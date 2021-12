Pandemie Neue Coronamassnahmen in der Ostschweiz: Der kleinste gemeinsame Nenner ist nicht genug Zurück zu den Masken: Die Ostschweizer Kantone einigen sich auf gemeinsame Massnahmen. Sie sind wenig einschneidend – und fast schon überholt. Noemi Heule 1 Kommentar 01.12.2021, 15.42 Uhr

Die Ostschweizer Kantone setzen wieder auf das Tragen von Masken. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Zum ersten Mal überhaupt vermeldet der Kanton St.Gallen diese Woche tägliche Fallzahlen im vierstelligen Bereich. Zum ersten Mal seit vergangenem Winter ist die Zahl der Hospitalisationen wieder dreistellig. Die Lage ist beunruhigend, die Aussicht düster – zumal die Zahl der Coronapatienten in den Spitälern dem Anstieg der Fallzahlen mit Verzögerung folgt.

Dass die Lage ernst ist, unterstreichen die Ostschweizer Regierungen mit einem gemeinsamen Auftritt, mit gemeinsam erarbeiteten Massnahmen. Wer von dem Grossaufgebot an Regierungsräten aus St.Gallen, Thurgau und beider Appenzell allerdings einen grossen Wurf erwartete, wurde enttäuscht. Vielmehr hat man sich auf den kleinsten Nenner geeinigt.

Eine Ausweitung der Maskenpflicht auf Innenbereiche kennen bereits viele Kantone – etwa Bern, Genf und beide Basel. Aargau, Schaffhausen, Schwyz oder Zürich reagieren auf die zahlreichen Ausbrüche an Schulen derweil mit repetitiven Tests. Dass St.Gallen im Gegensatz zur restlichen Ostschweiz aus dem Bündnis ausschert und auf diese Massnahme verzichtet, ist unverständlich. Schliesslich sind Spucktests für die Schulkinder weniger einschneidend als Masken im Unterricht, Freizeitquarantäne oder gar Fernunterricht.

Repetitives Testen könnte dennoch bald Realität sein, genauso wie eine Homeoffice-Pflicht oder eine Ausweitung der Zertifikatspflicht, wie sie der Bund am Dienstag skizzierte. Nachdem die Landesregierung vergangene Woche die Kantone an ihre Verantwortung erinnerte, nimmt sie nun das Steuer wieder selbst in die Hand. Und drückt gleichzeitig kräftig aufs Gas: Bereits am Freitag will sie neue nationale Massnahmen beschliessen.

Die Ostschweizer Kantone kommen mit ihrer Strategie der kleinen Schritte (einmal mehr) zu spät. Dass die neuen Massnahmen – am Dienstag angekündigt, am Mittwoch präsentiert, ab Donnerstag gültig – am Freitag mit dem Bundesratsentscheid wohl bereits wieder überholt sind, ist eine weitere absurde Episode im pandemiebedingten Kompetenzgehader zwischen Bund und Kantonen.

Das Vorpreschen des Bundes zeigt aber auch, dass die Massnahmen der Ostschweizer Kantone nicht ausreichen. Eine erweiterte Maskenpflicht ohne weitere einschneidende Einschränkungen tut zwar den wenigsten wirklich weh, sie wird aber auch keine grosse Wirkung erzielen. Und die könnten gerade die Ostschweizer Kantone gut gebrauchen, gehören doch St.Gallen, Thurgau und beide Appenzell momentan zu den Schweizer Schlusslichtern, was die Impfquote betrifft, während sie bei den Fallzahlen unrühmliche Spitzenpositionen erreichen.

1 Kommentar Roman Lüthi vor 26 Minuten 1 Empfehlung "Eine erweiterte Maskenpflicht ... tut zwar den wenigsten wirklich weh, sie wird aber auch keine grosse Wirkung erzielen" - Genau so sehe ich das auch. Wieso macht man dies überhaupt? Weil andere Kantone dies auch machen? Kommt mir so vor. - Wieso kann man nicht wirklich einschneidende Massnahmen nach dem Beispiel Oesterreichs verordnen? Aber nicht alle gleichzeitig, sonst weiss man - bei sinkenden Fallzahlen - nämlich immer noch nicht, welche Massnahmen letzendlich zu einer positiven Entwicklung geführt haben. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen