Ostschweiz Glocken, alte Traktoren oder Biergläser: In diesen kleinen Museen gibt es besondere Schätze zu entdecken Diese Ostschweizer Museen kennen Sie wahrscheinlich noch nicht. Sie sind trotzdem oder genau deswegen einen Besuch wert. 30.05.2022

Die grossen Museen kennt jeder: das Naturmuseum in St.Gallen, das Forum Würth in Rorschach, die Appenzeller Schaukäserei in Stein. Wir haben uns auf die Suche nach kleinen, ausgefallenen Ostschweizer Museen gemacht. Solche, die nicht täglich geöffnet haben und manchmal nur auf Voranmeldung Eintritt gewähren. Eine Auswahl.

Dieser Fordson-Traktor aus dem Jahr 1928 steht im Agrotechnorama. Bild: PD

Dieses Museum ist etwas für Technikfans. In der Scheune des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters kann man diverse mechanische Geräte bestaunen, vom kleinen Handwerkzeug bis zur vier Tonnen schweren Standdreschmaschine. Besonders erwähnenswert ist die grosse Sammlung von Maschinenmodellen. «Dieses Museum ist nicht bekannt, aber sehr lohnenswert», sagt Sibylle Zambon, Geschäftsführerin des Vereins Muse.TG. Ausserdem befinde es sich an einem aussergewöhnlich schönen Ort.

Das Agrotechnorama hat keine regulären Öffnungszeiten, Führungen für kleine oder grosse Gruppen kann man direkt beim Museum buchen.

Das Bierglasmuseum wird von einem Verein geführt. Bild: Ruedi Hirtl

Im Bierglasmuseum in Rorschacherberg gibt es, wie der Name schon sagt, Biergläser und Humpen zu bestaunen. Und zwar deren 1500. Betrieben wird das Museum von einem Verein, der von zwei begeisterten Bierglassammlern präsidiert wird.

Das Bierglasmuseum ist nur gegen Voranmeldung für Besichtigungen geöffnet und steht für besondere Gelegenheiten als Apéroraum zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie hier.

Das Bohlenständerhaus im Schrofen in Oberaach. Bild: Reto Martin (12. Mai 2014)

Das Bohlenständerhaus ist ein Kleinbauernhaus aus dem Jahr 1538. Es ist ein Zeuge der Vergangenheit, wie er in dieser Art sonst nirgends im Thurgau zu finden ist, schreibt die Stadt Amriswil auf ihrer Website. Im Wohnhaus mit eingerichteter Stube, Küche, Schlafkammer und Webkeller kann man erleben, wie Kleinbauern früher gelebt haben. Ausserdem finden in der Scheune regelmässig Wechselausstellungen und kulturelle Veranstaltungen statt.

Offen: erster Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung. Weitere Informationen zum Bohlenständerhaus.

In diesem privaten Museum können Besucherinnen und Besucher Schellen bestaunen. Im Nebenzimmer gibt's Gegenstände aus dem Hebammenwesen. Bild: Ruedi Roth (17. Januar 2022)

Wer die Website dieses Museums sucht, tut dies vergebens. Die Glockensammlung und das Hebammenzimmer in Libingen sind ein Geheimtipp. Luzia und Josef Brand haben in einer Scheune ihr Reich erschaffen und führen das kleine Museum auf liebevolle Art und Weise. So unterschiedlich ihre Ausstellungen auch sein mögen, es gibt eine Verbindung. Wenn Josef Brand über seine Schellen und Luzia Brand über ihre Hebammenutensilien spricht, leuchten ihre Augen.

Luzia und Josef Brand öffnen ihre Rösslischür von März bis Oktober jeden zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung: 071 983 21 78.

Dieses Museum ist eigentlich ein Wohnhaus und der Traum jedes Ferrarifans. Ferrari Joe, so nennt sich der Besitzer, hat sein Zuhause an der Weidackerstrasse in Oberbüren komplett in den Farben Rot, Gelb und Schwarz gestaltet. Er stellt Tausende Ferraribilder und Modelle aus, welche er über die Jahre gesammelt hat. Manch einer kennt Ferrari Joe auch aus der SRF-Sendung «Ding Dong».

Ein Besuch ist nur auf Voranmeldung möglich. Eindrückliche Bilder des Ferrarihomes und den Kontakt finden Sie auf der Webseite.

Ein Rad für zwei Personen: Dieses spezielle Modell steht im Velomuseum in Rehetobel. Bild: PD

Im ehrenamtlich geführten Velomuseum in Rehetobel kann man über 200 Fahrräder bestaunen. Die Hoch-, Drei- und Kinderräder sowie andere fahrtaugliche Kuriositäten veranschaulichen die historische Entwicklung dieses bewährten Transportmittels, wie das Portal Museen im Appenzellerland schreibt. Ein Highlight: Man kann einige Zwei- oder Dreiräder selbst fahren.

Das Museum ist jeden ersten Freitag im Monat von 15 bis 18.30 Uhr geöffnet. Auf Voranmeldung sind Gruppenbesuche ausserhalb dieser Zeiten möglich.

Nimmt Besucherinnen mit auf eine musikalische Reise: die Ausstellungsräume des Rock- und Pop-Museums in Niederbüren. Bild: Nana Do Carmo (01. Juli 2013)

Das Rock- und Pop-Museum in Niederbüren setzt nicht auf einen einzelnen Künstler oder eine Band, sondern auf die Geschichte der populären Musik. In geführten Gruppen von maximal 25 Personen erleben Besucherinnen und Besucher rund 80 Jahre Musikgeschichte in Wort, Bild und Ton. «So ein Museum gibt es nirgends auf der Welt», sagt Gründer Roland Grossenbacher und verweist auf die vielen guten Bewertungen im digitalen Gästebuch.

Derzeit ist das Museum nur für Gruppenbesichtigungen offen. Führungen können für alle Wochentage gebucht werden.

Wie haben die Leute früher gelebt? Das kann man im Ortsmuseum Wolfhalden herausfinden. Bild: PD

Ortsmuseen gibt es einige. Dieses aber ist besonders, da es vollständig ehrenamtlich geführt wird. «Das kommt sonst im Appenzellerland nicht mehr vor», sagt Isabelle Chappuis vom Ausserrhoder Amt für Kultur. Das ehemalige Weber- und Wirtshaus zur alten Krone aus dem 17. Jahrhundert beherbergt mehrere hundert Objekte, welche Zeugnis von den Wohn- und Arbeitsverhältnissen zwischen 1650 und 1950 in Wolfhalden und Umgebung ablegen. Es befindet sich direkt am Witzwanderweg.

Das Museum hat von Mai bis Oktober jeweils am Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet und im November bis April auf Anfrage.

Foto kommt von Michael Jud.

Wie hat man früher Getreide gemahlen? Das erfährt man bei einer Führung durch das Museum an der Seestrasse 32 in Bottighofen. Die Untere Mühle ist seit 1869 im Besitz der Familie Munz und noch immer im Originalzustand. Sie wurde bis ins Jahr 1991 betrieben. Würde man sie laufen lassen, würde sie sogar noch funktionieren, wie Haustechniker Michael Jud sagt.

Die Mühle kann auf Voranmeldung von Gruppen besichtigt werden. Einen Termin kann man unter 071 680 01 11 buchen.

Der Bounty-Club betreibt in Weinfelden eine Bar sowie ein Museum. Bild: Reto Martin (13. Juli 2016)

Geschichte erleben für einen guten Zweck: Das kann man in Weinfelden, im einzigen Bounty-Museum der Welt. Es wurde von einem Verein gegründet, welcher mit den Einnahmen der dazugehörigen Bar die Südseeinsel Pitcairn unterstützt. Das Museum präsentiert die wohl grösste Privatsammlung über die Meuterei auf der Bounty 1789.

Besuchen kann man das Museum ab Gruppen von sechs Personen auf Voranmeldung. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Museums.

