Open Air St.Gallen: Liveticker zum Festival im Sittertobel

11:23 Uhr Donnerstag, 30. Juni

An der Zürcherstrasse drängen sich die Wartenden dicht aneinander

«Bitte ganz breit machen, danke», ruft ein Helfer in oranger Weste. Wer jetzt mit dem einer oder zweier Bus ins Lerchenfeld fährt, muss nur noch wenige Schritte laufen, bis er oder sie schon ihr Wartelager aufstellen kann. Die Plätze im Schatten sind äusserst begehrt – da steht man auch lieber ein, zwei Gruppen weiter hinten in der Schlange. Wer trotzdem in der Sonne sitzen muss, schaut sehnsüchtig zum Schwimmbad Lerchenfeld. Momentan ist das noch ziemlich leer – was sich in den nächsten Tagen aber wohl ändern wird. (aye)