Ostschweizer Fachhochschule: Potenzial von Frauen vernachlässigt

Ostschweizer Fachhochschule Unter ihren Möglichkeiten: Was Ostschweizer Forschende zu Frauen und Karriere sagen In vielen Unternehmen können Frauen zu oft ihre Potenziale nicht entfalten. Zu diesem Schluss kommen Forschende der Ostschweizer Fachhochschule in einer Studie. Um Erfolg zu haben, müssen Frauen auch mal ins kalte Wasser springen, sagt derweil die Gamser Unternehmerin Christine Egger-Schöb. Rossella Blattmann 21.03.2022, 05.00 Uhr

Viele Hindernisse: An einer Tagung der Ostschweizer Fachhochschule drehte sich alles um Frauen und ihre Karriere. (V.l.: Sibylle Olbert-Bock, Professorin an der OST, Nani Nold, Diversity, Inclusion & Work Well Managerin beim Versicherungskonzern Allianz, Fachhochschuldozent Abdullah Redzepi, die Gamser Unternehmerin Christine Egger-Schöb sowie der Widnauer Berater Marcel Gamweger. Bild: Ralph Ribi

«Es war schwierig», sagt Gülsen Müller zur Karriereplanung von Frauen. Die 42-jährige Produktionsleiterin ist das einzige weibliche Geschäftsleitungsmitglied von Galifa Swiss, einer Kontaktlinsenfirma mit Hauptsitz in St.Gallen. Müller, die mit ihrem ebenfalls berufstätigen Ehemann, in Teilzeit und mit zwei Kindern im Teenager-Alter im innerrhodischen Oberegg wohnt, hat es in die oberste Ebene eines Unternehmens geschafft. «Auch wenn der Weg dahin bisweilen mühselig war», wie sie erzählt.

Gülsen Müller, Geschäftsleitungsmitglied von Galifa Swiss. Bild: Rossella Blattmann

Müller arbeitet heute Vollzeit, stieg nach der Geburt ihrer Kinder Teilzeit wieder in den Beruf ein. Über die Jahre stockte sie ihr Pensum Schritt für Schritt auf. «Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in der Ostschweiz ungenügend.» Müller weist auch auf die kostspielige Tagesbetreuung von Kindern hin. Sie sei froh, dass sie ihrer Arbeit heute teilweise im Homeoffice nachgehen könne, ergänzt sie. «Es sollte viel mehr Firmen geben, die Eltern die Möglichkeiten geben, Teilzeit zu arbeiten.» Wenn dies nicht geht, sollte laut Müller zumindest das Arbeiten im Homeoffice möglich sein. Dass dies funktioniere, habe sich in den vergangenen zwei Coronajahren schliesslich erwiesen, betont sie.

«Auch Frauen brennen für den Job»

Frauen machen weniger oft Karriere in Unternehmen als Männer. Deshalb sind sie seltener in Führungspositionen und Geschäftsleitungen zu finden, besonders im industriellen Umfeld. Das zeigt eine neue Studie der Ostschweizer Fachhochschule (OST) mit dem Titel «Women's Careers und Chancengleichheit». Dabei haben Nermina Beganovic, Sibylle Olbert-Bock, Abdullah Redzepi und Nicole Bischof den Fokus auf die Arbeitsmarktsituation von Frauen über 40 gelegt. Die Autorinnen und Autoren forschen am Institut für Organisation und Leadership (IOL) an der Ostschweizer Fachhochschule in St.Gallen. Das Autorenteam hat 240 Frauen aus klein- und mittelgrossen Unternehmen in der Deutschschweiz zu ihrer Karrierelaufbahn befragt.

Wie macht frau Karriere? Eine Ost-Tagung, die auch zwei Mitglieder des Autorenteams, Professorin Sibylle Olbert und Dozent Abdullah Redzepi, mitgestalteten, und an der auch Gülsen Müller teilnahm, diskutierten über die in der Studie thematisierten Problematiken. Zu den Rednerinnen des Anlassen gehören auch HR-Expertin Nani Nold, Diversity, Inclusion & Work Well Managerin beim Versicherungskonzern Allianz, der Widnauer Führungsexperte und Berater Marcel Gamweger sowie Christine Egger-Schöb, Geschäftsführerin des Gamser Holzbauunternehmens Schöb AG und Präsidentin des Vereins Pro Familia Ostschweiz.

40 Prozent der befragten Frauen geben in der Studie an, dass sie im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen bezüglich Aufstieg und Verantwortungsübernahme unter ihren Möglichkeiten blieben; weitere 20 Prozent stimmten der Aussage teilweise zu.

Das Autorenteam schreibt:

«Die gezielte Nutzung von Potenzialen und Kompetenzen von Frauen wird in vielen Organisationen und Unternehmen vernachlässigt.»

Das Geschlecht allein werde zwar wenig als Diskriminierungsanlass gesehen, sondern bisweilen auch als Vorteil – «aber die Kombination von Geschlecht mit Alter und Mutterschaft führt zu Diskriminierungen», stellen die Forschenden der Ostschweizer Fachhochschule fest.

Das Thema Mutterschaft, genauer gesagt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ist ein Kernanliegen der Gamser Unternehmerin Egger-Schöb, die auch Mitglied des Verwaltungsrates der Olma-Messen St.Gallen ist und zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren hat. Frauen seien nicht «nur» Mami, so Schöb. Sie sagt:

«Auch Frauen brennen für den Job.»

Egger-Schöb sagt auch, dass es bessere Rahmenbedingungen seitens der KMU brauche, um auch Frauen mit Kindern eine Karriere zu ermöglichen.

«In der Ostschweiz besteht diesbezüglich Nachholbedarf.»

Es brauche flexiblere Arbeitsmodelle und bessere Betreuungsangebote. Diese seien in ländlichen Gebieten keineswegs besser als in der Stadt. Der Meinung ist auch eine Tagungsteilnehmerin, die sich seitens der Gemeinden und Schulen mehr Unterstützung wünscht.

Gegen Stereotypen im Kindesalter

Egger-Schöb sagt auch, dass Frauen mehr an sich selber glauben sollten und mehr an sich selber arbeiten müssten. «Um Erfolg zu haben, muss ich auch mal ins kalte Wasser springen», so Egger-Schöb. Und:

«Je mehr ich strampeln muss, desto besser wird es.»

So waren denn auch 75 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen der Meinung, dass Frauen im Vergleich zu Männern mehr Eigeninitiative brauchen, um voranzukommen.

Marcel Gamweger, Inhaber der Widnauer Beratungsfirma Gambiz. Bild: Ralph Ribi

Egger-Schöb sieht in einem weiteren Punkt Handlungsbedarf. Klischees und Geschlechterstereotypen müssten bereits im Kindesalter gelockert werden. Der Rheintaler Berater Marcel Gamweger sagt dazu, dass in der Abschlussklasse seines Sohnes die Mädchen entweder an die Kanti gegangen sind oder eine Lehre als medizinische Praxisassistentin begonnen haben. Keine einzige habe etwa eine Ausbildung als Polymechanikerin begonnen. Das ist bedauerlich, denn: «Es braucht mehr Frauen in der Industrie.» Der Führungsexperte sagt:

«Heterogene Teams fällen die besten Entscheidungen.»

Davon sei er überzeugt.