Mehr Coronatote im Kanton SG als angenommen

Pandemie 17 Prozent mehr Menschen starben im Kanton St.Gallen an Corona als bisher angenommen Die Corona-Todesrate des Kantons St.Gallen gehörte insbesondere während der zweiten Welle zu den höchsten des Landes. Das Gesundheitsdepartement kündigte deswegen im Januar 2021 eine Untersuchung an. Die Ergebnisse lassen auf sich warten.

Ein Patient auf der Intensivstation des Kantonsspitals St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Im Jahr 2020 starben mehr Menschen an Corona als bisher angenommen. Das bestätigt die am Montag veröffentlichte Todesursachenstatistik des Bundesamtes für Statistik (BFS). Insgesamt 9294 Personen mit Wohnsitz in der Schweiz starben an Covid-19 als Haupttodesursache, das BAG hingegen meldete für das erste Pandemiejahr 7593 laborbestätigte Todesfälle. Insgesamt liegt die Anzahl Todesfälle gemäss dem BFS damit um satte 18 Prozent höher.

Im Kanton St.Gallen zeigt sich das gleiche Bild. Hier ist die Zahl der Coronatoten gegenüber den bisherigen Angaben des BAG von 595 auf 698 Coronatote angestiegen, was eine Steigerung von 17 Prozent bedeutet. Die Diskrepanz zwischen den Zahlen ist gemäss dem BFS mit unterschiedlichen Datenquellen und Datenflüssen zu erklären.

Insgesamt machen die durch Corona verstorbenen Personen gemäss der neuen Statistik des BFS knapp 15 Prozent der Todesfälle im Kanton aus. Covid-19 ist damit die dritthäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Krankheiten (18 Prozent) und Krebs (21 Prozent). Entsprechend überrascht es wenig, dass im ersten Coronajahr auch 15 Prozent mehr Menschen gestorben sind als im Vorjahr. Die überwiegende Mehrheit, nämlich 96 Prozent der Todesfälle, betraf Menschen über 65.

Zweite Welle traf St.Gallen besonders stark

Dass die Corona-Sterberate im Kanton St.Gallen über dem Schweizer Durchschnitt lag, ist nichts Neues. Insbesondere die zweite Coronawelle traf den Kanton hart. In keinem Kanton ausser im Tessin waren so viele Menschen an Covid-19 gestorben wie in St.Gallen. Zwischen Juni 2020 und Mitte Januar 2021 verstarben in beiden Kantonen pro 100’000 Einwohner 110 beziehungsweise 109 Coronainfizierte.

Doch während die Fallzahlen in der West- oder Südschweiz in der zweiten Welle zu den höchsten der Schweiz gehörten, bewegten sie sich in St.Gallen nur knapp über dem Schweizer Durchschnitt. So war die Todesrate von Coronainfizierten hier mit 1,9 Prozent fast doppelt so hoch wie in Genf oder der Waadt.

Am deutlichsten zeigte sich die Übersterblichkeit in den Alters- und Pflegeheimen in der Ostschweiz. In den Kantonen St.Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell lag die Sterblichkeit gemäss dem BFS zwischen Mitte Oktober und Ende 2020 satte 106 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2018–19.

Untersuchungsergebnisse stehen noch aus

Die hohe Sterblichkeitsrate in St.Gallen gab landesweit Anlass zu Diskussionen, über die Gründe wurde viel gemutmasst. Ins Visier kam insbesondere die verhältnismässig lockere Coronapolitik des St.Galler Gesundheitsdepartements. In einem Artikel des «Tages-Anzeigers» war gar von einer «tödlichen Verharmlosung» die Rede.

Um Klarheit über die Umstände zu schaffen, kündigte Gesundheitsdirektor Bruno Damann im Januar 2021 eine «vertiefte Untersuchung» an. Es sollte abgeklärt werden, ob räumliche Limitationen bei der Umsetzung der Isolation von Erkrankten in Pflegeheimen zur höheren Sterblichkeit geführt haben und ob in den Heimen genügend Fachkräfte zur Verfügung standen.

Auf Anfrage sagte der stellvertretende Generalsekretär des Departements des Innern Chompel Balok, dass das Amt für Soziales eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben habe. Allerdings seien die Ergebnisse erst vor wenigen Tagen eingetroffen und die Resultate müssten zunächst amtsintern geprüft werden. Darum könne der Kanton noch keine Auskunft dazu erteilen.

