Ostschweizer Kantonsspitäler warten mit genereller Maskenpflicht

Pandemie Die Covid-Herbstwelle kündigt sich an – Ostschweizer Kantonsspitäler warten aber noch mit genereller Maskenpflicht Die Coronazahlen in der Schweiz steigen nach längerer Zeit wieder und damit die Angst vor einer Herbstwelle. Die Ostschweizer Kantonsspitäler sehen zwar noch keinen Handlungsbedarf. Sollten die Fallzahlen aber weiter steigen, erwägen sie erneut die Einführung einer Maskenpflicht. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 21.10.2022, 12.00 Uhr

Die Intensivstation des Kantonsspitals St.Gallen – wird sie sich im Winter wieder füllen? Bild: Michel Canonica

Praktisch während des ganzen Sommers wurde vor einer erneuten Coronawelle im Herbst und Winter gewarnt. Betrachtet man die neuesten Infektionszahlen, steht diese wohl kurz bevor. Je 1600 Neuinfektionen meldete das BAG diese und letzte Woche für den Kanton St.Gallen. Dies sind rund ein Drittel mehr als vor drei Wochen.

Erinnerungen an den vergangenen Winter werden wach. Bereits Anfang Dezember waren einige Intensivstationen in der Region am Anschlag. Viele Betten waren belegt von ungeimpften Coronapatienten. Es fehlte an Personal. Droht den Ostschweizer Spitälern wieder ein harter Winter?

Kaum schwere Verläufe

«Dass die Infektionszahlen zunehmen, war zu erwarten», sagt Philipp Lutz, Medienbeauftragter des Kantonsspitals St.Gallens (KSSG). Bisher habe dies aber nur zu einem leichten Anstieg der Hospitalisationen geführt. Momentan würden im KSSG 13 Patientinnen und Patienten aufgrund einer Covid-Infektion isoliert. Davon eine Person auf der Intensivstation. «Schwere Verläufe beobachten wir kaum noch», sagt er. Es könne zwar noch niemand verbindlich prognostizieren, was uns in den kommenden Wochen erwartet.

Philipp Lutz, Mediensprecher Kantonsspital St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

«Sicher ist jedoch, dass wir eine sehr grosse Immunität in der Bevölkerung haben. Für besonders gefährdete Personen besteht zudem die Möglichkeit einer Auffrischimpfung.»

Auch krankheitsbedingte Personalausfälle seien auf einem stabilen und nicht überdurchschnittlich hohen Niveau, sagt Lutz. Aber: «Der schweizweite Mangel an Fachpersonal, insbesondere in der spezialisierten Pflege, ist und bleibt eine Herausforderung.» Eine Überlastung der Intensivstation läge demnach nicht an einem Mangel an Spitalbetten, sondern am Fachkräftemangel.

Eine Verschärfung der Coronaregeln wird es laut Lutz im Moment nicht geben, trotz der steigenden Zahlen. Die herrschenden Hygieneregeln würden gut befolgt. Bei Covid-Symptomen müssten Patientinnen und Patienten oder Mitarbeitende eine Maske tragen.

«Auch beim Auftreten von Übertragungen im Spital oder bei Häufungen von Covid-Fällen gilt auf betroffenen Stationen eine Maskenpflicht.»

Dies habe sich bisher bewährt, sagt Lutz. Weil die Anzahl im Spital übertragener Covid-Fälle tief sei, wäre die Einführung einer generellen Maskenpflicht am KSSG nicht nötig. Die Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene würde die Situation und die weitere Entwicklung der lokalen Epidemiologie aber weiterhin laufend überwachen. «Wir schliessen weitere Massnahmen nicht aus.»

Moderater Anstieg in Thurgauer Spitälern

Rolf Zehnder, CEO Spital Thurgau. Bild: PD

Im Fall der Thurgauer Kantonsspitäler gibt Rolf Zehnder, CEO von Spital Thurgau, Auskunft. Laut ihm sind in den Spitälern Frauenfeld und Münsterlingen zirka 30 Patienten wegen Corona hospitalisiert, davon vier auf der Intensivstation. Zu den höheren Infektionszahlen im Kanton sagt Zehnder:

«Die Fallzahlen steigen. Der Anstieg ist aber noch vergleichsweise moderat.»

Die Gefahr eines schwierigen Winters gehe auch im Thurgau vom Fachkräftemangel aus. «Sollte überdurchschnittlich viel Personal krankheitshalber ausfallen, wird es zu Bettengpässen und Absagen von verschiebbaren Eingriffen in den Spitälern kommen», sagt Zehnder.

Anders als im KSSG muss das Spitalpersonal in den Thurgauer Kantonsspitälern konsequent Masken tragen, wenn es zum direkten Patientenkontakt kommt. «Sollten die Fallzahlen weiter steigen, werden wir an unseren Spitälern sehr schnell wieder eine Maskenpflicht für Mitarbeitende, Besucher und falls möglich für Patienten einführen.»

Vier Bedingungen für Maskenpflicht

Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation beim Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Über die Covid-Situation im Spital Herisau sagt Mediensprecher Alain Kohler: «Im Spital Herisau spüren wir aktuell keinen signifikanten Anstieg. Dies weder bei den Patienten noch bei den Mitarbeitenden.» Die Zahlen bewegten sich laut Kohler in den letzten Wochen und Monaten im einstelligen Bereich. Aktuell seien fünf Patienten mit einer bestätigten Infektion oder mit Verdacht auf Ansteckung hospitalisiert. «Keine dieser fünf Personen befindet sich auf der Intensivstation», so Kohler. Auch das Spital Herisau rechne aktuell nicht damit, aufgrund ansteigender Infektionszahlen Betten schliessen zu müssen.

Eine Maskenpflicht gebe es im Spital Herisau nicht. Diese werde erst eingeführt, wenn eine von vier Bedingungen erfüllt ist. So müsste es dafür eine starke Zunahme an hospitalisierten Covid-Patienten oder viele Personalausfälle aufgrund Covid geben. Weiter nennt Kohler die kantonalen Bestimmungen und die Empfehlungen des Ostschweizerischen Kompetenznetzes Infektiologie (OSKI).

