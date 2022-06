Open Air St.Gallen: Sam Fender sagt seinen Auftritt ab

Open Air St.Gallen Wegen Mandelentzündung: Sam Fender sagt seinen Auftritt ab Am Donnerstag hätte der britische Shootingstar die Sternenbühne eröffnet. Nun muss sein Management sein Konzert im Sittertobel canceln. Der Sänger sei krank. Jetzt kommentieren 29.06.2022, 13.26 Uhr

Sam Fender bei einem Festival in England am 24. Juni. 2022 Bild: Keystone

Die Ostschweizer Festivals scheinen kein Glück zu haben. Nach dem Schock um die Absage von Hauptact Metallica am Frauenfelder Rock-Festival Out in the Green kommt es nun auch am Open Air St.Gallen zu einer Absage: Sam Fender, der am Donnerstag um 20 Uhr die Sternenbühne eröffnen sollte, fällt aus. Bekanntheit erlangte der britische Indie-Rock-Musiker 2021 mit seinem Song «Seventeen Going Under».