Ornithologie «Ein Drittel aller Wasservögel der Schweiz überwintern am Bodensee»: Ornithologe Mathis Müller erklärt, wie wichtig das Gewässer für Vögel ist und was der Klimawandel ausmacht Während sich viele Vogelarten über den Winter immer mehr im Bodensee breitmachen, verschwinden andere Arten beinahe komplett. Ein Ornithologe aus Pfyn weiss, welchen Einfluss der Mensch als Einschlepper fremder Tierarten und Verursacher des Klimawandels bei diesen Entwicklungen hat. Aylin Erol Jetzt kommentieren 06.02.2022, 18.30 Uhr

Nicht nur der Silberreiher ist immer häufiger am Bodensee zu sehen. Auch andere Vögel verlegt es zunehmend in den Unter- und Obersee. Bild: Andreas Hafen

Mathis Müller, Sie sind Biologe und Ornithologe und arbeiten an der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Ausserdem sind Sie Vorstandsmitglied von Birdlife Thurgau. Sie müssen es wissen: Gibt es viele Vogelarten, die zunehmend den Winter am Bodensee verbringen?

Mathis Müller: Grundsätzlich sind die Vogelbestände sehr dynamisch, es bestehen negative und positive Entwicklungen. Zu den zunehmenden Vogelarten der letzten Jahrzehnte gehören unter anderem Singschwäne, Zwergschwäne, Graugänse, Rostgänse, Spiessenten oder Haubentaucher – um nur einige zu nennen.

Weiss man, weshalb diese Vögel zunehmend am Bodensee gesichtet werden können?

Für jede Vogelart dürften andere Gründe dafür verantwortlich sein. Die Kolbenente profitiert zum Beispiel vom vermehrten Aufkommen der Armleuchteralge, die wegen des sinkenden Nährstoffgehalts – weil mehr in Kläranlagen investiert wurde – der Gewässer häufiger wurde. Der Kormoran wiederum profitiert vom Jagdschutz an der Nord- und Ostsee und vom Jagdschutz der Brutkolonien in den Schutzgebieten am Bodensee.

Mathis Müller aus Pfyn beobachtet trotz seines Berufs als Ornithologe auch in seiner Freizeit gerne Vögel. «In die Vögel gehen», nennt er es jeweils. Bild: PD

Hat der Klimawandel auch etwas damit zu tun, dass wir mehr Vögel am Bodensee finden?

Ja, die zunehmenden Temperaturen beeinflussen das Zugverhalten vieler Vogelarten. Weil etwa die Uferbereiche immer seltener zufrieren, sieht man Vögel wie den Silberreiher oder den Eisvogel im Winter immer häufiger. Vielleicht profitieren auch die Sing- und Zwergschwäne von den wärmeren Wintern hierzulande. Sie können sich so den weiteren Weg an die Mittelmeerküste sparen. Gleichzeitig nehmen andere Arten ab, etwa die Reiherente. Sie sah man früher häufig am Bodensee. In den letzten Jahren überwinterte die Art aber vermehrt an den nicht mehr vereisenden Seen im nordöstlichen Europa. Der Vogelbestand am Bodensee bleibt aber auch aus anderen Gründen dynamisch.

Der Eisvogel ernährt sich ausschliesslich von Fisch. Bild: PD

Welche Gründe sind das?

Der Mensch schleppte etwa die Quagga-Muschel aus dem Schwarzen Meer ein. Sie überwuchert einen grossen Teil des Seebodens und ernährt sich vom Plankton. Damit schadet sie wohl vielen Fischarten, wie die Wasservögel darauf reagieren werden, müssen wir noch abwarten.

Die eingeschleppte Quagga-Muschel kann die Biodiversität im Bodensee gefährden. Sie überwuchert wichtigen Lebensraum von vielen einheimischen Tieren und Pflanzen. Bild: PD

Warum ist der Bodensee so bedeutend für unsere Wintergäste?

Neben der Grösse und der Uferlänge weist der Bodensee einen grossen Reichtum an unterschiedlichen Lebensräumen auf. Grosse Flachwasserzonen am Untersee sind für viele Arten, zum Beispiel für die Schwimmenten, sehr attraktiv. In den Schutzgebieten konzentriert sich wiederum ein grosser Teil der überwinternden Vögel. Auch viele seltene Wasservogelarten finden hier Rastplätze und gute Nahrungsgründe. Diese Bedingungen erklären, weshalb ein Drittel aller Wasservögel der Schweiz gerne hier überwintern. Zum Vergleich: Genfer- und Neuenburgersee beherbergen zusammen «nur» etwa 30 Prozent.

Was kann man tun, damit das auch so bleibt?

Entscheidend für die Wasservögel ist, dass sie ungestört bleiben. Mannigfaltige Störeinwirkungen durch den Menschen führen bei den Rastvögeln zu Stress, Fluchtreaktionen und erhöhtem Nahrungsbedarf. Man kann aber natürlich auch Organisationen wie Birdlife Thurgau unterstützen. Damit hilft man auch dem ganzen Ökosystem. Denn für den Natur- und Vogelschutz sind die Vögel wichtige Indikatoren. Sie leben in allen Lebensräumen. Ihr Fehlen oder ihre Bestandsabnahme haben meist menschliche Ursachen.

Woher weiss man so genau über all diese Vorgänge Bescheid?

Einerseits durch die regelmässigen Wasservogelzählungen, die die Schweizerische Vogelwarte seit 1966/67 auf allen Seen und wichtigen Flüssen der Schweiz organisiert. Hier am Bodensee werden die Wasservögel sogar monatlich in Zusammenarbeit mit der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bodensee gezählt. Entstanden ist so ein grosser Datensatz über die Zeit. Veränderungen der Bestände sind gut dokumentiert. Auch die Ornithologengemeinschaft ist sehr engagiert und gut vernetzt.

Können Sie sich vorstellen, weshalb gerade Vögel so viele Menschen begeistern können?

Vögel faszinieren den Menschen schon immer – wer möchte nicht fliegen können? Der Mensch staunt über die kühnen Flugmanöver der Vögel, über das Phänomen des Vogelzugs, über das bunte Gefieder der Vögel wie auch über ihr spannendes Verhalten. Ausserdem singen viele Arten auch wunderschön, wie etwa die Nachtigall am Untersee.

