krankheitsausfälle. Das Departement Pflege verzeichnet in einer gewöhnlichen Grippewelle einen Personalausfall von rund 90 Mitarbeitenden. Nachdem dieser bereits am Freitag auf 130 Personen stieg, waren es am Dienstag bereits 151 – davon sind 49 wegen Covid-19 ausgefallen. «Es gab nochmals eine Zunahme, aber nicht mehr mit der gleichen Dynamik wie noch letzte Woche», beschwichtigt Mediensprecher Philipp Lutz. Die Situation bleibe aber labil. «Wir konnten den akuten personellen Engpass am Freitag und über das Wochenende dank der grossen internen Solidarität und Hilfsbereitschaft wie angestrebt letztlich trotz aller Herausforderungen überbrücken.» Die spitalinterne Taskforce reagierte mit einem neuerlichen Appell, elektive Eingriffe zu reduzieren. Dieser werde von allen Kliniken und Zentren mitgetragen. Zudem wurden die bestehenden Massnahmen bis zum 7. Februar verlängert. So wurden zusätzliche postoperative Überwachungsplätze im Aufwachraum sowie zusätzliche nichtinvasive Beatmungsmöglichkeiten in der Pneumologie geschaffen. Diese Massnahmen hätten sich bewährt, ob weitere nötig sein werden, hänge von der kommenden Entwicklung ab.

