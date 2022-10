Ständeratswahl Friedli mobilisiert vor allem die eigene Basis, Gysi punktet in der Mitte: Was die Nationalratswahlen 2019 über die Chancen der Ständeratskandidatinnen verraten Wer die Nachfolge von Paul Rechsteiner (SP) antreten will, muss über die Grenzen der eigenen Partei mobilisieren können. Das gelingt nicht allen Kandidatinnen gleich gut. Die FDP droht zwischen den Polen aufgerieben zu werden. Ruben Schönenberger 1 Kommentar 27.10.2022, 11.55 Uhr

Barbara Gysi und Franziska Ryser holten bei den Nationalratswahlen 2019 mehr Panaschierstimmen als Susanne Vincenz-Stauffacher und Esther Friedli. Bild: Keystone

Auch wenn die offiziellen Nominationen durch die Parteien noch ausstehen: Wer ins Rennen um die Nachfolge von Paul Rechsteiner (SP) als St.Galler Vertretung im Ständerat steigt, scheint festzustehen. Es sind vier Kandidatinnen, die allesamt 2019 in den Nationalrat (wieder)gewählt wurden. Offen ist noch, ob die GLP auch noch einen Kandidaten oder eine Kandidatin stellt.

Die Analyse der Wahlergebnisse von 2019 ermöglicht eine Einschätzung, welche der vier feststehenden Kandidatinnen sich die grössten Chancen ausrechnen darf, im Frühling gewählt zu werden.

Friedli mit den besten Karten im ersten Wahlgang

Stellt man alleine auf die Gesamtzahl erhaltener Stimmen ab, scheint klar: Esther Friedli (SVP) ist in der Pole-Position. Sie schaffte 2019 den Sprung in den Nationalrat mit fast 40'000 Stimmen, das viertbeste Resultat im Kanton St.Gallen. Sie holte rund 10'000 Stimmen mehr als Barbara Gysi (SP), die als Bisherige antrat. Paul Rechsteiner schaffte den Sprung in den Ständerat 2011 im zweiten Wahlgang mit rund 55'000 Stimmen.

«Man kann hier relativ gut das Potenzial für den ersten Wahlgang rauslesen. Wer eine breite Basis hat, kann sich gut positionieren», sagt Politologe Michael Hermann. Er ergänzt aber auch, dass einzelne Kandidatinnen über dieses Potenzial hinaus Stimmen erzielen werden. Der Grund dafür: Die Mitte tritt nicht an. Sie besetzt mit Benedikt Würth bereits einen der beiden St.Galler Ständeratssitze.

Ein Indiz, wie viel Hoffnung sich die Kandidatinnen auf Stimmen von Mitte-Wählenden machen können, lässt sich in der Panaschierstatistik der Nationalratswahlen 2019 finden. Sie gibt Auskunft darüber, wie viele Stimmen die Kandidatinnen auf parteifremden Listen geholt haben.

Was ist Panaschieren? Parteien stellen im Vorfeld von Nationalratswahlen Listen zusammen. Auf diesen sind die Kandidierenden aufgeführt, die für die Partei einen Sitz im Nationalrat holen möchten. Wählerinnen und Wähler können diese unverändert einwerfen. Sie können aber auch Anpassungen vornehmen. Sie können einen Namen doppelt aufführen (kumulieren) oder einen Namen aufführen, der eigentlich auf einer anderen Liste steht (panaschieren). Dazu muss entweder eine leere Linie (bei nicht vollständig vorausgefüllten Listen) verwendet oder ein eigentlich auf der Liste aufgeführter Name gestrichen werden. (rus)

Gysi überraschend stark bei Mitte-Wählenden

Entgegen der Vermutung, dass Vincenz-Stauffacher hier die meisten Stimmen holt, führt Gysi diese Rangliste an. «Das ist überraschend», sagt auch Hermann.

«Man kann offenbar nicht sagen, dass es ein geschlossenes bürgerliches Lager gibt.»

Deutlich schwächer schneidet Franziska Ryser (Grüne) ab. Sie holt sogar weniger Stimmen auf den Listen der damaligen CVP als Friedli. Die Schlussfolgerung für Hermann: Im ersten Wahlgang werden Gysi und Vincenz-Stauffacher auf Friedli im Vergleich zu den Nationalratswahlen Boden gut machen können.

Ganz grundsätzlich ist bei Ständeratswahlen, insbesondere bei einer Ersatzwahl um nur einen Sitz, die Mobilisierung über die eigenen Parteigrenzen hinaus wichtiger als bei Nationalratswahlen. Bei Letzteren werden mehrere Sitze vergeben; eine starke eigene Wählerbasis kann ausreichen, um gewählt zu werden.

Ryser hat den höchsten Anteil parteifremder Stimmen

Die Panaschierstatistik der Wahlen 2019 ermöglicht auch diesbezüglich Einblicke. Es zeigt sich: Friedli holt nur gerade 2167 Stimmen auf parteifremden Listen. Bei Gysi sind es 7578, dreieinhalb Mal mehr. Den anteilsmässig grössten Teil der eigenen Stimmen auf parteifremden Listen macht Ryser von den Grünen. Fast jede dritte Stimme holt sie auf einer Liste, die eigentlich nicht für die Grünen eingelegt wurde.

Die beiden Politikerinnen aus dem links-grünen Lager profitieren allerdings stark von der jeweils anderen Partei. Um den Aspekt dieser politischen Blöcke einzubeziehen, bietet sich eine Eingrenzung der Panaschierstatistik auf jene Stimmen ein, die von Listen anderer Verbindungen stammen. 2019 gingen SP und Grüne sowie SVP und EDU eine Listenverbindung ein. Die FDP stieg alleine ins Rennen.

Hier zeigt sich: Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) schafft es am ehesten, ausserhalb des eigenen Blocks zu mobilisieren.

Links-grüner Block könnte im zweiten Wahlgang die Entscheidung bringen

Bei vier Kandidatinnen ist ein zweiter Wahlgang so gut wie sicher. Vor diesem dürfte sich das Kandidatinnenfeld lichten. Gut möglich ist, dass sich eine der Kandidatinnen aus dem links-grünen Lager zu Gunsten der anderen zurückzieht. Folglich würden in diesem zweiten Wahlgang nicht nur die Stimmen der Mitte, sondern auch die der jetzt nicht mehr antretenden links-grünen Partei eine entscheiden Rolle spielen.

Das würde gewissermassen wieder zurück zu den Stimmen auf parteifremden Listen führen. Bleibt die SP-Kandidatin im Rennen, darf sie auf die Stimmen der Grünen hoffen, bleibt die Kandidatin der Grünen im Rennen, darf sie auf jene der SP hoffen. Die beiden anderen Kandidatinnen hätten wenig zu erwarten. Bei den Nationalratswahlen 2019 konnten sie weder bei der SP noch bei den Grünen punkten, insbesondere Friedli nicht.

Diese Ausgangslage wäre vor allem für Vincenz-Stauffacher ein Problem. «Sie könnte zwischen den Polen aufgerieben werden», sagt Hermann. Sie habe die schwierigste Ausgangslage, weil sie auf alle Stimmen der bürgerlichen Mitte angewiesen sei, diese aber vermutlich mit Gysi teilen müsse. Während Friedli neben der grossen eigenen Basis allenfalls auf bürgerliche Stimmen zählen kann, die Gysi verhindern wollen.

Der Bonus der valablen Bundesratskandidatin

Dass der Kampf um einen einzelnen Sitz aber ganz anderen Gesetzmässigkeiten folgen kann, zeigt zum Beispiel die St.Galler Regierungswahl 2016. Zu dieser trat Friedli im zweiten Wahlgang ebenfalls an. Sie unterlag zwar Marc Mächler (FDP), der die Wahl mit knapp 44 Prozent der Stimmen schaffte, erzielte aber mit über 38 Prozent der Stimmen ein mehr als respektables Resultat.

Ein Indiz, dass sie doch über die Parteigrenzen hinweg mobilisieren kann. «Dass sie unlängst von vielen als valable Bundesratskandidatin gehandelt wurde, könnte ihr zudem ein überparteilicheres, konsensualeres Profil verleihen», sagt Hermann.

