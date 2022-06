«Corona-Hilfe» wird im Kanton St.Gallen per Ende Juni eingestellt

Pandemie «Nachfrage sinkt»: Kanton St.Gallen beendet «Corona-Hilfe» per Ende Juni Seit Mitte April 2021 können St.Gallerinnen und St.Galler, die von der Corona-Krise existenziell betroffen sind, ein Gesuch um finanzielle Corona-Hilfe stellen. Nachdem die Gemeinden konsultiert worden sind und die Nachfrage sinkt, hat der Kanton St.Gallen nun entschieden, diese finanzielle Unterstützung einzustellen. Bis am 30. Juni können noch Gesuche gestellt werden. 09.06.2022, 09.57 Uhr

Alleinerziehende waren besonders stark betroffen von den Pandemie-Einschränkungen. Bild: Pius Amrein

Die «Corona-Hilfe» im Kanton St.Gallen richtet sich an Privatpersonen, die aufgrund der Corona-Krise in Schwierigkeiten sind. Neben Beratung können diese unter bestimmten Bedingungen finanzielle Unterstützung beantragen. «In den letzten Monaten ist die Nachfrage nach der Corona-Hilfe gesunken», heisst es in einer Mitteilung des Departementes des Innern. Auch eine Befragung bei den Gemeinden habe gezeigt, dass der Bedarf derzeit als gering angesehen werde. Gleichzeitig sei die epidemiologische Entwicklung nach wie vor günstig.