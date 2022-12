OhO: Tagblatt-Weihnachtsaktion finanziert Heimfahrt von Training

«Ostschweiz hilft Ostschweiz» «Wenn ich Torball spiele, bin ich glücklich»: Wie OhO Freude ins Leben eines blinden Mannes bringt +++ 2-Millionen-Grenze geknackt Fridolin Marti ist von Geburt an blind. Seit August des laufenden Jahres wohnt und lebt er in der Obvita St.Gallen, einem Zentrum für Menschen mit Beeinträchtigung. Dank der «Tagblatt»-Weihnachtsaktion «Ostschweiz hilft Ostschweiz» kann der 19-Jährige sein Lieblingshobby regelmässig ausüben. Rossella Blattmann 22.12.2022, 12.00 Uhr

Der 19-jährige Fridolin Marti lebt und arbeitet in der St.Galler Obvita. Torball ist seine grosse Leidenschaft. Bild: Arthur Gamsa

Ein Dezembernachmittag in St.Gallen, an der Stadtgrenze zu Wittenbach. Weihnachten steht vor der Tür. Dichter, grauer Nebel trübt die Sicht. Die Trottoirs sind vereist, die Temperaturen tief. An der Stadtgrenze zu Wittenbach sind die Umrisse der Gebäude auf dem Obvita-Areal in der Ferne erkennbar. Daniel Thoma öffnet die Tür. Vorfreude liegt in der Luft. Am kommenden Tag steht das Weihnachtsfest des Wohn- und Arbeitszentrums für Menschen mit Beeinträchtigung des Bereichs Wohnen und Begleiten auf dem Programm. Eine Mitarbeiterin eilt vorbei, in der Hand trägt sie eine Rolle roten, weihnachtlich gemusterten Geschenkpapiers.

«Ich hoffe, er hat den Termin nicht vergessen», sagt Thoma und schmunzelt. Raschen Schrittes geht er durch den hell erleuchteten Gang und macht sich auf die Suche. «Ah, hier ist er», sagt der Sozialpädagoge wenig später, als Fridolin Marti zur Türe hereinkommt.

Musik und Sport sind seine Hobbys

Fridolin Marti ist von Geburt an blind. Sein Sehvermögen ist komplett eingeschränkt, zudem ist das Hörvermögen stark beeinträchtigt. Seit August lebt und arbeitet der 19-Jährige in der Obvita, dem sozialen Unternehmen des Ostschweizer Blindenfürsorgevereins, das eine Anlaufstelle für Menschen mit unterschiedlichen Unterstützungsbedürfnissen ist.

Aufgewachsen ist der schüchterne Marti auf einem Bauernhof im glarnischen Engi. Jedes Wochenende kehrt er zurück zu seinen Eltern, seinem Bruder. Und seiner geliebten Katze. Jeweils am Montag fährt ihn die Compagna-Reisebegleitung, ein Begleitservice für Menschen mit Behinderung, zurück in die Obvita.

Fridolin Marti stellt seinen Blindenstock an die Wand und setzt sich. Das Kommunizieren fällt dem schüchternen 19-Jährigen schwer, doch langsam taut er auf. Marti lächelt. Radio und Musik hören sind seine Leidenschaft. Ed Sheeran ist ein Favorit, wie das einzige Poster im Zimmer des sehbeeinträchtigten jungen Mannes zeigt. «‹Pilatus Today› ist mein Lieblingssender», sagt er. Das zweite grosse Hobby von Fridolin Marti ist Sport. Sein Eishockeyherz schlägt für den EV Zug. «Der falsche Klub», bemerkt mit einem Augenzwinkern Rapperswil-Jona-Fan Daniel Thoma. Marti betreibt seit vielen Jahren auch selbst aktiv Sport. «Torball ist Fridolins grosse Leidenschaft», sagt Betreuer Thoma.

Nach dem Training in die Beiz

Torball, oder Blindentorball, ist eine Mannschaftssportart, die in erster Linie von Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen gespielt wird. Die Spielerinnen und Spieler bewegen sich dabei auf dem Boden, mit dem Ziel, den Ball ins gegnerische Tor zu werfen. Dabei muss der Ball unterhalb von drei Leinen, die sich in der Mitte des Feldes befinden, auf die Gegenseite gespielt werden. Auf diese Weise soll der Ball am Boden bleiben und von der gegnerischen Mannschaft mit dem Körper abgewehrt werden können. Im kleinen Ball befindet sich eine Klingel, sodass ihn alle Teammitglieder hören können.

In Fridolin Martis Schule, dem Heilpädagogischen Schul- und Beratungszentrum Sonnenberg in Baar (ZG), gehörte Torball zum Schulsport. Seit er in der Ostschweiz lebt, ist Marti Teil eines Torballteams in Amriswil. Thoma sagt:

«Die sozialen Kontakte, die er einmal pro Woche beim Sport und nach dem Training in der Beiz pflegen kann, sind unglaublich wichtig für ihn.»

Aber die Compagna-Reisebegleitung, die den Hinweg finanziert, bietet ab 21 Uhr keinen Service mehr an. Ein wöchentliches Taxi von Amriswil nach St.Gallen würde die finanziellen und personellen Ressourcen von Obvita zu stark strapazieren, hält der Sozialpädagoge fest.

OhO knackt 2-Millionen-Grenzen Die «Tagblatt»-Weihnachtsaktion ist auf Erfolgskurs. Für das Jahr 2022 hat «Ostschweiz hilft Ostschweiz» wenige Tage vor Weihnachten die 2-Millionen-Grenze geknackt. Bisher kamen 2’041’891 Millionen Franken und 35 Rappen für bedürftige Menschen in der Region zusammen (Stand 20. Dezember). 2021 wurden insgesamt 2,55 Millionen Franken gespendet – ein Rekord. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, «Ostschweiz hilft Ostschweiz» jederzeit zu unterstützen. Unter tagblatt.ch/oho/spenden finden Sie weitere Informationen. (bro)

Doch die «Tagblatt»-Weihnachtsaktion macht die Rückreise möglich. «Mit dem von ‹Ostschweiz hilft Ostschweiz› bewilligten Unterstützungsbeitrag können wir Fridolin Marti die regelmässige Heimfahrt mit dem Taxi bezahlen», sagt Thoma erleichtert. «Dafür sind wir unglaublich dankbar», fügt er hinzu und schaut liebevoll zu Marti. Dieser sagt:

«Wenn ich Torball spiele, bin ich glücklich.»

Und strahlt dabei vor Freude übers ganze Gesicht.