OhO: Rorschacherberger Schule spendet für Bedürftige

«Ostschweiz hilft Ostschweiz» «Not in der Nähe zu lindern – das tut einfach gut»: Warum eine Rorschacherberger Schule für Bedürftige in der Region gespendet hat Die Primarschule Wildenstein in Rorschacherberg hat den Erlös ihres Adventsmarktes in der Höhe von 6450 Franken «Ostschweiz hilft Ostschweiz» gespendet. Rossella Blattmann 11.11.2022, 19.00 Uhr

Mirjam Dolci (v. l.), Susana Frey, Rolf Meier und Michael Lüscher (v. l.) von der Primarschule Wildenstein in Rorschacherberg sammelten mit den Schülerinnen und Schülern Geld für die «Tagblatt»-Weihnachtsaktion «Ostschweiz hilft Ostschweiz». Bild: Reto Martin

Mirjam Dolci und Susana Frey strahlen vor Freude. Die beiden Lehrerinnen der Primarschule Wildenstein in Rorschacherberg sitzen an diesem Herbstnachmittag im Lehrerzimmer und schwelgen in Erinnerungen. Erinnerungen an den Adventsmarkt 2021, den sie mit der Unterstützung von Schulwart Rolf Meier und Elternratspräsident Michael Lüscher gemeinsam mit den rund 230 Schülerinnen und Schülern organisiert hatten.

Die stolze Summe von 6450 Franken spendete die Rorschacherberger Primarschule der «Tagblatt»-Weihnachtsaktion «Ostschweiz hilft Ostschweiz» (OhO).

Alle packen an

Die Schülerinnen und Schüler seien von Anfang bis zum Schluss in jeden Prozess des Adventsmarkts involviert gewesen, sagt Hauswart Meier, der mit am Tisch sitzt. Meier sagt:

«Die Kinder gehören dazu.»

Zum Beispiel hätten die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler beim Aufbau der Stände auf dem Schulhausplatz mitgeholfen.

Am Abend des 25. November 2021 war es schliesslich so weit. Die Buben und Mädchen der Schule Wildenstein verkauften mit ihren Lehrpersonen nach wochenlanger Vorbereitung an 17 Ständen fleissig Selbstgebasteltes wie Schwemmholzengel, Sterne in allen Variationen, aber auch Gonfi, Guetsli und Gerstensuppe mit Würstchen. Der Andrang sei gross gewesen, sagt Dolci. «Es war Full House.» Frey fügt hinzu:

«All die Lichter – es herrschte so eine schöne Stimmung. Ich bekomme regelrecht Gänsehaut, wenn ich daran denke.»

Ganz viel Not in der Nähe

Warum floss der Erlös an «Ostschweiz hilft Ostschweiz» und nicht an einen anderen Verein? «Uns war es wichtig, das Geld hier in der Region zu behalten», sagt Dolci. Frey ergänzt:

«Es lag uns am Herzen, die Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren, dass es auch ganz nah ganz viel Not gibt.»

Bereits am ersten Wildenstein-Adventsmarkt vor sieben Jahren sei das Geld OhO gespendet worden, sagt Dolci.

Die Kinder hätten gewusst, dass der Erlös an Bedürftige in der Region gehe. «Die Lehrpersonen haben mit ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht darüber gesprochen, was der Verein ‹Ostschweiz hilft Ostschweiz› tut, und dazu auch die vergangenen «Tagblatt»-OhO-Artikel gelesen.»

«Alle empfanden es als sehr befriedigend, Menschen helfen zu dürfen», sagt Frey. «Die Kinder waren so stolz.» Schulwart Meier sagt dazu:

«Not in der Nähe zu lindern – das tut einfach gut.»