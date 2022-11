OASG gibt Line-Up für 2023 bekannt und erhöht Ticketpreise

Open Air St.Gallen Mit Macklemore, Peter Fox und Lewis Capaldi: Das Line-up für das OASG 2023 steht fest – ausserdem sollen die Ticketpreise für das Festival erhöht werden Das Open Air St.Gallen kündigt für 2023 Acts wie Macklemore, Peter Fox, The Lumineers, Von Wegen Lisbeth und Kraftklub an. Ausserdem werden die Ticketpreise aufgrund der aktuellen Umstände um zehn Prozent erhöht. Am 3. Dezember um 10 Uhr startet der Vorverkauf der Tickets. Eva Wenaweser und Elia Fagetti Jetzt kommentieren 30.11.2022, 16.30 Uhr

Die Tickets für das OASG sollen mehr kosten. In einer Mitteilung gibt das OK bekannt, dass die Preise um zehn Prozent erhöht werden. Bild: Urs Jaudas

Mit Headlinern aus der ganzen Welt, der Schweiz und aus der Region will das Open Air St.Gallen (OASG) auch 2023 Besucherinnen und Besucher ins Sittertobel locken. In ihrer Mitteilung betonen die Veranstalter zudem, dass rund 40 Prozent ihrer Acts weiblich sind. Das sei vor allem den starken Newcomerinnen auf der Intro-Stage zu verdanken. Mit einem Blick auf das Line-up fällt das allerdings nicht direkt auf.

Doch wer kommt denn nun alles ans OASG? Hier finden Sie eine kleine Auswahl.

Der gebürtige Amerikaner Macklemore heisst eigentlich Ben Haggerty und kommt aus der Grossstadt Seattle an der Ostküste des Landes. Seinen Durchbruch feierte der Rapper zusammen mit Ryan Lewis und dem gemeinsamen Song «Can't Hold Us». Hierzulande kennen ihn jedoch die meisten wegen seines Songs «Thrift Shop». Im Jahr 2013 waren Ryan Lewis und Macklemore bereits einmal zusammen am Open Air St.Gallen. Zehn Jahre später kommt der 39-Jährige alleine zurück ins Sittertobel.

Peter Fox, 1971 als Pierre Baigorry in Westberlin geboren, wurde vor rund zehn Jahren als Solokünstler so richtig bekannt. Mit dem 2008 erschienenen Album «Stadtaffe» beschrieb er die Stadt Berlin und seine Beziehung zu ihr. Eines der grössten Herausstellungsmerkmale des Albums ist das Mitwirken des Babelsberger Filmorchesters. Mit Songs wie «Alles neu» und «Haus am See» ist er auch in der Schweiz in Erinnerung geblieben. Nach einer langen Unterbrechung startet Peter Fox erneut und veröffentlichte im Oktober 2022 seine Single «Zukunft Pink». Er ist ausserdem einer der beiden Frontmänner der Band Seeed, und zusammen waren sie etwa 2014 am OASG.

Der 26-jährige Lewis Capaldi ist ein Singer-Songwriter aus Schottland und trifft mit seinen Songtexten mitten ins Herz. Sein erster Song «Bruises» verschaffte ihm nach der Veröffentlichung im Jahr 2017 einen Plattenvertrag und den Durchbruch in seiner Heimat. Bereits 2018 stand er am OASG auf der Sternenbühne im Sittertobel – damals als Newcomer. Spätestens nach seinem Album «Divinely Uninspired To A Hellish Extent» ist er wirklich in den Schweizer Charts angekommen. Auf dem Album sind neben seinem ersten Song «Bruises» unter anderem Lieder wie «Before You Go», «Hold Me While You Wait» und «Someone You Loved» zu hören. Mit Letzterem schaffte er es auf die Liste der Schweizer Nummer-eins-Hits 2019.

Neben vielen internationalen Künstlern präsentiert das OASG auch lokale Musikerinnen und Musiker. Dazu zählt unter anderem auch die Band Hecht. Kürzlich erst haben sie ihre Tour im ausverkauften Hallenstadion in Zürich beendet. Und bald kommen sie wieder nach St.Gallen. 2018 waren sie bereits einmal zu Gast im Sittertobel. Bekannt wurde die Luzerner Mundart-Rockpopband Mitte der 2010er-Jahre. Dank der Unterstützung durch Schweizer Musikgrössen wie Baschi und 77 Bombay Street gelangten sie zu mehr Bekanntheit.

Das bekannte Schweizer Duo Lo & Leduc kommt wieder ins Sittertobel. 2018 kamen sie erstmals mit «079» ans OASG und begeisterten das Publikum mit ihrem Ohrwurm. Das Duo besteht aus Lorenz Häberli und Luc Oggier. Sie lernten sich 2005 im Berner Mundartensemble Pacomé kennen. Nach der ersten Veröffentlichung als Pacomé brachten Oggier und Häberli drei eigene Gratis-Alben heraus. Ihre Musik wurde auch auf Youtube verbreitet, wodurch ihr Erfolg zunahm. Den Durchbruch feierten sie aber 2014 mit ihrem Album «Zucker fürs Volk». Darauf war auch das Lied über den Teufel, «Jung verdammt», zu hören.

Die australische Sängerin Tash Sultana bezeichnet ihre Musik als «nicht genrebasiert» und veröffentlicht Songs, die aus einer Mischung aus Electronic Indie, Soul, Jazz, Reggae, Rock und Folk bestehen. Die 27-Jährige beherrscht neben dem Texteschreiben und Singen auch das Beatboxen sowie die Looping-Kunst. Dabei werden Tonsequenzen wiederholt wiedergegeben. Für ihren Song «Jungle» nutzt sie die Methode und lässt 2014 in einem Video alle an ihrer Leidenschaft teilhaben. Innert weniger Tage nach der Veröffentlichung erreichte sie über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Mittlerweile steht das Video aus ihrem Schlafzimmer bei 155 Millionen Views.

Schon seit 20 Jahren machen die beiden Teile des Duos SDP Musik. Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin lernten sich im Berliner Viertel Spandau kennen und gründeten 1999 die Band SDP. Zuerst noch unter dem Namen Stonedeafproduction. Heute heissen sie jedoch nur noch SDP. Ihren ersten grossen Erfolg feierte das Duo mit dem Lied «Ne Leiche», das zusammen mit dem Rapper Sido produziert wurde. Das zwölf Jahre alte Video hat auf Youtube mittlerweile über 56 Millionen Aufrufe.

Neben den erwähnten Künstlerinnen und Künstlern kommen auch diese Musikerinnen und Musiker ans Festival ins Sittertobel: Kraftklub, The Lumineers, Casper, Rin, Sam Fender, Electric Callboy, Wanda, Aurora, Von Wegen Lisbeth, Meduza, Nura, Feine Sahne Fischfilet, Lea, Badmómzjay, Jeremias, Apashe, Mimi Webb, The Gardener & The Tree, Dylan, Betterov, Cat Burns, Kings Elliot, Sam Himself, Team Scheisse, Anna Erhard, Psycho Weazel Live, Hatepop, Worries And Other Plants.

Trotz des positiven Fazits der Veranstalter zeigte das vergangene Jahr einen «stetig grossen Zu- und Abstrom zum Gelände». Zur Optimierung der gesamten Ein- und Ausgangssituation setzte sich die Leitung des Open Airs St.Gallen das Ziel, mit weiteren Bodenschutzmassnahmen die Besucherströme besser zu steuern und aufzuteilen. Nachdem die Anzahl Toiletten bereits 2022 um rund 50 Prozent erhöht werden konnte, soll das sanitäre Angebot weiter ausgebaut werden. Des Weiteren kommen ein erweitertes Essensangebot, ein grösserer Fokus auf das Erlebnis und den Look des Festivals hinzu.

Eine weitere Neuerung gibt es zudem beim Ticketverkauf: Damit die Besucherinnen und Besucher nicht mehr lange anstehen müssen, wird der Eintrittsbändel an alle, die ihr Ticket früh genug bestellen, per Post verschickt. Der Bändel dient gleichzeitig als Cashless-Bezahlmethode.

Anstehen für Bändel muss beim kommenden Open Air nicht mehr – solange man die Tickets früh genug bestellt. Bild: Michel Canonica

Doch nicht alles ist rosig im Sittertobel. Aufgrund der momentanen Situation in der Ukraine, der steigenden Energiepreise, des akuten Rohstoff- und Personalmangels sowie der Inflation sieht sich die Leitung des OASG gezwungen, die Preise ihrer Tickets um zehn Prozent zu erhöhen. Der Anstieg wurde laut Mitteilung so klein wie möglich gehalten. Denn:

«Der Festivalleitung ist bewusst, wie sehr das Publikum das faire Preis-Leistungs-Verhältnis am Open Air schätzt. Zudem steigen die Kosten bereits in vielen anderen Lebensbereichen.»

Die Ticketpreise in der Übersicht 4-Tagespass (Do bis So): 275 Franken

3-Tagespass (Fr bis So): 235 Franken

2-Tagespass (Sa und So): 195 Franken

1-Tagespass (So): 105 Franken

4-Tagespass Gruppenangebot: 275 Franken pro Person (hinzu kommt, wenn mindestens acht 4-Tagespässe gekauft werden, ein Konsumationsguthaben von 100 Franken und eine individuell bedruckte Flagge)

4-Tagespass VIP (Do bis So): 475 Franken

3-Tagespass VIP (Fr bis So): 375 Franken

2-Tagespass VIP (Sa und So): 285 Franken

1-Tagespass VIP (So): 155 Franken

Im vergangenen Jahr wurde zum ersten Mal die Intro-Stage im Sittertobel aufgebaut. Dank des Erfolgs kommt die Bühne auch beim kommenden OASG zurück. Neben der Intro-Stage kamen am vergangenen Festival auch Angebote wie ein Day Dance, ein neuer Festivalshop sowie 500 neue Sitzgelegenheiten hinzu. Grundsätzlich seien die Konzepte 2022 erfolgreich umgesetzt geworden, wie es weiter heisst. Daher würden diese neuen Areale weiterentwickelt und Teil des fixen Angebots im Sittertobel.

Das Programm für das Open Air sei aber noch nicht vollständig. Die Veröffentlichung eines zweiten Teiles mit weiteren Bühnen, Plaza, Campfire, The Village und dem Day Dance an der Sitter kündigt das Open Air voraussichtlich im kommenden Frühjahr an.

