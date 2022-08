Fast keine Covid-Patienten auf Ostschweizer Intensivstationen

Pandemie «Über mehrere Tage kein einziger Covid-Patient»: So sieht die Coronasituation auf den Ostschweizer Intensivstationen aus Die Coronapandemie neigt sich langsam ihrem Ende zu. Dieser Umstand scheint sich auch anhand des St.Galler Kantonsspitals zu bestätigen. Auf dessen Intensivstation beträgt die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten seit Mai immer mal wieder null. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Die Pandemie neigt sich laut einigen Experten langsam dem Ende zu. Spüren das auch die Ostschweizer Spitäler? Bild: Michel Canonica

«Es ist extrem dicht auf den Intensivstationen.» So wurde Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen (KSSG), vor knapp einem Jahr in dieser Zeitung zitiert. Zu der Zeit war die Angst gross, dass die Ostschweizer Intensivstationen schon bald ihre Belastungsgrenze erreichen. Die freien Betten waren sogar so knapp, dass gewisse elektive Operationen verschoben werden mussten. Auch die Thurgauer und die Appenzeller Intensivstationen waren am Anschlag.