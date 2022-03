Oberster Schulleiter Thomas Minder zieht Fazit nach Corona

Pandemie-Ende «Ich befürchte, dass die Schere zwischen den Schülern weiter aufgegangen ist»: Oberster Schulleiter der Schweiz zieht nach zwei Jahren Pandemie ein Fazit Thomas Minder ist Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz. Im Interview sagt er warum die Pandemie bei Schülern aus schwierigen sozialen Verhältnissen tiefere Spuren hinterlassen hat und warum er trotzdem nichts davon hält, sie mehr büffeln zu lassen. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Thomas Minder, Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (VSLCH). Bild: Tobias Garcia

Zwei Jahre lang hat Corona den Schulbetrieb auf den Kopf gestellt. Zu Beginn der Pandemie wurden die Schulen vorübergehend geschlossen. Ende letzten Jahres grassierte das Virus unter Kindern und Teenagern so stark wie in keiner anderen Altersgruppe. Jeder dritte Coronafall ging auf die unter 19-Jährigen zurück. Tausende Schülerinnen und Schüler sassen zeitweise zu Hause in Quarantäne, entsprechend fiel auch Lehrpersonal immer wieder aus. Thomas Minder, Schulleiter der Volksschulgemeinde Eschlikon und Präsident des Verbands der Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz, zieht das Fazit nach zwei Jahren Corona.

In einem Gastkommentar in der NZZ im vergangenen März, ein Jahr nach Beginn der Pandemie, schrieben Sie, dass man zuversichtlich sein dürfe, «dass die Kinder am Ende von elf Jahren Volksschule ohne Know-how-Lücken in die Berufswelt einsteigen können». Sind Sie ein Jahr später immer noch so zuversichtlich?

Thomas Minder: Absolut. Allfällige Defizite werden bei den jüngeren Kindern im Laufe der Schulzeit problemlos wieder ausgeglichen. Für die Jugendlichen, die am Schluss ihrer Schulkarriere stehen, muss man das etwas differenzierter anschauen.

Inwiefern?

Das Ausfallen der Schnupperlehren zum Beispiel war für viele Jugendliche, die sich in der Berufsfindungsphase befanden, sicher ein Stolperstein. Aber grundsätzlich sind die acht Wochen Schulschliessung und die coronabedingten Einschränkungen nur ein Tropfen auf den heissen Stein. In der Schweiz hatten wir grosses Glück, dass die Schulen offen geblieben sind und praktisch durchgehend fast normaler Unterricht stattfinden konnte. In manchen Nachbarländern waren die Schulen fast ein Jahr lang geschlossen. Das ist etwas völlig anderes.

Dennoch berichten Anbieter von Nachhilfeunterricht, dass die Nachfrage stark zugenommen hat. Wie erklären Sie das?

Ich glaube nicht, dass hier ein direkter Zusammenhang besteht. In vielen Fällen denke ich, dass Kinder oder Eltern das Gefühl haben, dass während der Pandemie etwas verpasst wurde, was nun aufgeholt werden muss. Meist ist dem aber nicht so.

Zwei Jahre Pandemie mit Quarantänen, Ausfällen und Fernunterricht haben also bei den Schülerinnen und Schülern keinerlei Defizite hinterlassen?

Bei den meisten trifft das zu. Allerdings befürchte ich, dass die Schere weiter aufgegangen ist. Für Kinder, die ohnehin schon Probleme in der Schule hatten, stellte die Pandemie eine zusätzliche Herausforderung dar.

Können Sie das ausführen?

Ein paar Beispiele: Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen, Familien mit Flüchtlingstraumata, manchmal verknüpft mit kulturell bedingten Herausforderungen wie besonderen Erziehungsstilen oder Traditionen, haben ohnehin schon Mühe in der Schule. Die Pandemie hat dies leider verstärkt und die Gefahr erhöht, den Anschluss zu verlieren. Hier gilt es den Fokus zu setzen, um dies zu verhindern.

Wie können während der Pandemie entstandene Defizite aufgearbeitet werden?

Es geht vor allem darum, diese Kinder im Schulalltag zu begleiten. Mit mehr und gezielter Aufmerksamkeit. Das kann einerseits durch bestimmte Schulmodelle erreicht werden, aber insbesondere müssen ausgebildete Heil- oder Sozialpädagoginnen und -pädagogen Zeit mit ihnen verbringen und sie eng betreuen. Es braucht also vor allem mehr Fachkräfte.

Fachkräfte sind teuer.

An Thurgauer Schulen wurden während mehrerer Monate repetitive Covid-Testungen durchgeführt und dafür wöchentlich vermutlich sechsstellige Beträge ausgegeben. Dieses Geld wurde scheinbar locker gesprochen. Es war angesichts der Situation sicherlich auch notwendig, doch stellen Sie sich vor, was man mit derartigen Beträgen bewirken könnte, wenn man damit gezielt Kindern mit Defiziten helfen würde. Wenn es jedoch ausserhalb von Corona um Bildungsgelder geht, sind die Kantone nicht im gleichen Masse spendierfreudig.

Stefan Wolter, Professor für Bildungsökonomie und Corona-Taskforce-Mitglied, hat gemäss «20 Minuten» «regelmässige, vergleichende und standardisierte Lernstandserhebungen» gefordert, damit Lehrpersonen «eruieren könnten, ob ein Leistungsabfall stattgefunden hat». Würden tatsächlich Defizite festgestellt, müsse die Schule ihnen am freien Nachmittag Angebote bieten, um den Stoff aufzuholen. Was halten Sie von Wolters Vorschlag?

Ich kann Wolters Ansatz gut nachvollziehen und aus Bildungsforschungssicht macht es auch durchaus Sinn. Aber aus pädagogischer Sicht finde ich das fragwürdig.

Warum?

Die Schule muss auch ein Stück weit ein Schonraum für die Kinder sein. Der Tag, an dem sie mit dem Ernst des Lebens konfrontiert werden, wird früh genug kommen. Sie an ihren freien Nachmittagen büffeln zu lassen, weil Sie wegen Corona vermeintliche Bildungslücken haben, ist meines Erachtens kontraproduktiv.

Und die Lernstandserhebung?

Ich bin selbst ein Zahlenmensch und Daten dieser Art wären sehr hilfreich. Aber Tests sind immer auch mit Druck für die Schülerinnen und Schüler verbunden, der heute ohnehin schon gross genug ist. Ein Bildungsmonitoring und eine Engmaschigkeit, wie sie Wolter vorschlägt, ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Aber sie hat die Kehrseite, dass die Kinder zu stark beansprucht würden.

Im September 2020 sagten Sie zu dieser Zeitung, in Bezug auf die Entwicklung der Schule könne man bei Corona «fast schon von einem Glücksfall reden». Denn die Lage habe im Eiltempo massgebliche Veränderungen herbeigeführt. Sehen Sie das eineinhalb Jahre später immer noch so?

Die Lernkurve der Schulen war gross. Durch Corona macht man sich vielerorts nun Gedanken, wie die Schule der Zukunft aussehen soll. Man hat realisiert, dass das, was man die letzten 150 Jahre gemacht hat, nicht mehr zukunftsträchtig ist. Ausserdem hat der Einsatz von neuen Technologien im Klassenzimmer einen enormen Sprung erlebt. Davor waren einige Lehrpersonen skeptisch, hielten sich nicht für genug technikaffin. Mit der Pandemie gab es plötzlich keine Alternative mehr und das Personal hat sich der Kinder Willen extrem schnell angepasst und getan, was nötig war, um den Unterricht zu ermöglichen.

Die Ostschweizer Kantone waren während der Pandemie mit dem Verhängen von Schutzmassnahmen an Schulen vergleichsweise zögerlich. Wie beurteilen Sie diese Strategie?

Ich habe die eher moderate Strategie begrüsst, da diese auch meiner persönlichen Haltung entspricht. Die Entscheidungen waren nicht immer perfekt, aber die Ostschweizer Kantone haben es grundsätzlich gut gemeistert. Das eigentliche Problem waren nicht die einzelnen Kantonsentscheide, sondern dass jeder Kanton seine eigene Schiene gefahren ist.

Erklären Sie.

Jeder Kanton hat seinen eigenen Kantonsarzt oder seine eigenen Spezialisten konsultiert und war am Ende schlauer als der andere. So hat jeder etwas anderes gemacht und am Ende war es ein grosser unkoordinierter Flickenteppich. Im Kanton Zürich wurde es gar den einzelnen Schulen überlassen, welche Massnahmen sie übernehmen wollten. Das ist Unsinn. Man hätte das ganz klar national regeln müssen. Hätte es eine einheitliche Politik zu den Massnahmen an den Schulen gegeben, hätte man auf diese verweisen und auch viele Diskussionen mit Eltern vermeiden können.

Sollte man das Schulsystem in der Schweiz zentralisieren und dem Bund unterstellen?

Ich bin ein absoluter Befürworter des Föderalismus. Er ist eine der grossen Stärken unseres Landes. Doch es gibt Grenzen. Dazu gehören beispielsweise die Zeugnisse, die von Kanton zu Kanton unterschiedlich sind.

Sie haben Diskussionen mit Eltern angesprochen. Immer wieder protestierten Eltern auf Schularealen gegen übertriebene Massnahmen, andere beschwerten sich, dass man ihre Kinder mit zu lockeren Massnahmen durchseuchen würde. Hat Corona das Verhältnis zwischen Eltern und Schulen nachhaltig verändert?

An meiner Schule habe ich diesen Eindruck nicht, aber ich glaube, vereinzelt ist das schon passiert. Wenn man eine so militante Elternschar hat, wie es an manchen Ostschweizer Gemeinden der Fall war, ist es für die Schulen extrem schwierig, das abzufedern. Doch es bleibt nichts anderes übrig, als den Dialog zu suchen und für möglichst alle Seiten Empathie zu zeigen.

