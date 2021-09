Gratistests: Meinungen bei Ostschweizer Regierungen gespalten

Pandemie «Der Anreiz zum Impfen ist bereits genügend gross»: Die Meinungen zu den Gratistests gehen bei den Ostschweizer Regierungen weit auseinander Der Bund will Testkosten für Einmalgeimpfte bis Ende November übernehmen. Die entsprechende Verordnungsänderung schickte der Bundesrat vergangene Woche in Konsultation. Die Stellungnahmen der Ostschweizer Kantone fielen unterschiedlich aus – so auch ihre Begründungen. Gabriela Schmid 29.09.2021, 22.11 Uhr

Schon seit Längerem möchte der Bundesrat die Gratistests abschaffen. Bild: Keystone

Mit der Ausweitung der Zertifikatspflicht besiegelte der Bundesrat Anfang September das Aus der Gratistests ab dem 1. Oktober. Der Entscheid sorgte landesweit für Aufruhr, sodass vergangene Woche ein neuer Vorschlag verabschiedet und in Konsultation geschickt wurde: Personen, die bereits eine Impfdosis erhalten haben, sollen sich bis Ende November 2021 weiterhin gratis testen lassen können. Zudem verlängerte der Bundesrat die Übernahme der Testkosten für die gesamte Bevölkerung bis zum 10. Oktober. In der kommenden Bundesratssitzung am Freitag wird nun der definitive Beschluss gefasst. Die Ostschweizer Kantone haben unterdessen ihre Stellung bekannt gegeben – in manchen Aspekten sind die Meinungen jedoch gespalten.

In ihrer Mitteilung vom Mittwoch spricht sich die St.Galler Regierung zwar für eine Verlängerung der Testkostenübernahme aus, hingegen für eine kürzere Frist. Statt bis Ende November, sollen die Testkosten von einmalig geimpften Personen nur bis Ende Oktober aus der Staatskasse finanziert werden. Gesundheitsdirektor Bruno Damann erläutert auf Anfrage: «Impfwillige, die sich bis zum 10. Oktober impfen lassen, werden bis zirka Monatsende die zweite Dosis erhalten. Daher ist eine längere Frist nicht notwendig.» Wie auch der Bundesrat, sei die St.Galler Regierung überzeugt, dass die Impfung der Weg aus der Pandemie ist. Man solle deshalb das Impfen und nicht das Testen fördern, so Damann.

Paralleles Testen im Winter weiterhin wichtig

Anderer Ansicht ist man im Kanton Appenzell Innerrhoden: In ihrer Vernehmlassungsantwort vom Mittwoch fordert die Standeskommission, dass die Covid-19-Tests bis Ende Jahr weiterhin für alle – ob geimpft oder ungeimpft – gratis bleibt. Als Alternative sei denkbar, dass bis Dezember 2021 die Möglichkeit bestehe, monatlich vier Gratistests zu beziehen, schreibt die Innerrhoder Regierung weiter. «Mit der ausgeweiteten Zertifikatspflicht ist der Anreiz zum Impfen nebst den gesundheitlichen Beweggründen bereits genügend gross», sagt Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless. Gerade für Jüngere seien die anfallenden Zusatzkosten, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, nicht tragbar. Zudem sei die Impfbereitschaft in der Schweiz vergleichsweise tief.

«Es ist vorzuziehen, dass Personen, die der Impfung skeptisch gegenüberstehen, sich und andere durch regelmässiges Testen schützten.»

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden vertritt einen ähnlichen Standpunkt. «Wie schon in früheren Stellungnahmen beantragt der Regierungsrat dem Bundesrat, die Finanzierung der Testkosten nicht vor Ende Oktober 2021 zu ändern», heisst es in der Medienmitteilung vom Mittwoch. Mit dem Beginn der kälteren Jahreszeit verlagere sich das Leben in die Innenräume. «Das ist eine kritische Phase für die Eindämmung des Coronavirus», erklärt Andreas Disch, stellvertretender Kommunikationsleiter:

«Der Regierungsrat befürchtet, dass die Kostenpflicht Personen davon abhalten könnte, sich in dieser kritischen Phase testen zu lassen.»

Die Impfung sei zwar ein zentraler Schlüssel für die Bewältigung der Pandemie, doch der gute Zugang zur Testung ebenso. Mit der auf Ende November gesetzten Frist für einmalig geimpfte Personen ist die Ausserrhoder Regierung hingegen einverstanden. Damit kein Wettbewerb unter den Kantonen entsteht, fordert der Regierungsrat eine Vereinheitlichung der Preise wie auch den Abrechnungsmodus für die kostenpflichtigen Tests. Zudem müsse eine Lösung für ungeimpfte Studierende gefunden werden.

Thurgauer Regierung auf Bundesratslinie

Einzig die Thurgauer Regierung unterstützt die Strategie des Bundes ohne gröbere Einwände. Im Zusammenhang mit der Zertifikatspflicht, ergänzt der Regierungsrat in seiner Medienmitteilung vom Mittwoch jedoch, dass es ratsam wäre, die erweiterte Zertifikatspflicht an verbindliche Grenzwerte zu knüpfen: «So könnte diese sachlich begründet aufgehoben oder eingeführt werden, wie dies in anderen europäischen Ländern bereits der Fall ist.» Bei divergierenden Meinungen könne man dadurch die allenfalls angespannte gesellschaftliche Situation beruhigen und eine Debatte fördern. Zudem solle man prüfen, Selbsttests weiterhin kostenfrei zur Verfügung zu stellen, sowohl für Geimpfte als auch für Ungeimpfte. Denn sie seien «eine wertvolle niederschwellige Ergänzung in der Bekämpfung der Pandemie».